Ещё поиграют или пора на покой? 12 русских хоккеистов-ветеранов без контрактов

Трансферная кампания многих клубов КХЛ вышла на завершающую стадию. А это значит, что скоро команды будут подписывать контракты с ветеранами. Обычно в таких случаях говорят: «с людьми для раздевалки». Опытные игроки могут взбодрить партнёров и повести молодёжь за собой. У кого из известных возрастных российских хоккеистов по-прежнему нет соглашений?

з. Виталий Атюшов, 40 лет

4 июля 2020 года Виталию Атюшову исполнится 41 год. Атюшов выигрывал чемпионат мира в составе сборной России, стал легендой магнитогорского «Металлурга» и оставил значительный след в истории российского хоккея. Завершать карьеру Виталий пока не намерен и ждёт предложений от клубов КХЛ. Вполне возможно, что «Нефтехимик», в котором Атюшов завершал прошлый сезон, предложит ему ещё один годичный контракт.

н. Александр Свитов, 37 лет

Свитов тоже является чемпионом мира, он поднимал форвард над своей головой Кубок Гагарина в составе «Салавата Юлаева» и «Ак Барса». Габаритный центральный нападающий известен своими лидерскими качествами, всегда готов постоять за партнёров и стать лидером в раздевалке. Не зря Свитова так ценил бывший главный тренер казанцев Зинэтула Билялетдинов. Последним местом работы Свитова был «Локомотив».

Фото: Елена Руско, photo.khl.ru

з. Максим Кондратьев, 37 лет

Кондратьев – обладатель Кубка Гагарина 2011 года в составе «Салавата Юлаева». С 2016 года защитник защищает цвета «Амура», но после истечения нынешнего соглашения нового ему пока не предлагают. Конечно, сказался на здоровье Максима неприятный инцидент с дракой и последующей госпитализацией, случившийся в прошлом сезоне. Теперь неясно, сможет ли игрок снова вернуться на лёд.

Кондратьев виноват сам? Подробности нашумевшего дела капитана «Амура» Хоккеист Максим Кондратьев получил серьёзные повреждения, но в самой истории не всё так однозначно, как казалось ранее.

з. Алексей Семёнов, 39 лет

Семёнов не претендует на место в двух первых парах обороны «Салавата Юлаева», но нового контракта от уфимцев продолжает ждать. Семёнов – крупный и медлительный игрок, однако у него есть свои плюсы. Он отлично играет в силовой хоккей и всегда готов подраться, если против лидеров «Салавата» кто-то грубо сыграет по ходу встречи. Думается, что Уфа и Семёнов придут к согласию по новому годовому соглашению.

з. Дмитрий Калинин, 39 лет

22 июля 2020 года трёхкратному чемпиону мира Дмитрию Калинину исполнится 40 лет. Челябинский воспитанник прошлый сезон провёл в «Тракторе», но команда выступила неудачно, заняв предпоследнее место в Восточной конференции. Калинин был капитаном уральцев, однако ошибок в силу возраста совершил прилично. Сейчас Дмитрий является неограниченно свободным агентом. Свои Кубки Гагарина (с «Салаватом» и СКА) Калинин уже выиграл, теперь можно спокойно доигрывать или завершать карьеру.

н. Александр Попов, 39 лет

В августе Попову стукнет 40. В нём заинтересован главный тренер ЦСКА Игорь Никитин, с которым Попов успел даже вместе поиграть в составе «Авангарда». В ближайшее время «армейцы» и форвард должны объявить о заключении нового однолетнего соглашения. Больших денег Попов не попросит, а вот помочь тренерскому штабу, забить в нужный момент или взбодрить «лавку» — вполне. Такие хоккеисты в команде нужны.

Попов остаётся в ЦСКА. Почему «армейцы» держатся за 39-летнего ветерана? Удачная сделка для красно-синих.

н. Алексей Терещенко, 39 лет

Прошлый сезон Терещенко завершал в форме «Авангарда», но «ястребы» в первом же раунде плей-офф проиграли «Салавату Юлаеву», а затем сезон КХЛ отменили из-за мировой пандемии коронавируса. Нового контракта в «Авангарде» Терещенко не предлагали и уже не предложат. Пришло время завершать карьеру, но Алексей, похоже, не намерен этого делать и готов ещё поиграть. Может, снова позовут в минское «Динамо»?

н. Максим Афиногенов, 40 лет

Афиногенов, уйдя из «Витязя», получил хороший контракт в московском «Динамо», но Максима постоянно мучили травмы. Всё-таки возраст даёт о себе знать. Бело-голубым повезло, что солидное соглашение форварда истекло как раз перед сезоном-2020/2021, когда в КХЛ вступает в силу жёсткий потолок зарплат. Отныне Афиногенову больших денег никто не даст, да и дадут ли хоть какие-то?

Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

з. Алексей Петров, 37 лет

Петров должен был продолжить карьеру в ХК «Сочи», но в клубе с берегов Чёрного моря сменилось руководство, в результате чего подписанный с Петровым контракт моментально расторгли, решив сделать ставку на молодых игроков. Теперь Алексей в поисках новой команды, но в 37 лет найти её не так просто. Впору задумываться о том, чтобы вешать коньки на гвоздь.

з. Антон Волченков, 38 лет

Защитник-домосед провёл прошлый сезон в «Торпедо», но нового контракта Волченкову не предлагали. У Антона большой опыт игры в НХЛ, он известен как надёжный и отважный игрок обороны, вот только с каждым годом Волченков допускает всё больше оплошностей в защите, что неминуемо, учитывая солидный по спортивным меркам возраст.

н. Павел Дацюк, 41 год

Совсем скоро, 20 июля, Дацюку исполнится 42 года. Однако Павел, которого во времена его великолепной игры за «Детройт» прозвали Волшебником, хочет ещё как минимум год поиграть в хоккей. Дацюк — единственный хоккеист в мире хоккеист, выигравший Олимпийские игры, чемпионат мира, Кубок Стэнли и Кубок Гагарина. Мастеровитый центральный нападающий должен помочь «Автомобилисту» своим опытом, а затем вполне можно переходить на менеджерские должности. Без работы после окончания карьеры Дацюк точно не останется, хотя все свои деньги он давно заработал.

Дацюк приехал в захваченный монастырь, как паломник. Почему он поддерживает отца Сергия Духовник хоккеиста не верит в коронавирус. Говорят, территорию охраняют казаки и там уже прошло соборование.

н. Сергей Коньков, 38 лет

Двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Коньков активно тренируется в Москве, но новой команды никак не найдёт. Последним клубом Конькова в Континентальной лиге стал «Трактор». Видимо, теперь либо в Высшую лигу, либо на покой. Нападающий провёл достойную карьеру, которой многие могут позавидовать.