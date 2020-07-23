«Кольцова в Риге не будет, но некоторых русских ребят пригласили». Интервью со Скудрой

Петерис Скудра недолго оставался без работы. После увольнения из «Трактора» латвийский специалист возглавил рижское «Динамо». В эксклюзивной беседе с обозревателем «Чемпионата» 47-летний специалист рассказал, как планирует выстраивать игру рижан, каких трансферов стоит ждать в рижском клубе и почему в столице Латвии не будет опытного российского защитника Кирилла Кольцова.

Расшевелить латвийское болото. Почему Скудра – идеальный тренер для «Динамо» С задачей по возвращению рижан к жизни Петерис должен справиться блестяще.

«Днём работаю по европейскому рынку, а ночью – по североамериканскому»

— Довольны возвращением на родину?

— Конечно! Я, как рижанин, рад и горд тренировать рижское «Динамо». Отдельную благодарность хотел бы выразить председателю совета директоров клуба, господину Юрису Савицкису. Он поверил в меня и пригласил в команду. Контракт подписан на один сезон.



— Сейчас главный вопрос – комплектация команды?

— Да, активно занимаемся селекцией. Основные ведущие игроки рижского «Динамо» в процессе подписания контрактов, мы многое успели за несколько дней. По сути, осталось дождаться лишь официальной информации по новым соглашениям. Кстати, пригласили некоторых русских ребят. Они уже дали согласие, осталось уладить технические моменты. Планируем подключать молодёжь из ХК «Рига», из других латвийских команд, легионеров. С понедельника приступаем к тренировочному процессу.

— Кого из русских планируете позвать? Например, ходят разговоры про вратаря Илью Проскурякова.

— Могу сказать так: это те ребята, которых я знаю и на кого могу положиться.



— Кирилла Кольцова вы рассматриваете?

— Нет, его в Риге не будет. Я хорошо знаю Кирилла, мы немного поработали вместе. Это отличный и опытный хоккеист, но мы набираем более молодую команду.



— Чешский вратарь Александр Салак останется в Риге?

— Нет, на данном этапе мы его не рассматриваем. Есть большая группа вратарей, которых мы просматриваем, стараемся создать крепкий тандем. Может, пригласим даже трёх вратарей. Вратарская позиция должна быть уверенной, крепкой. Чтобы вся эта уверенность передавалась полевым игрокам.



— Микса Индрашиса и Мартиньша Карсумса мы увидим в «Динамо»?

— Мы ведём переговоры с ведущими латвийскими хоккеистами. С кем-то, как я уже сказал, договорились, с другими продолжаем разговаривать.



— Наверняка смотрите в сторону АХЛ…

— Да, этот рынок нам интересен. Он перспективный, вот только непонятно, что там будет происходить в ближайшее время. Могу сказать, что игроки оттуда адекватно оценивают требования, понимают современные реалии. Могу сказать так: днём я работаю по европейскому рынку, а ночью – по североамериканскому. Кстати, я же разговариваю на трёх языках: русском, английском и латвийском. Это тоже важно, ведь в нашей раздевалке тоже будут говорить на трёх языках.

«Мы соответствуем регламенту КХЛ и входим в необходимый «пол»

— Юрис Савицкис, о котором вы уже упомянули, заявил, что бюджет рижского «Динамо» может сократиться на 30-40%. Это серьёзная проблема?

— Главное, что мы соответствуем регламенту КХЛ и входим в необходимый «пол». Учитывая современную экономику, мировую пандемию и непонятную ситуацию в Северной Америке — для нас однозначно созданы хорошие возможности. Мне точно не на что жаловаться. Работы хватает, игроков тоже.



— Состав команды по сравнению с прошлым сезоном серьёзно изменится?

— Да, состав «Динамо» сильно поменяется. Мы определили то направление хоккея, в который планируем играть. У нас будет более играющий состав. Соберём людей, любящих и умеющих дорожить шайбой. Стиль игры рижан поменяется. Я – системный тренер, поэтому даже при игре без шайбы системная работа и спортивная агрессия никуда не пропадут. Будем доводить наши требования до игроков, просить выполнять все установки.

— Денежный вопрос при подписании контракта для вас стоял не на первом месте?

— По сути, разговора про деньги даже не велось. Мне поступило определённое предложение, я ответил на него согласием. Очень хотел попасть в эту организацию, поработать с командой так, как я это видел. Вижу перспективы рижского «Динамо». Болельщикам надоело, что команда постоянно находится на последних местах. Пришло время исправлять эту ситуацию. Мы хотим добиваться результата.



— Отсутствие лимита на легионеров в рижском «Динамо» — большой плюс?

— Безусловно. Нет лимита, есть национальная база, с помощью которой можно создать стабильную и хорошую команду. Мы не можем себе позволить приглашать больших звёзд, но на глубину в составе, на сильную молодёжь вполне себе рассчитываем. Сейчас всё выглядит оптимистично. Я разговаривал с ребятами. Они, как и болельщики, устали от того, что команда не попадает в плей-офф. Люди хотят побеждать, участвовать в кубковых матчах. У кого-то ухудшились условия, но все понимают, что сейчас сложное время. Я благодарен ребятам за понимание.

Фото: Raimonds Volonts/dinamoriga.lv

«В тренерском штабе «Динамо» точно будут россияне»

— Вы будете совмещать должности главного тренера и генерального менеджера?

— Да, об этом мне объявил господин Савицкис. Но работа генменеджера – это в основном на летний период, в сезоне в этом плане нагрузка будет меньше. У меня есть похожий опыт работы по Нижнему Новгороду. Мы работаем вместе со скаутами, ищем игроков, готовим списки. В этом плане всё в порядке.

— Кто будет помогать вам в тренерском штабе?

— Он в процессе формирования. Есть договорённости, могу сказать, что здесь всё будет 50 на 50. Привлеку как местных, так и иностранных специалистов. Точно в штабе будут и россияне.



— Пандемия сильно бьёт по планам клуба?

— У нас в Риге обстановка спокойная. Заболеваемости нет, но, разумеется, все мы сдаём тесты на коронавирус. Соблюдаем все меры, которые выдвигает наше государство, стараемся себя максимально обезопасить.



— Домашние матчи в сезоне-2020/2021 «Динамо» будет проводить в Риге?

— Рига – это приоритетный вариант. Главное сейчас, что команда точно будет играть, примет участие в турнире. Надеюсь, сможем играть на родной арене, всё зависит от различных нюансов.



— После ухода из «Трактора» вы сделали определённые выводы, провели работу над собой?

— Анализ и выводы я делаю постоянно. Нет предела совершенству. Конечно, я разобрал свою работу в «Тракторе», ведь ранее у меня такого опыта не было. После «Торпедо» было одно, после Челябинска – совсем другое. Я понял определённые вещи, сделал выводы. Понимаю, что нужно для достижения результата.

Скудру уволили из «Трактора». Этот тренер так и не поменялся Латвийскому специалисту сразу нашли замену. Руководство уральцев сделало правильный ход.

«Готов предоставить Хартли информацию по игрокам сборной Латвии»

— Есть ясность, состоится ли традиционный предсезонный турнир Кубок Латвийских железных дорог?

— Трудный вопрос, не могу точно на него ответить. Какие-то игры, надеюсь, сможем провести в Риге, но до конца ничего непонятно.



— Задача на сезон перед вами поставлена?

— Выход в плей-офф – это задача минимум. Мы должны быть кубковой командой, провести большой объём работы. Если займём место в первой восьмёрке Запада, то будем стараться пробиваться дальше. Все настроены очень серьёзно.



— Есть ли среди ваших задач помощь и консультация главного тренера сборной Латвии Боба Хартли?

— Такой задачи передо мной не ставили, но с нашей федерацией хоккея я пока не встречался. У меня в этом плане нет никаких проблем. Если нужно пообщаться с Бобом, то я готов с ним переговорить, предоставить информацию по игрокам сборной Латвии. Тут нужно для начала понять пожелания федерации.



— Следующий чемпионат мира по хоккею пройдёт в Риге и Минске.

— Да, это важный вопрос для двух стран, Латвия и Беларусь примут крупный турнир. Повторюсь, если будет нужно, то все нюансы и любая помощь с моей стороны последуют. Я всегда открыт для диалога.