Гендиректор «Трактора»: мы не шутим, когда говорим про Кубок Гагарина

Генеральный директор «Трактора» Борис Видгоф обратился к команде на встрече перед стартом нового сезона.



«Мы провели серьёзную работу, это касается и системы клуба, всех команд клуба: «Белые Медведи», «Челмет», школа «Трактор». Все прошли серьёзную предсезонную подготовку, было много турниров. «Трактор» впервые выиграл Кубок Ромазана, и получается, что впервые выиграли оба предварительных турнира. За это мне хочется всем ребятам сказать спасибо. Думаю, очень приятно держать в руках трофеи, быть любимцами у своих болельщиков. Болельщики у нас очень активные, они вас очень любят, и они все очень хорошо разбираются в хоккее.



Я здесь официально и торжественно хочу вас ещё раз попросить: будьте самими собой на площадке, играйте самоотверженно. Мы сделали всё, чтобы вы могли играть. Вы сами подчёркиваете, что у вас всё прекрасно, всё есть, всё сделано. Остаётся одно — биться за свой родной клуб. Ещё раз хочу подчеркнуть, что сегодня не имеет значения, где вы родились, где занимались хоккеем, где вас воспитывали. Сегодня вы все — игроки «Трактора», и мы вас всех любим одинаково. Мы не шутим, когда говорим про Кубок Гагарина», — приводит слова Видгофа официальный сайт челябинского клуба.

Не только Знарок и «Спартак». 6 клубов КХЛ, которые удивят в новом сезоне Мы ждём сенсаций.