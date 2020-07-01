Догадки и домыслы. Почему «Локомотив» выступил против съёмок фильма о трагедии 2011 года

В сентябре 2021 года будет ровно десять лет с момента гибели в авиакатастрофе ярославского «Локомотива» — трагедии, которую любой член большой хоккейной семьи вспоминает только с комом в горле и даже спустя годы воспринимает как личное горе. Горе, которое понять тяжело, а забыть невозможно. Горе, ставшее для российских болельщиков таким же сакральным, как гибель «Манчестер Юнайтед» для англичан. Именно к десятилетней годовщине гибели «Локомотива» в Ярославле готовится художественный фильм «Только Локо!», чьи создатели, кажется, совершенно не осознают ответственность за историю, которую хотят показать.

За эти десять лет было снято немало документальных фильмов, посвященных как всей команде, так и каждому хоккеисту в отдельности. О самой ужасной катастрофе в истории мирового хоккея рассказывают не только в России, но и за границей. Про трагедию такого масштаба снимали, снимают и будут снимать документалисты. И ничего плохого в этом, разумеется, нет. А вот взяться за художественную интерпретацию гибели «Локомотива» долгое время никто не решался. Смелости хватило только сейчас.

Фото: photo.khl.ru

Весной 2020 года стало известно, что в Ярославе началось производство нового художественного (!) фильма о трагедии в Туношне под названием «Только Локо!». Его выход прямо приурочен к десятилетней годовщине. Режиссёром нового «байопика» стал Владимир Алеников – человек в киноиндустрии достаточно статусный. В первую очередь, он известен по двухсерийному советскому мюзиклу «Приключения Петрова и Васечкина», комедии «Нужные люди» и ещё ряду советских фильмов. Под Аленикова подобрали серьёзный актёрский состав. Так Алексей Гуськов сыграет тренера детской команды, Сергей Баталов – болельщика «Локо», Ирина Розанова – прачку команды. Среди старой гвардии втиснулся и исполнитель главной роли в эпохальном боевике «Крым» Роман Курцын. Инициатором создания картины стал ярославский бизнесмен Олег Жаров, который одновременно является и консультантом фильма. На его деньги и развернулся проект.



По сюжету действие будет происходить в день трагедии, а сама история показана глазами болельщиков, собирающихся в Минск на матч любимой команды, невесты одного из хоккеистов и прачки хоккейного клуба. Хоккеисты же по словам режиссёра отходят на второй план:



«Основные персонажи — да, это фанаты команды, невесты игроков, их окружение. Но герои — конечно, сами хоккеисты. Я хочу активно использовать хронику — а это матчи, тренировки, общение игроков с болельщиками. Фильм будет выдержан в манере, близкой к документальной: не легенда, не сказка, ничего придуманного — только реальные персонажи и их реальные истории. Вплоть до того, что сцены с участием актеров, которые изобразят хоккеистов, будут сняты так, что мы не увидим лиц — чтобы они могли естественно соединяться с документальными кадрами»



Остановимся на моменте со съёмкой игроков. Создатели планируют показать хоккеистов «Локомотива» только со спины. Делается это якобы для того, чтобы бы можно было безболезненно соединить в одну композицию реальные игровые кадры с отснятым художественным материалом. Выходит, что фильм покажет историю не игроков и тренеров «Локомотива», а его фанатов, чьё восприятие трагедии, в принципе, можно понять и без фильма. Зачем нужна картина о «Локомотиве», в котором основные действующие лица будут на задворках? Что знают болельщики о трагедии такого, чего не знаем мы? Вряд ли их глазами зрители смогут пережить 7 сентября 2011 года как-то по новому.



Двигаемся дальше. По сюжету истории фанатов должны будут сменяться историями родственников, невест и друзей хоккеистов. Вот и тут возникает главная несостыковка. По словам киноделов, им удалось пообщаться более чем с 20 семьями погибших. Изучая идею создания фильма, читая интервью режиссёра и продюсера ленты, я тщетно пытался зацепиться за фамилию хотя бы одной семьи, изъявившей желание рассказать свою правду, но в итоге так и нашёл мифических родственников, создававших сценарий. Почему авторы за несколько месяцев не могут объявить фамилии хотя бы нескольких семей, поддержавших фильм? Почему никого из родственников не было на пресс-конференции, приуроченной к началу съёмок? По словам представителя съёмочной группы, они заручились их письменной поддержкой и получили полное одобрение. На просьбу огласить список лиц, подписавших письмо в поддержку фильма, представитель компании ЯрСинема ответил предложением приехать к ним в офис и ознакомиться с оригинальным документом. А ведь можно было сделать проще – предложить нам самим набрать по телефону родственников и узнать эту информацию у них.

У «Локомотива» по этому вопросу своя правда. В пресс-релизе «железнодорожников», специально выпущенному к началу старта съемок фильма, подчеркивается, что подавляющая часть родственников выступает категорически против создания картины. Понять позицию клуба можно. Авторы на ранних этапах пытались заручиться поддержкой клуба и предоставляли руководству рабочий сценарий. В «Локомотиве» поддержать проект отказались, а сценарий посчитали поверхностным и не отражающим масштаб трагедии. Логика в этом решении проста. Поддержать фильм – значит взять на себя ответственность за его создание перед родными и близкими погибших и согласиться со сценарием. Клуб на сделку с совестью не пошёл. Ярославцам банально не хочется портить отношения с семьями ушедших ребят. «Локомотив» старается не терять связь с ними и по возможности помогать. По словам вдовы Стефана Лива, «Локомотив» до сих пор каждый год отправляет подарки сыновьям голкипера на день рождения. Разделяют клубную позицию и «РЖД» с Администрацией Ярославской области. Авторы фильмы в этом почему-то сомневаются и заявляют, что располагают обратной информацией. Я же сомневаюсь, что президент «железнодорожников» Юрий Яковлев сделал бы заявление, не спросив мнение сверху. С позицией болельщиков всё несколько сложнее, но и среди них, кажется, больше тех, кто «против».

Парадокс, но в одном из последних материалов на персональном сайте режиссёра Владимира Аленикова говорится, что «Локомотив» оказывает «важную и большую помощь» создателям, а в ответе на вчерашнее заявление «Локомотива» творческая группа картины утверждает обратное. Мол, клуб изначально закрылся на все замки, отказался от диалога и теперь снимать придётся не на родной «Арене-2000», а в другом месте. Кажется, кто-то маленько заврался.



Помимо слабого сценария «Локомотив» не устраивает и то, что консультируют съёмочную группу некомпетентные люди. Официально главным консультантом ленты заявлен Андрей Коваленко. В одном из сюжетов местного ТВ консультантом называется и продюсер фильма Олег Жаров. Окей, Коваленко неплохо знал некоторых погибших ребят и знаком с их семьями. Но мне, не совсем понятно, какого рода консультацию может дать продюсер, который был к команде не ближе, чем любой условный болельщик?



Авторы фильма делают всё, чтобы вылепить из «Локомотива» монстра, пресекающего на корню любые попытки рассказать миру о трагедии 2011 года. Например, бьют по тому, что клуб отказался участвовать в создании фильма об Иване Ткаченко «Капитан Немо», снятого местным ярославским режиссёром Еленой Михеевой. При этом они умолачивают, что в фильме отказались сниматься жена Ивана и дети, выжившие благодаря его пожертвованиям.

Фото: photo.khl.ru

Здесь, кстати, интересно немного другое. Зимой мне удалось побывать на благотворительном показе «Капитана Немо» в Новосибирске. На него специально из Ярославля прилетел сам режиссёр фильма. В зале аншлаг. Что, в общем-то, ожидаемо, учитывая какая красивая и добрая история легла в основу. Оказавшись на показе, я рассчитывал увидеть кучу архивных кадров, узнать факты, которые ранее были скрыты, услышать истории людей, спасённых ярославским капитаном, а увидел банальную халтуру – непонятное нагромождение нескольких повторяющихся игровых моментов под неуместные музыкальные композиции и избитые тривиальные комментарии Овечкина и Ковальчука, рассказывающих о человеке, которого они никогда близко не знали. Сразу же после показа прокатчик организовал что-то вроде пресс-конференции, на которой коллега Ерыкалов задал всего два вопроса. Первый – почему в создании фильма не участвовал клуб, второй – почему в фильме не оказалось людей, которым Иван спас жизнь. К сожалению, ответ на оба вопроса последовал из разряда «ну, не получилось», «на то были причины». Зато уже во время фильма получилось самому ответить на первый вопрос. «Локомотив» просто не захотел поддержать низкосортный продукт, в котором отказались сниматься даже люди, обязанные Ивану жизнью. Тот случай, когда конструктивная и хорошая идея затерялась в хаосе безответственного эксперимента.

Создатели «Только Локо!» заняли очень удобную позицию. Они заявили фильм как художественный, но при этом максимально приближенный к документальному. Ничего не напоминает? Напрашивается параллель с другим отечественным блокбастером «Движение вверх», чьи создатели также решили показать «правду», но при любой подмене реальных фактов прикрывались ширмой «художественности». Можно и игрока сборной СССР сделать практически незрячим, и нейтрального к власти человека превратить в диссидента и «антисоветчика». Но избавьте нас от критики. Мы тут художественное произведение сотворили. А посему имеем право на вымысел.



Так или иначе, «Локомотив» остановить производство фильма не может. Как бы руководству ярославцев этого бы не хотелось. В конце июня должны были стартовать съёмки, которые по плану завершатся к концу августа. Выход в прокат запланирован на февраль-март 2021 года. Пока что финансированием нового спортивного «байопика» легло на плечи генерального продюсера и автора идеи Олега Жарова. Но скоро к нему присоединится Министерство культуры РФ. Режиссёр Алеников уже обмолвился, что как только Минкульт возобновит выдачу грантов после пандемии, они сразу подадут соответствующие документы. И я уверен, что фильм, в основе которого лежит одна из крупнейших трагедий в истории отечественного спорта, обязательно получит господдержку. В нашей стране любая спортивная драма перманентно получает субсидию от Фонда Кино.

Фото: photo.khl.ru

Я уверен, что зритель пойдёт в кинотеатр на этот фильм, точно так же как пошёл на «Движение вверх», и окупит его в прокате. Простой болельщик всё равно захочет посмотреть кино, хотя бы из уважения к тому «Локомотиву». Захочет ещё раз вспомнить ушедших 7 сентября ребят. И маловероятно, что большую часть зрителей будет волновать предыстория его создания. В кино идут, прежде всего, за эмоциями. И я искренне убежден, что фильмы о «Локомотиве» снимать нужно. Нужно рассказывать о хоккеистах, тренерах и сервисменах, разбившихся в Туношне. Но заворачивать эту историю в обёртку художественного вымысла недопустимо, если родственники погибших готовы поднять на вилы авторов за такой вымысел. Складывается впечатление, что киноделов мало волнуют чувства тех, кто пережил 7 сентября 2011 года. Повторюсь, нам нужны фильмы о том «Локомотиве». Но только без ваших догадок и домыслов. Оставьте их при себе.