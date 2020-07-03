В НХЛ тоже вносят поправки. Игроки не полюбят новый договор, но лучшего варианта не будет

Национальная хоккейная лига и ассоциация игроков готовят новую редакцию коллективного соглашения или СВА, как его называют за океаном. Этот договор определяет все правила хоккейной жизни в НХЛ на срок своего действия, и наличие такого соглашения гарантирует работоспособность всей индустрии. В условиях полнейшей неопределённости из-за пандемии, лиге и профсоюзу было жизненно важно найти общий язык и избежать угрозы очередного локаута. Судя по всем предварительным данным, договор будет подписан в ближайшее время — сначала стороны заключат меморандум согласия, а затем утрясут все детали главного документа. Хоккеистам вряд ли понравятся некоторые положения, но лучших условий им не добиться.

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30% от зарплаты удержит лига, двум Олимпиадам дали зелёный свет

Двумя важными пунктами нового коллективного договора являются право хоккеистов отказаться от участия в плей-офф-2020 из-за рисков заразиться коронавирусом и возвращение НХЛ на Олимпийский игры. В теории оба эти решения могут нести за собой серьёзный, исторический шлейф, поскольку потенциальный отказ хоккеистов играть станет беспрецедентной акцией, а возвращение лучших игроков на Олимпиаду важно стратегически для развития хоккея.



Ожидается, что трудовой мир в заокеанском хоккейном мире продлится до окончания сезона-2024/2025. Профсоюзу игроков и его боссу Дональду Феру новая редакция СВА вряд ли придётся по душе, но особого выбора у хоккеистов есть. По сути, единственным выходом является договориться с владельцами клубов сейчас, когда действуют необычные обстоятельства, на которые можно сослаться при отстаивании своих интересов. В противном случае все рычаги влияния, как всегда, будут на стороне работодателей.



Итак, что предлагает новая редакция коллективного соглашения между НХЛ и ассоциацией хоккеистов.



— Нынешний договор, который действителен ещё два года, будет продлён ещё на три сезона. Его срок истечёт после чемпионата-2024/2025, в текст будут внесены поправки.



— Потолок зарплат будет заморожен на отметке $ 81,5 млн на сезоны-2020/2021 и 2021/2022. В сезоне-2022/2023 он вырастет до цифры $ 82,5 млн, а ещё через год составит $ 83,5 млн.



— Эскроу, столь нелюбимый Артемием Панариным, сохраняется. В следующем сезоне он составит 20% и не будет зависеть от доходов лиги, хотя в конечном счёте может по факту оказаться меньше этой цифры. При этом каждому игроку лига может задерживать выплаты 10% суммы зарплаты и подписного бонуса. Эта задержанная сумма будет выплачена ему равными частями в последние три сезона контракта. Таким образом, НХЛ будет удерживать 30% зарплаты хоккеиста в следующем сезоне.



— Сумма эскроу на сезон-2021/2022 составит 18%, на сезон-2022/2023 — 12%, затем — 9%;

— Участие в зимних Олимпийских играх в Пекине в 2022 году и в Милане в 2026 году будет закреплено, но нужно согласование с МОК вопроса обязательных страховок, оплаты проезда и прочих деталей;



— Любой хоккеист может отказаться от участия в розыгрыше Кубка Стэнли-2020 без объяснения причин, и этот отказ никак не повлияет на его контракт в будущем.

Овечкин и Кросби поедут на Олимпиаду? В НХЛ согласны. Дело за МОК Игроки НХЛ выступят на двух следующих Олимпиадах, если будет принято новое коллективное соглашение. А МОК оплатит страховку игрокам.

Эскроу в 70% и новый локаут?

Недавно НХЛ скорректировала проект доходов на нынешний сезон, уменьшив итоговую цифру с $ 3,9 млрд до $ 3,8 млрд. Игроки за этот год получили около $ 2,5 млрд, что составляет почти 66%. Согласно действующему коллективному договору, доходы лиги и хоккеистов должны делится в соотношении 50 на 50, поэтому для владельцев крайне важно доиграть сезон-2019/2020, пусть и с большим опозданием. Итоговая задолженность хоккеистов перед лигой может составить около $ 1 млрд, и такие деньги просто так простить не сможет ни одна корпорация в мире, как бы ни упрашивали игроки и их агенты.



Таким образом, у хоккеистов есть на выбор два варианта. Они могут отклонить предложенный вариант коллективного соглашения и отказаться играть плей-офф-2020. Это приведёт к тому, что потолок зарплат упадёт до $ 67 млн, а ненавистный эскроу вырастет до космических цифр и будет где-то между 55% и 70%. Спустя два года после этого неизбежен станет локаут, а ожесточённость в переговорах будет небывалой.



Схема розыгрыша Кубка Стэнли-2020



Владельцам клубов этот вариант тоже повредит. В первую очередь это касается тех команд, где платёжная ведомость забита под завязку, поскольку резкое снижение потолка зарплат приведёт к необходимости разгрузки платёжки. Командам придётся прощаться со многими звёздными игроками, чтобы соблюсти условия нового лимита. Впрочем, для владельцев это будет лишь краткосрочная проблема, а в долгосрочной перспективе ситуация всё равно выправиться в их пользу, особенно если стоимость франшиз продолжит расти.



В том, что игроки примут условия нового коллективного соглашения, сомнений почти нет, но все они будут ругать этот договор последними словами. Даже Дональд Фер вряд ли одобрит такую редакцию контракта, но, учитывая обстоятельства, лучших условий хоккеистам не добиться. Даже без пандемии хоккеисты не могли бы удержать более 50% доходов. Безусловно, пандемия коронавируса — не вина игроков, но и владельцы тут тоже ни при чём, поэтому заработанные деньги нужно делить поровну.



Если всё пойдёт хорошо, хоккеисты за три года смогут вырваться из «минусов». К тому моменту уже будет заключён новый контракт с американским телевидением и разрушительные последствия пандемии должны быть позади. Идеальной новую сделку назвать трудно — с точки зрения хоккеистов, это соглашение стало ещё одной победой лиги и владельцев команд. Но подписать договор сейчас — лучший выход из трудной ситуации.



Так что давайте снова поиграем в хоккей.