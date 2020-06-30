В НХЛ не начали тренинг-кемпы, но уже много заразившихся. Болельщики просят отменить сезон

Национальная хоккейная лига продолжает готовиться к возобновлению сезона, несмотря на не самые радостные новости. Лига объявила, что с момента начала второй фазы возвращения к игре, которая началась 8 июня и ознаменовалась добровольными тренировками в малых группах, коронавирусом заразились 26 игроков. При этом сделано было 250 тестов. Можно с уверенностью говорить о том, что вскоре количество положительных результатов тестирование вырастет в 2-3 раза, и возобновление сезона снова будет под большим вопросом.

26 заразившихся за три недели

26 хоккеистов, у которых подтвердился коронавирус — это скупые официальные данные: 15 из них начали тренировки в клубах, 11 предоставили информацию самостоятельно и пока не проходили обязательное тестирование при прибытие в расположение команд. При этом, те игроки, которые не присутствуют в городах дислокации своих клубов, а тренируются самостоятельно или просто временно находятся в других местах, не подвергаются даже такому медицинскому осмотру. Добровольная подотчётность хоккеистов может быть поставлена под сомнение, к тому же уже понятно, как строго НХЛ следит за утечками конфиденциальной информации о фамилиях заболевших — случай с заражением Остона Мэттьюса до сих пор не получил официального комментария.

Ведомство Гэри Беттмэна утверждает, что все игроки с положительными тестами на коронавирус придерживаются правил самоизоляции и следуют всем рекомендациям Минздрава Канады и других медицинских организаций. Увы, все нынешние данные не позволяют сформировать полную картину о распространении инфекции среди хоккеистов. Охват тестирования недостаточен, а как только в Северную Америку приедут игроки из Европы, количество заразившихся неизбежно увеличится, несмотря на все предосторожности. Известно, что в Швеции меры по противодействию эпидемии были символическими — все объекты были открыты, а привычная жизнь практически не менялась, что позже спровоцировало всплеск количества заболевших.



Протоколы, регулирующие нахождение хоккеистов в тренировочных лагерях, определение двух городов-хабов, где будут проходить матчи, а заодно и новый вариант коллективного соглашения — всё это ещё предстоит обсуждать. И для лиги, и для ассоциации хоккеистов это будет задача огромной важности, поскольку может определить самочувствие всей заокеанской хоккейной империи на несколько лет вперёд. В случае, если НХЛ придётся дать задний ход и поставить на паузу план возвращения, это может поставить под удар репутацию Беттмэна и всей лиги.

«НХЛ повезло, что у неё есть Овечкин». Александр — лучшая хоккейная «восьмёрка» в истории Овечкин обошёл Селянне, Нили, Даути и даже нынешнего главного тренера молодёжной сборной России.

Тренировочные лагеря отложат на 3 дня?

Особое беспокойство вызывает выбор городов, который в последние дни осложнился отказом Ванкувера принимать хоккейные матчи и обострившейся ситуацией в Лас-Вегасе. Власти Ванкувера не смогли договориться с правительством провинции Британская Колумбия по тому, как будут проводится тесты на коронавирус внутри хоккейного «пузыря», Вегас стал одной из новых «горячих точек» по количеству заражённых. Среди фаворитов остались Торонто, Эдмонтон, Чикаго и Лос-Анджелес, но в Соединённых Штатах ситуация с пандемией меняется достаточно быстро и не в лучшую сторону — в разных частях страны вспыхивают новые очаги.



В таких условиях логичным стало появление разговоров о том, что начало тренировочных лагерей может быть отложено. Для начала всего на 3 дня — с 10 июля на 13, но что даст эта трёхдневная отсрочка, пока неясно.



В настоящий момент более 400 хоккеистов не проходят никакого тестирования, и если хотя бы процентов 20 из них сдадут положительные пробы, то движение лиги к перезапуску сезона может быть полностью остановлено. Предотвратить вспышку заболевания среди игроков будет жизненно важно для того, чтобы Кубок Стэнли в 2020 году всё же узнал своего обладателя.



Одним из вариантов решения проблемы с положительными тестами на коронавирус может стать опыт, который получили в «Тампе». Руководство «молний, которое было вынуждено закрыть арену после того, как у нескольких сотрудников клуба и игроков был выявлен коронавирус, спустя всего 5 дней снова разрешила игрокам тренироваться — в занятиях приняли участие 18 хоккеистов. По словам генменеджера Жюльена Бризбуа, все заболевшие были бессимптомными, за исключением небольшой повышенной температуры.

НХЛ плевала на вирус и вводит цензуру. Тренировки набирают ход, несмотря на заболевших За океаном взяли на вооружение худшие образцы информационной политики, отказываясь комментировать очевидное.

«Коронавирус продолжает пожирать спортсменов»

Судьба нынешнего сезона продолжает находиться в подвешенном состоянии, несмотря на весь оптимизм ведомства Беттмэна, и очень многое здесь будет зависеть от позиций игроков. Понятно, что мнение 22-летнего хоккеиста, который не имеет семьи и голоден до любимой профессии, будет совершенно другим, если сравнивать с 40-летним ветераном, у которого несколько детей и много хронических болячек. Уровень информированности игроков также трудно измерить, поскольку мнения, звучащие из уст хоккеистов, также носят крайне разносторонний характер.

«Я уверен, что как только мы приедем в города-хабы, то всё будет нормально, мы справимся с ситуацией. Просто нужно немного дисциплины», — отметил форвард «Торонто» Джейсон Спецца. «Дьявол кроется в деталях. Сейчас очень много абстрактных размышлений, хоккеисты пока не понимают, как они будут жить в этих двух городах», — возразил генеральный менеджер «Чикаго» Стэн Боумэн.



Неопределённость привела к тому, что часть североамериканских болельщиков уже требует от НХЛ отменить сезон и прекратить все попытки возвращения, пока пандемия не утихнет.



«Знаю, что все уже хотят увидеть качественный спорт, но не понимаю, как это возможно при коронавирусе. Думаю, что бейсбольной лиге, НБА и НХЛ нужно просто отменить сезон и перегруппировать силы для следующего», — отметил в «Твиттере» телеведущий Тони Перкинс. «Коронавирус продолжает пожирать спортсменов. НХЛ нужно отменить этот чёртов сезон, иначе ситуация выйдет из-под контроля», — отметил в «Твиттере» болельщик MArco Almeida.



«Это будет просто ужасно принять, если сезон возобновится, но потом его вынуждены будут отменить из-за массового заражения игроков и осложнений», — добавил Brett Minieri.