Дацюк приехал в захваченный монастырь, как паломник. Почему он поддерживает отца Сергия

Легендарный хоккеист Павел Дацюк всегда был набожным человеком и занимал активную позицию по вопросам христианства. Вот и сейчас он оказался в центре событий, связанных с захватом Среднеуральского женского монастыря в Свердловской области, прихожанином которого игрок является уже долгое время.
Какие отношения у Дацюка с отцом Сергием
Для Дацюка Среднеуральский женский монастырь имеет особое значение – он называет его не иначе как «обитель веры и любви», передал храму свою золотую медаль за победу на чемпионате мира по хоккею-2012.
«Для меня самое главное это любовь, которую я испытываю, когда сюда приезжаю. Через многое пришлось пройти, но с Божьей помощью и молитвами отца Сергия всё случилось, всё получилось. Я очень рад. Мы завоевали, выиграли чемпионат мира все вместе», — говорил прославленный хоккеист два года назад.
Бывший духовник монастыря схиигумен Сергий – тоже важный для Дацюка человек. «Отец Сергий вот уже 10 лет — мой духовник. У него горящее, любящее сердце. Он видит меня насквозь. Он строгий, но также он очень добрый. Как и раньше, с моей семьёй мы хотим каждое воскресенье приезжать в монастырь «Спорительница хлебов». Знаем, что батюшка ждёт меня, нас ждёт — исповедоваться ему, причащаться, задавать ему духовные и жизненные вопросы и благословляться. С благословением батюшки многие вопросы решаются сами собой. Я благодарен, что мне и моей семье бог дал такого духовного отца» — защищал Дацюк Сергия неделю назад.
Захват храма
Весной схиигумен Сергий сначала был отстранён от проповедей, а затем запрещён в священнослужении и лишён права ношения наперстного креста, а прокуратура завела на него дело об экстремизме. Такие строгие меры РПЦ приняла после его неоднозначных высказываний во время проповедей и видеообращений. Он называл режим самоизоляции беззаконным, а пандемию коронавируса – выдумкой и прикрытием для смертельной чипизации населения, предал анафеме всех, кто верит в пандемию.
Следует отметить, что и в прежнее время он в своих проповедях обращался к таким темам, как мировой заговор и опасность цифровизации. Интересны и некоторые детали биографии Сергия (в миру – Николая Романова). В 1980-х он служил в милиции и сбил насмерть человека, за что попал в тюрьму. Несмотря на то, что убийцы по церковным канонам не могут становиться священнослужителями, в 1990-х Романов был рукоположен в иеромонахи, а в 2005 году стал духовником Среднеуральского монастыря, который в то время только строился.
Фото: РИА Новости
Сначала после вакцинации будет исцеление. Но затем придут мучения и смерть — не только физическая, но и духовная. Гейтс цинично, открыто заявляет, что надо сократить свыше 90% населения всего мира», — говорил Сергий.
15 июня Сергий Романов приехал в монастырь, отрешил от должности его настоятельницу, а затем забаррикадировался в храме и организовал его круглосуточную охрану казаками. В церковь не пустили нового настоятеля, который был назначен на эту должность епархией. Власти Свердловской области считают происходящее внутрицерковным спором, силовые структуры в конфликт пока не вмешиваются, хотя в прессе были сообщения, что к монастырю приезжали сотрудники ФСБ, однако не стали предпринимать никаких действий.
Сегодня в монастырь стали прибывать прихожане, чтобы поддержать отца Сергия. На службу и соборование собралось более 200 человек – большую часть составляют монахини, но есть и паломники, в том числе Дацюк, а также немощные и семьи с детьми. В настоящее время схиигумен Сергий уже закончил чтение проповеди. Издание Ura.ru со ссылкой на источник отмечает, что раскол в екатеринбургской митрополии РПЦ обострился после того, как год назад Церковь отказалась от строительства храма Святой Екатерины в Екатеринбурге. Дацюк ранее высказывался за строительство храма.
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