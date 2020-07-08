«Россия — главная проигравшая от решения НХЛ ехать на ОИ-2022». Что пишут в Америке

Уступка, на которую пошла Национальная хоккейная лига своим игрокам, разрешив участие в Олимпийских играх 2022 и 2026 годов, стала одним из самых позитивных событий нынешнего лета. Первоначально НХЛ была скептически настроена на то, чтобы отпустить своих хоккеистов в Пекин, а про Игры в Милане речь и вовсе не шла. Но неожиданно позиция заокеанских чиновников изменилась.

Фазель рад, но проблем много

Руководитель Международной федерации хоккея Рене Фазель был очень воодушевлён, узнав, что ожидаемое к подписанию новое коллективное соглашение между НХЛ и профсоюзом откроет путь хоккеистам на Олимпиаду. Помимо неопределённости с пандемией, Фазель заявил, что не видит особых препятствий, которые могли бы сорвать переговоры по участию энхаэловцев в Олимпиаде в Пекине, хотя для этого ещё нужно договориться с МОК о финансовых гарантиях страховки игроков и прочих деталях.



«Проблем много, но я не думаю, что что-то из этого разрушит наши переговоры. Для международного хоккея новость о том, что в НХЛ подпишут новый коллективный договор на таких условиях, очень хорошая», — сказал Фазель.



Примечательно, что все данные о содержании нового коллективного договора пока носят сугубо инсайдерский характер, потому что официальной информации о том, что же именно будет содержаться в новом соглашении, пока не было. Очевидно, что НХЛ решила всё же не упускать возможности продемонстрировать мастерство лучших хоккеистов перед гигантским китайским рынком, куда давно стремилась. Даже Александр Овечкин ездил в Поднебесную в качестве посла хоккея, но после появления коронавируса отношение к Китаю за океаном резко поменялось на крайне негативное.

Овечкин и Кросби поедут на Олимпиаду? В НХЛ согласны. Дело за МОК Игроки НХЛ выступят на двух следующих Олимпиадах, если будет принято новое коллективное соглашение. А МОК оплатит страховку игрокам.

Как уговорить МОК?

При всём позитиве, который вызывает новость о разрешении со стороны НХЛ, говорить о том, что игроки из этой лиги стопроцентно приедут в Пекин-2022, пока нельзя. Для того чтобы вернуться, НХЛ нужно решить крайне болезненный вопрос с медицинским страхованием для своих хоккеистов, обсудить транспортные расходы и маркетинговые права. Нет никакой гарантии, что какой-либо из этих пунктов не станет камнем преткновения, поскольку в нынешних условиях МОК и особенно ИИХФ, которая была вынуждена отменить чемпионат мира 2020 года в Швейцарии, будут считать каждую копейку.



По неофициальным данным, транспортные расходы на Олимпиаде двухлетней давности в Пхёнчхане составили бы $ 15 млн, которые Международный олимпийский комитет отказался платить НХЛ. Кроме этого, заокеанской хоккейной лиге было отказано в праве контроля за использованием видеоматериалов с турнира, что было воспринято НХЛ очень болезненно. Гэри Беттмэн и компания и раньше открыто сокрушались о том, что МОК не даёт им права использовать записи матчей и ролики, хотя олимпийский хоккейный турнир — главное и самое звёздное событие зимней Олимпиады, вызывающее огромный интерес по всему миру.



Кроме этого, североамериканцы принимали в расчёт и 14-часовую разницу во времени с Кореей, что сильно било по телевизионным рейтингам за океаном. Этот фактор сохранится и в Китае, и будет весомым в Италии через четыре года.



«Мы не сдались после Пхёнчхана. Мы поняли ситуацию, какой она должна быть. Никаких плохих чувств у нас не осталось. Мы надеемся, что всё случится так, как должно, готовы работать и находить решение», — сказал Фазель, который два месяца назад в своих речах придерживался совершенно другой тональности.



«До начала кризиса, вызванного пандемией коронавируса, мы наладили очень хороший диалог с НХЛ по поводу возможного участия хоккеистов НХЛ в Олимпийских играх. Сейчас мы не знаем, каким будет следующий сезон в НХЛ, каким будет сезон в Европе. Мир сейчас сходит с ума. Сейчас никто не знает, будут ли игроки НХЛ представлены на Олимпиаде. НХЛ — мощная профессиональная лига, посмотрим, сколько денег потеряют они, какой ситуация будет в Китае. Нынешняя ситуация — возможность объединиться. Думаю, следующей весной мы узнаем, будут ли хоккеисты из НХЛ участвовать в Олимпийских играх», — говорил Фазель в интервью РИА «Новости» в апреле 2020 года.

Нет сомнений, что швейцарскому чиновнику просто повезло, что НХЛ решила доигрывать сезон летом и осенью, а вместе с этим за океаном смогли договориться о новом коллективном соглашении, где был включён пункт об Олимпиадах. Без этого способность Фазеля повлиять на негативно настроенных североамериканских партнёров была близкой к нулю. Впрочем, сам Рене это признавал, а его везучесть вполне достойна Зала славы той же ИИХФ, поскольку именно при нём совершился и первый исторический прорыв НХЛ на олимпийские турниры, и второй, после восьмилетней паузы.



«Здорово, что хоккей, как вид спорта, получит возможность продемонстрировать своих лучших игроков. Олимпиада сама по себе является уникальным соревнованием. Но когда там есть игроки НХЛ — это турнир лучших из лучших. Это особенное зрелище», — сказал ветеран «Каролины» Джастин Уильямс.

Если НХЛ поедет на Олимпиаду. 9 троек нападения сборных, которые подарят хоккею кайф Кучеров с Панариным, Овечкин со Свечниковым против Макдэвида с Маккинноном и Баркова с Лайне. Фантазируем на тему самых убойных связок.

«Пока КХЛ будет влиять на сборную России, в команде будут лишние игроки»

Пока не началась доигровка сезона в НХЛ, многие североамериканские издания принялись составлять потенциальные составы сборных на Олимпиаде, которая должна начаться уже через 20 месяцев. Чуть по-другому решил выступить авторитетный журнал The Hockey News, который опубликовал собственную версию тех, кто проиграл и кто выиграл от участия НХЛ в Олимпийских играх.

Россия с Кучеровым, Канада — с Макдэвидом. Какими будут первые звенья топ-сборных на ОИ Во всех командах должно быть много дебютантов.

Итак, среди победителей обозреватель Райан Кеннеди назвал сборные Канады, США и Германии.



«Канада собирается выступить на Олимпиаде-2022 с абсолютным талантом «убийц», особенно это касается нападающих. Коннор Макдэвид и Натан Маккиннон в одной команде, воссоединение Кросби, Бержерона и Маршана. Райан О'Райлли и Митч Марнер и слишком много других вариантов, чтобы сосчитать. Сборная США тоже находится на подъёме и может достичь своего пика в 2022 году. У них будут Мэттьюс, Айкел, а защитники, вероятно, станут лучшими на турнире — там будут Веренски, Макэвой, Сет Джонс и Куинн Хьюз. Что касается Германии, то она будет конкурентоспособна, поскольку у них приедет Леон Драйзайль, будет хороший вратарь Грубауэр, потенциальная звезда в обороне Мориц Зайдер, а также будущий элитный «проспект» Тим Штюцле», — отмечает Кеннеди.

Среди проигравших от решения НХЛ участвовать в ОИ-2022 первой идёт Россия. Помимо наших от этого проиграют, как ни странно, Китай и сборная Словакии.



«У России есть золото ОИ-2018 и им лучше его беречь. Пока КХЛ будет политически влиять на сборную, там будут несколько игроков, которые не заслуживают быть в команде. Назовите меня снобом, но Вадим Шипачёв — идеальный пример разобщённости: звезда в КХЛ, но абсолютный конфуз за океаном. Да, у России будут великолепные игроки, такие как Кузнецов и Василевский, но суперзвёзды Малкин и Овечкин уже будут на спаде, их карьера будет двигаться к завершению. Россия — главная проигравшая от решения НХЛ», — пишет Кеннеди.



Что касается сборной Китая, то она, как и сборная Италии в 2026 году, обещает стать главным разочарованием турнира, а у словаков сойдут со сцены все их главные звёзды, заменить которых будет просто некем.