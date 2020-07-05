«Трактор» очень сильно изменился. Теперь это самый дальновидный клуб Востока

Когда прошлой весной бывший генеральный директор «Трактора» Борис Видгоф толкал речи о новом селекционном векторе клуба и обещал устроить массовую репатриацию челябинских воспитанников, то все откровенно посмеивались над чистой воды демагогией местного бизнесмена, в третий раз дорвавшегося до управления клубом. Никто не верил, что «Трактор» за одно межсезонье вернёт, раскиданных по обе стороны Атлантического океана, воспитанников, способных прямо здесь и сейчас делать результат. Ни монументальный герой интернет-мемов Валерий Ничушкин, ни сильнейший защитник, играющий на континенте, Вячеслав Войнов в чугунную Флоренцию России не вернулись. Не стал частью популистского проекта и молодой Яков Тренин, дебютировавший в этом сезоне за «Нэшвилл». Несмотря на это, Видгоф всё-таки привёз в Челябинск родных, но совершенно неликвидных Дмитрия Калинина и Виталия Меньшикова, весь сезон тянувших «Трактор» вниз. Интересно, что оба хоккеиста, также как и подавляющая часть прошлогодней команды, являются клиентами агента Юрия Николаева, который забил до отказа команду своими игроками. А апофеозом утопичной концепции стало подписание измученного сотрясениями Андрея Попова, ради которого пришлось попрощаться со вторым-третьим центром команды Игорем Полыгаловым.

Фото: Павел Табарчук, photo.khl.ru

С самого начала казалось, что новый куратор «Трактора» переборщил с многочисленными обещаниями, пытаясь в глазах болельщиков предстать мессией, способной за один сезон вычистить авгиевы конюшни, оставленные беспринципным тандемом Губарев – Сеничев. Видгофу следовало бы немного ослабить риторику после иллюзорных переговоров с Войновым, Зариповым и Ничушкиным и свернувшей не туда селекции, но вместо этого местный авантюрист на полном серьёзе вторил, что задача «Трактора» – Кубок Гагарина. Фантасмагория, не иначе.

Гендиректор «Трактора»: мы не шутим, когда говорим про Кубок Гагарина

В итоге наполеоновские планы нового руководства челябинцев рухнули уже на старте «регулярки». Возвращённые на родную землю Меньшиков и Калинин коллекционировали голевые ошибки, главная звезда команды Василий Демченко неожиданно посыпалась, а «приезжий» коуч Петерис Скудра так и не смог понять тонкую уральскую душу даже с помощью двух глаголов на «ать» и отправился в отставку ещё до нового года. Вместо того, чтобы попытаться спасти сезон, экстренно вывести команду из штопора перестановками и всеми способами зацепиться за плей-офф, Видгоф продолжал грезить в розовых очках о кубке, развязал бессмысленную войну с фанатами и спокойно наблюдал за тем, как



«Трактор» ведёт позорную гонку с «Адмиралом» за предпоследнюю строчку Востока.



После прошлогоднего провала губернатор Челябинской области Алексей Текслер и теневой кукловод «Трактора», его заместитель Виктор Мамин отстранили Видгофа от управления клубом. Рубить с плеча политики не стали и решили спрятать демагога на должность вице-президента подальше от взора разъярённых болельщиков. А вот вице-президент по хоккейным операциям Олег Усачёв и спортивный директор Роман Беляев, ответственный за селекцию, от дел отлучены не были. Двух менеджеров, работавших в триаде с Видгофом трогать не стали и разбавили новым генеральным директором Иваном Савиным. Работу над ошибками начал именно треугольник Усачёв – Савин – Беляев.

Назначение Гатиятулина было единственным верным решением

Главное достижение нового руководства «Трактора» – возвращение на три года в Челябинск Анвара Гатиятулина: именно при доморощенном специалисте уральцы два сезона назад становились третьими на Востоке и доходили до финала конференции. И делали это с такими легендами как Данил Мамаев и Данил Губарев. После успеха с командой средней руки, Гатиятулин неожиданно для всех опустился на ступень ниже, уехав работать в Петербург ассистентом Алексея Кудашова, но в своим в городе на Неве, кажется, так и не стал. Во всяком случае, чинить препятствия Гатиятулину после окончания контракта Роман Ротенберг не захотел. Хотя, при желании сохранить нужного специалиста, без сомнения сделал бы это.

Фото: Ильнар Тухбатов, photo.khl.ru

Для «Трактора» назначение Гатиятулина – вариант беспроигрышный. Во-первых, это первый за долгое время компромисс с болельщиками. Ещё по ходу прошлой «регулярки» фанаты собственноручно были готовы скинуться творцу последних медалей на билет до Челябинска – другого рулевого здесь не ждали. Во-вторых, в руководстве прекрасно знают, то какой хоккей будет прививать «Трактору» специалист. Как бы Иван Савин не хотел видеть на челябинском льду кружева и полёт фантазии, Гатиятулин будет строить игру от обороны с большим объёмом катания и постоянным давлением. В третьих, это тренер, за которого игроки будут биться. Если импульсивный и токсичный Петерис Скудра собственноручно разложил команду и потерял контроль над отдельными ранимыми личностями, то Гатиятулин лишний раз эмоции не расплёскивает и умело жонглирует кнутом и пряником.

Челябинцы строят команду вокруг чешской связки

Единственное светлое пятно прошлогоднего «Трактора» – легионерская связка Гика– Седлак, которую привёз на Урал Роман Беляев из АХЛ. Из всех нападающих челябинцев только два чеха избежали откровенно провальных матчей и были теми, на кого приятно смотреть. Седлак был настолько хорош, что перед дедлайном «Авангард» готов был за 200 миллионов перевезти его в Балашиху. Но менеджеры продавать пятого снайпера лига наотрез отказались. Вместо этого «Трактор» решил в долгосрочной перспективе выстраивать команду именно вокруг чешского дуэта и последовательно продлили на три года сначала Гику, а чуть загодя с Седлака.

Фото: Ярослав Неелов, photo.khl.ru

Срок новых контрактов, действительно, немного удивляет. В КХЛ менеджеры побаиваются давать соглашения легионерам больше чем на два сезона. Всегда велик риск того, что иностранец может успокоиться и погрузиться в зону комфорта. Челябинские же чехи в таком возрасте, что, по идее, размякнуть не должны. Да и после общекомандного провала играть не бросили и в безволии уличены не были. Ударив по рукам со своими лидерами руководство «Трактора» показало, что новая команда будет строиться именно вокруг чешского дуэта.



Главный вопрос – кто будет с ними третьим? Ни для кого не секрет, что «Трактор» не просто так выменял у «Витязя» права на шведа Понтуса Оберга. Но пока неизвестно, окажется ли второй бомбардир фарм-клуба «Торонто» в Челябинске или нет. Если стороны ударят по рукам, то швед стопроцентно займёт место в первой тройке и станет уже шестым иностранцем «Трактора». Если нет, то на краю у чехов может оказаться его соотечественник Якуб Берглунд, которого планируют использовать не в центре, а на краю.

У «Трактора» будет убойная пара защитников на большинстве

На свой трёхлетний контракт наработал и американец с белорусской пропиской Ник Бэйлен. Следующий сезон будет для него уже четвёртым в Челябинске и лидер обороны «Трактора» не думает расставаться со званием одного из лучших атакующих защитников КХЛ. Вряд ли и здесь Иван Савин рискнул, оставив ещё на три года шикарного пакмувера в расцвете сил. Бэйлен не считается легионером, а на российском рынке даже в скором времени россиянин подобного амплуа не появится. Теперь напрашивается синхронизация контракта партнёра Бэйлена по первой паре Игоря Исаева, заточенного больше на разрушение. Вряд ли Гатиятулин станет сразу разбивать наигранное сочетание.



В прошлом сезоне за спиной у американца в «Тракторе» просто не было защитника, который мог бы также здорово сыграть на синей линии и дирижировать большинством. Поэтому пятый легионерский слот челябинцы решили заполнить невероятно перспективным 24-летним шведом из системы «Баффало» Лоуренсом Пайлутом. У него классные быстрые руки, прекрасное для защитника катание и он просто обожает подключаться в атаку на месте крайнего нападающего. В многострадальном «Баффало» Пайлута вынуждали играть максимально просто, зато в фарм-клубе «Рочестере» молодой скандинав временами превращался в Кирилла Кольцова лучших времён. Если всё сложится, то КХЛ получит элитного атакующего защитника. А пока «Трактор» получил потенциально убойную пару Бэйлен – Пайлут в первую спецбригаду большинства. Думается, что партнёром Лоуренса во второй паре должен стать молодой сбалансированный россиянин Илья Карпухин. 21-летний воспитанник «Трактора» очень резво начал предыдущий сезон при Скудре, несколько раз привлекался в олимпийскую сборную России и стабильно не опускался ниже третьей пары.

Фото: Jim McIsaac/Getty Images

Гатиятулин постарается реанимировать Основина и Лещенко рядом с Бывальцевым

После слухов о финансовых проблемах «Витязя» становится ясно, почему подольская команда отдала «Трактору» молодого российского центра. Бывальцев в Челябинске – креатура Гатиятулина, два сезона наблюдавшего за тем как Алексей закисливается в СКА без должного игрового времени. Логично, что тренер будет строить вокруг него второе ударное сочетание. Скорее всего справа от Бывальцева мы увидим главного пожарного лиги Вячеслава Основина. Невзирая на провалы в Уфе и Казани, это достаточно креативный нападающий для топ-6, который рядом с хорошим плеймейкером имеет все шансы перезапуститься в родном клубе.

Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

Бывальцев: думаю, Гатиятулин сделал шаг вперёд в своей тренерской карьере

Третьим же во второй тройке вполне может стать неочевидный Вячеслав Лещенко. Два сезона назад после 24 очков в «регулярке» от серебряного призёра МЧМ ждали прорыва, но вместо этого Лещенко захандрил и сначала оказался не нужен «Спартаку», а затем «Ак Барсу» и «Сочи». Сейчас Вячеславу всего 25 и свой потенциал он не реализовал даже на половину. Между строк читается, что в «Тракторе» Лещенко появился тоже с подачи Гатиятулина – в 2015 они пересекались на МЧМ в Канаде, когда челябинский коуч ездил на турнир ассистентом Брагина. Как минимум, скорости этой тройке Лещенко способен добавить.

У Гатиятулина полно ресурсов для ротации и хорошая глубина состава

Предсказать какими будут 3 и 4 звенья «Трактора» уже сложнее. Но определённо ясно, что у Гатиятулина огромная глубина на каждой позиции. Теперь даже на дефицитной в КХЛ позиции центрального нападающего после возвращения Игоря Полыгалова у челябинцев есть сразу четыре человека. И это не считая Седлака, Бывальцева и Основина с Берглундом, умеющих играть в центре. Понятно, что кому-то придётся подвинуться на фланг. На краях есть Ярослав Косов, выдавший лучший сезон в карьере, Александр Авцин, переподписанный на более чем адекватную сумму и потерянные Сергее Ласьковым молодые таланты из «Магнитки» Павел Дорофеев и Дмитрий Шешин.



Есть большое поле для экспериментов и в обороне. В третьей паре скорее всего вместе будут играть габаритный жёсткий домосед Олег Евенко и обмененный из Уфы более сбалансированный Станислав Гареев. Для ротации у «Трактора» есть целый пласт молодых защитников: Богдан Жиляков, Пётр Ясинский и Дмитрий Алексеев уже в прошлом году были заиграны на уровне КХЛ. Главный вопрос здесь – насколько активно тренеры будет подключать к основной команде молодое дарование из «Челмета» Александра Кирпичникова. В следующем сезоне 18-летний защитник, отыгравший на приличном уровне год в ВХЛ, будет лимитчиком и вполне может рассчитывать на место седьмого защитника.

На последнем рубеже снова будет чех

После прошлогоднего провала с Василием Демченко, Савин и Беляев решили не играть в русскую рулетку и сделали ставку на голкипера-легионера Романа Вилла. Именно с первого номера менеджеры и начали перестройку, а первый интерес к Виллу появился у «Трактора» ещё при Борисе Видгофе. Чеху недавно исполнилось 28 и для голкипера этот возраст самый пиковый. Если повезёт, то «Трактор» сможет утолить ностальгию по другому чешскому стражу ворот Павлу Францоузу. Адаптацию Виллу должна смягчить собравшая в Челябинске чешская диаспора. Гика и Седлак должны свести тоску по дому к минимуму. Однако вратарь-легионер – это всегда риск, даже если отбросить психологические аспекты.

Фото: Harry How/Getty Images

За место бэкапа борьба развернётся между раскрывшимся на фоне кризиса Василия Демченко, молодым Иваном Федотовым и вернувшимся из Балашихи опытным Александром Суднициным. Как бы не был хорош первый, доверять позицию второго номера голкиперу с одним кахаэловским сезоном чересчур смело. Несмотря на серьёзную травму из-за которой он пропустил большую часть прошлого сезона, Судницин – голкипер с твёрдым полом. Так что, решение подпереть Федотова выглядит рациональным.

«Трактор» — единственный середняк, строящий команду на несколько лет вперёд

Если посмотреть на срок контрактов лидеров Челябинска, то мы видим, что почти все подписаны на 2-3 года. Всё это говорит о том, что менеджмент «Трактора» строит команду на будущее. Как минимум, 2 сезона на построение команды топ-4 Востока у Анвара Гатиятулина точно будет. Чтобы досрочно лишиться работы нужно повторить результат прошлого сезона, не иначе. Сейчас Иван Савин очень сдержано оценивает амбиции нового «Трактора» и расплывчато заявляет, что задача – занять лидирующие позиции. В любом случае, лучше такая абстрактная формулировка, чем фантастическая борьба за Кубок Гагарина здесь и сейчас.

«Трактор»



Ориентировочный состав



Вратари:



Вилл (Федотов, Судницин)



Защитники:



Бэйлен – Исаев



Пайлут – Карпухин



Гареев – Евенко



Кирпичников



Резерв: Сергиенко, Алексеев, Рубинчик, Бабинцев, Телегин, Жиляков, Ясинский, Бабинцев



Нападающие:



Гика – Седлак – Оберг (Берглунд)



Лещенко – Бывальцев – Основин



Авцин – Полыгалов – Косов



Михеев – Карлин – Дорофеев



Резерв: Шаров, Алексеев, Фатеев, Тридчиков, Тертышный, Шешин, Шолохов

В отличие от прошлого межсезонья, в этом вряд ли найдётся хотя бы одно нелогичное или откровенно абсурдное решение челябинских управленцев. Савину и Беляеву удалось не просто построить очень симпатичную молодую команду, но и сделать это за вменяемую сумму. По информации главного челябинского инсайдера Игоря Жукова, сейчас платёжка «Трактора» составляет около 400 миллионов рублей. Прибавляем к ней приблизительный оклад Понтуса Оберга, ещё пару усилений и мы выходим на цифру не больше 550 миллионов рублей. Если смотреть на потенциальный состав «Трактора», то он выглядит ничем не хуже, чем у условной «Сибири», а где-то даже интереснее и глубже. Всё идёт к тому, что Челябинск пришёл в себя после катастрофы, учинённой Борисом Видгофым, и уже в следующем сезоне команде Гатиятулина по силам зацепиться за топ-4 Востока.