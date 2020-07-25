Скудра собирает в Риге старых знакомых. Россияне поднимут «Динамо» со дна?

Что зачастую делает главный тренер, приходя в новую команду? Привозит вместе с собой на новое место своих проверенных хоккеистов. Кому-то хочется, чтобы в команде сразу были люди, в которых он уверен и которые были лидерами в его предыдущих командах. Кто-то рассчитывает, что старые знакомые станут для остальных хоккеистов проводниками в их игровую систему. Кто-то планирует, что в новой команде сможет реанимировать и дать шанс игроку, возможности которого ему прекрасно известны. Практика, в общем-то, обыденная и достаточно распространённая. Тот же Николай Заварухин уже второй год подряд подбирает в столице Сибири высаженных из «Автомобилиста» ненужных хоккеистов. Не гнушается подтягивать в свои команды знакомых и Дмитрий Квартальнов, иногда ностальгирующий по игрокам, которые точно не подходят по статусу его новым клубам. Достаточно вспомнить как в его ЦСКА всплывал крайне специфический чеккер Артём Ворошило, прозванный в шутку в Новосибирске «мастером» — прозвище чернового нападающего явно диссонировало с его игрой. Вот и возглавивший недавно рижское «Динамо» импульсивный латыш Петерис Скудра первым делом свозит в столицу Латвии не легионеров, а россиян, прошедших с ним огонь, воду и медные трубы в Нижнем Новгороде.

В обновлённой Риге Скудра, так же как и его предшественник Гиртс Анкипанс, будет совмещать должности главного тренера и генерального менеджера. То есть во время предстоящей ускоренной селекции у нового рулевого тоже будет полный карт-бланш. По большому счёту полная трансферная свобода у Скудры была и в Нижним Новгороде, где Петерис как хотел менял хоккеистов по ходу сезона. Получается, что в «Динамо» он попадает в привычную для себя среду, в которой можно будет полностью комплектовать команду под себя. Однако здесь есть одно очень серьёзное «но». С урезанным на 30-40%, и без того скудным, бюджетом рижан у Скудры попросту не будет денег на постоянные расторжения, влекущие выплату компенсаций, коими он откровенно злоупотреблял в «Торпедо». На родине Петерису придётся жить по средствам. Здесь не могут позволить себе платить лишние миллионы разжалованным игрокам. Говорят, что в своём провале в «Тракторе» латыш винит челябинских менеджеров, не предоставивших ему трансферную свободу. Но это оправдание кажется несерьёзным, учитывая, что прошлогодний «Трактор» практически полностью комплектовался игроками агента Юрия Николаева, не первый год сотрудничающего с взрывным коучем.

Не успел новый рулевой «Динамо» рассказать в интервью «Чемпионату», что он планирует пригласить к себе российских ребят, как посыпались новости о том, что в столице Латвии могут оказаться знакомые Скудре по работе в «Торпедо» голкипер Илья Проскуряков и защитники Юрий Сергиенко и Кирилл Воробьёв. Всех троих роднит не только российский паспорт и нижегородский опыт, но и то, что именно при Скудре эти хоккеисты выдали свои лучшие сезоны в карьере.

«Кольцова в Риге не будет, но некоторых русских ребят пригласили». Интервью со Скудрой Главный тренер рижского «Динамо» Петерис Скудра рассказал о подготовке к сезону КХЛ и грядущих трансферах.

В том, что в Прибалтике окажется Илья Проскуряков уже можно не сомневаться. Летом голкипер оказался не нужен «Сочи» и 18 июля подписал контракт с «Югрой», за которую успел поиграть ещё когда ханты-мансийцы играли в КХЛ. Однако не прошло и недели, как Проскуряков расторг контракт с «мамонтами» и всё это случилось в аккурат после назначения Скудры в Риге. В конце нулевых на безрыбье хоккеиста из Сургута считали одним из самых талантливых голкиперов страны. Проскуряков дебютировал за «Металлург» в Суперлиге ещё в далёком сезоне 2004/05, а в 21 год уже был основным вратарём «сталеваров». Удивительно, что в первом сезоне КХЛ Проскуряков получил приз «Лучшему новичку лиги» имени Алексея Черепанова, обойдя в голосовании не кого-нибудь, а будущего обладателя Кубка Стэнли Владимира Тарасенко. Казалось, что его ждёт неплохое будущее, но в итоге стать чем-то больше чем средним голкипером не получилось. Уйдя из «Магнитки» Проскуряков на несколько лет ушёл в тень и напомнил о себе только в 28 лет, блеснув именно в «Торпедо» Петериса Скудры.

При латыше Проскуряков выдал очень сносную «регулярку», а в плей-офф был одним из тех, кто остановил «Йокерит» в чумовой серии из шести матчей. После Илья и близко не выходил на уровень того сезона в других командах, а в позапрошлом году и вовсе уехал играть в немецкую DEL. Сейчас протеже Скудры уже 33 года – для вратаря возраст не критический. Проскуряков вполне сгодился бы «Динамо» в статусе сменщика, но вряд ли тренер рижан забирает хоккеиста с контракта, не имея на него серьёзных планов.

Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

Не выходил больше на свой «торпедовский уровень» и Кирилл Воробьёв, которого Скудра нашёл в системе ЦСКА и привёз в Нижний Новгород в скрытую аренду. В «Торпедо» защитник играл по 20 минут, выходил в большинстве и идеально вписывался в концепцию «биться — бороться». Под впечатлением от мгновенного преображения Воробьёва у Скудры в своё время был генеральный директор «Сибири» Кирилл Фастовский, переоформивший по ходу того сезона скрытую аренду на новосибирский клуб. В «Сибири» Кирилл смотрелся органично на уровне второй-третьей пары, но кажется, что при переезде инструкция по наиболее эффективному использованию защитника осталась у Скудры. Последние два сезона Воробьёв оттрубил в очередной аренде в «Сочи», где был одним из лидеров по количеству заблокированных бросков, а летом вернулся в ЦСКА. Очевидно, что места в составе команды Игоря Никитина 25-летний защитник не получит, а вот в Риге Воробьёв вполне может сыграть во второй паре. Для ещё достаточного молодого и далеко не пропащего оборонца возможный переход в «Динамо» — шикарный шанс перезапустить карьеру у знакомого тренера.

Фото: Григорий Соколов, photo.khl.ru

Однако если первые двое после ухода из «Торпедо» потеряли точки соприкосновения с бывшим тренером, то Юрия Сергиенко Скудра не только приглашал в прошлогодний «Трактор», но и возвращал защитника в Нижний Новгород после того, как тот без особых успехов отыграл полтора сезона в «Сибири» и «Спартаке». В «Торпедо» воспитанник усть-каменогорского хоккея частенько выходил в первой паре и был тем самым пресловутым «оплотом надёжности» «автозаводцев». Но стоило только Сергиенко уехать из-под крыла латышского тренера, как он мгновенно превращался в ненужный балласт. После второго ухода из «Торпедо» ни в «Салавате Юлаеве», ни в «Тракторе» жёсткий защитник и близко не показывал тот же уровень надёжности, что и при Скудре.

Фото: Роман Кокшаров, photo.khl.ru

По большому счёту, в «Динамо» Скудра будет в комфортной для себя реальности, где не будет россыпи мастеров, но будут хоккеисты, умеющие таскать на себе рояль и биться. Тем более, что теперь он не скован лимитом на легионеров и вполне может привезти в Ригу с десяток легионеров, подходящих под жёсткую систему. Вопрос только какого качества будут эти иностранцы. В Нижним Новгороде латыш даже при бюджете выше среднего всегда делал ставку на роликов, способных делать то, о чём он так красочно рассказывал на пресс-конференциях. Показательно, что в его «Торпедо» тот же Денис Казионов получал зарплату, которой мог бы позавидовать любой приличный для середняка легионер. Но даже закалённые жизнью бойцы зачастую не выдерживали систему Скудры. Вспыльчивый тренер попросту выжимал максимум из хоккеистов, а после отправлял на улицу. Пожалуй, ни в одной команде уровня плей-офф и близко не было такой текучки игроков. Всё это порождало ситуацию, когда львиная доля бюджета уходила на бесконечные расторжения и выплату компенсаций. В Риге у Петериса и близко не будет того же финансового ресурса, что и в Нижнем Новгороде, а значит и такого же круговорота игроков. Поэтому неудивительно, что поднимать «Динамо» со дна турнирной таблицы КХЛ он будет, делая ставку на проверенных хоккеистов и стремясь минимизировать риски.

Фото: Нина Зотина, photo.khl.ru

Однако всё идёт к тому, что тремя старыми знакомыми дело не ограничится. Уже начали появляться слухи о том, что в «Динамо» может оказаться многолетний лидер «Торпедо» Денис Паршин. Не нужным в «Спартаке» Олегу Знарку стал габаритный ветеран Геннадий Столяров, капитанивший в Нижнем Новгороде. А памятуя, что без клуба сейчас сидит челябинец Егор Дугин, три года назад сенсационно ставший лучшим бомбардиром и снайпером «Торпедо, кажется, что ещё один хоккейный пазл должен сложиться. Пока тяжело сказать, удастся ли «торпедовской бригаде» латышского тренера дружно перезагрузиться на берегу Балтийского море. Сезон расставит всё по местам. Но уже сейчас констатируем факт – Скудра выстраивает «Динамо» с нуля вокруг проверенных россиян.