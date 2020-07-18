Кубок Стэнли для Константинова. Один из самых трогательных моментов в истории НХЛ

42 года без Кубка Стэнли подошли к концу, «Детройт» стал чемпионом и должен был праздновать всё лето. Но на шестой день празднования веселье внезапно оборвалось. Лимузин, в котором ехали Владимир Константинов, Вячеслав Фетисов и массажист Сергей Мнацаканов, врезался в дерево. К счастью, все выжили, но мир перевернулся и уже не был прежним для «Детройта». «Празднование закончилось. Мы понимали, что добились чего-то важного, выиграв Кубок Стэнли, но никакой радости уже не было», — говорил Ларри Мёрфи.
Ещё неделю назад Константинов стоял на льду «Джо Луис Арены» с поднятым над головой Кубком Стэнли, три дня назад он вместе со всеми участвовал в чемпионском параде на той самой улице, где потом случилась авария. Ещё вчера он светился счастьем и всё напевал под нос песню Queen «We are the champions», а сейчас он лежит в коме с серьёзным повреждением мозга и борется за жизнь. «У всех был душевный подъём, все радовались, а потом случилось это. Я был готов отдать Кубок Стэнли назад, только чтобы вернуть Влади и Сергея», — вспоминал Ник Лидстрём.
Невозможно было поверить, что это случилось с человеком, которого болельщики прозвали Владинатором. Он был одним из самых жёстких защитников в НХЛ, который устрашал всех соперников мощными силовыми приёмами и был финалистом на «Норрис Трофи».
13 июня 1997 года его карьера оборвалась по пути с вечеринки команды, где игроки собрались в последний раз перед тем, как разъехаться по отпускам. Водитель лимузина, лишённый прав за вождение в пьяном виде, на этот раз покурил марихуаны и вырубился за рулём. Машина сошла с дороги и влетела в дерево, смявшись, как консервная банка. Они не доехали до места назначения всего пару километров.
«Каждое утро мы надеялись прочитать в газетах, что их выписали из больницы и они идут на поправку. День за днём проходил в ожиданиях, пока мы не поняли: как прежде уже не станет», — говорил Стив Айзерман.
Осталась только вера, которая ещё больше сплотила команду. Вера, что Константинов и Мнацаканов смогут восстановиться. Вера, что этот ужас однажды закончится и всё будет хорошо. Эта вера прошла красной нитью через весь следующий сезон – на рукавах джерси игроков были размещены специальные нашивки с инициалами Константинова и Мнацаканова и надписью «Верим» на русском и английском языках.
«Константинов был нашей главной мотивацией, он был с нами на протяжении всей регулярки и плей-офф. Влади был нашей мотивацией в финале с «Вашингтоном», он был в наших сердцах каждый раз, когда мы выходили на лёд, он давал нам дополнительный заряд сил», — вспоминал Крис Дрэйпер.
В финале конференции Константинов появился на трибуне «Джо Луис Арены». Он улыбался и махал болельщикам, сидя в инвалидном кресле, а игроки «Детройта» и «Далласа» почтительно били клюшками по льду. В четвёртой, решающей игре финала камеры снова выхватили его на трибунах, и стало понятно, что «Детройт» никому не отдаст Кубок Стэнли. «Мы начали орать и кричать, Скотти Боумэн пытался нас успокоить, потому что оставался ещё один период, но нас было не удержать. Мы знали, что не можем проиграть. Я посмотрел на ребят, и у всех глаза были на мокром месте», — рассказывал Брендан Шэнахан.
Наконец, на табло замерли нули, игроки «Детройта» высыпали на лёд, вывезли на площадку и улыбающегося Константинова. Он поднял в воздух руку, показывая два пальца – символ победы и символ двух подряд Кубков Стэнли.
Когда Айзерман на правах капитана подъехал к Константинову и поставил ему на колени серебряную чашу, все плакали. Это был один из самых трогательных моментов в истории НХЛ. Такие моменты остаются в памяти на всю жизнь. «Всё, что мы делали в этом сезоне, мы делали, думая о нём. Самой большой наградой было выиграть и увидеть улыбку на его лице. Влади всегда был в наших сердцах», — говорил Джо Кокур.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ
НХЛ сделала исключение и позволила «Детройту» включить Константинова в список игроков, чьи имена были выгравированы на Кубке Стэнли. Защитник так и не смог полностью восстановиться, но он понимает, что происходит вокруг, может немного разговаривать и даже ходить с помощью специальных ходунков. Никто в «Детройте» не играет под его 16-м номером, хоть официально он и не выведен из обращения.
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