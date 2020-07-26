«Если Кубок Стэнли вручат, это будет победа НХЛ». Какой будет жизнь игроков в «пузырях»

В воскресенье все команды НХЛ подают финальные списки игроков, которые будут участвовать в доигровке сезона и отправляются в свои города-хабы: команды Восточной конференции переедут в Торонто, Западной — в Эдмонтон. На следующей неделе начнутся контрольные матчи, которые окончательно ознаменуют возвращение хоккея после четырёхмесячного перерыва. Жизнь игроков в двух городах будет значительно отличаться от привычной и содержать массу новшеств и неожиданных вещей.

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Чтобы «пузырь» не лопнул

Команды могут привезти с собой в «пузырь» 31 хоккеиста, а общее количество людей в делегации, включая тренеров и персонал, не может превышать 52 человек. НХЛ позаботилась о том, чтобы «Мэйпл Лифс» и «Ойлерз» не имели преимущества своей площадки, так как играть будут на их родных стадионах. И «Торонто», и «Эдмонтон» будут отдавать свою родную домашнюю раздевалку другим клубам и быть номинальными гостями на своей арене. Скажем, «Коламбус» уже готовит в серии с «Мэйпл Лифс» выстрел своей знаменитой огайской пушки в тех матчах, где он будет номинальным хозяином.

Видео можно посмотреть в «твиттере» «Калгари»

«Мы знаем, что далеко не всё идеально, но поймите, что мы поставили сезон на паузу уже очень давно — 12 марта. Определённые трудности есть, и нам придётся иметь с ними дело. Несмотря ни на что, мы довольны тем, как продвигается работа по подготовке и рады тому, что уже сделано. Надеемся, что в контексте того беспрецедентного приключения, которое мы все переживаем, всё будет удачно. Я не торжествую. Пока просто рад, что будет возможность разыграть Кубок Стэнли», — заявил комиссар лиги Гэри Беттмэн.



Главной задачей для его ведомства будет герметизация тех самых «пузырей», где будут жить команды, которым придётся на время стать отшельниками. Для некоторых это будет серьёзное испытание, поскольку путь до последнего матча плей-офф может растянуться на 70 дней. Фактически территория отелей, стадионов и примыкающих к ним зон будет немного напоминать тюрьму — правда, без решёток на окнах. Лига уже наняла около 100 охранников для охраны входов и периметров в Торонто и 125 — в Эдмонтоне, чтобы контролировать безопасность и соблюдение всех протоколов.



«Внутри «пузырей» всё будет доступно. Мы заключили контракты с лучшими ресторанами на доставку блюд, наняли консьержей, которые будут помогать командам и доставлять еду извне или, например, лекарства из аптеки», — отметил вице-комиссар лиги Стив Майер. В Торонто для активного отдыха даже приспособили поле футбольного стадиона BMO Field, но выход из «пузыря» наружу будет строго запрещён, и даже общение в одном отеле между разными командами будет невозможно.



«Мы провели опрос игроков и выяснили, что хоккеисты не горят особым желанием общаться с игроками других команд. В конце концов, они все соперники и пытаются выиграть титул. В течение первых пяти дней общение с другими командами точно будет запрещено», — добавил Майер.

Хороший лёд без зрителей и новый свисток для арбитров

Одной из главных проблем переноса хоккея на лето было качество льда, которое в жаркие августовские дни могло быть не слишком хорошим. Однако отсутствие зрителей сыграет здесь только в плюс. Тот факт, что на трибунах не будут присутствовать 19 тысяч зрителей, позволит сохранять более прохладную температуру воздуха внутри стадиона, к тому же не будут открыты двери наружу для входа и выхода болельщиков.

Ковальчук, Стэмкос и другие. 8 хоккеистов, за которых стоит болеть в плей-офф НХЛ Вкусы у всех разные, но если эти парни будут успешны, то это порадует многих.

«Да, в этом свете отсутствие зрителей сыграет на руку. Но мы даже отказались от идеи проводить на главных аренах утренние раскатки, чтобы сохранить целостность льда», — сказал старший вице-президент НХЛ по хоккейным операциям Крис Кинг.

Кроме этого, лига отказалась от идеи использовать технологию слежения за шайбой и игроками, которая должна была быть опробована в плей-офф. По крайней мере её не будут пытаться внедрить на протяжении двух первых раундов, так как обслуживание её требует присутствия дополнительного количества людей на стадионах. Взамен этого на аренах будет установлено по 32 телекамеры — на 12 больше, чем обычно. Всё это даст возможность получить новые, неожиданные ракурсы и дать болельщикам ощущение присутствия.

«Я в восторге от трансляций. Мы всегда хотели, чтобы трансляции хоккея были лучше, и сейчас нам удалось сделать шаг вперёд. Мы сможем увлечь наших болельщиков игрой. Будет ощущаться скорость, будут слышны звуки, это будет здорово», — сказал Майер.



Помимо хоккеистов, внутри «пузырей» будут жить также и арбитры, которые будут обслуживать матчи. В каждом городе работают по 10 главных судей и 10 лайнсменов, и, по словам руководителя судейского департамента Стивена Уолкома, никто из арбитров не потерял работу во время паузы. «Наша команда готова. Положительных тестов на коронавирус ни у кого нет, мы с нетерпением ждём, когда снова сможем работать на матчах. Арбитры будут использовать новую модель свистка, которая называется Fox 40. У него та же трель, что и у обычного, но для извлечения звука требуется меньше воздуха. Он часто используется на открытом воздухе. Думаю, что во время пандемии это может быть не вредно», — сказал Уолком.

«Если Кубок Стэнли будет разыгран, это будет величайший успех НХЛ»

Без сомнения, одним из ключевых людей в ближайшие пару месяцев станет главный врач НХЛ Виллем Меувисс, в силах которого будет настоять на объявлении второго перерыва в сезоне, если случится новая вспышка заболевания.



«Мы проделали хорошую профилактическую работу. Наша цель состоит в том, чтобы игроки внутри «пузырей» были здоровыми, чтобы риск заражения снизился до минимума. Понятно, что случаи заражения могут быть. Мы разберёмся с этим, мы знаем, как реагировать в зависимости от серьёзности ситуации и количества заболевших. На этой неделе у нас не было заразившихся. Тот факт, что всего 3 подтверждённых случая заболевания были обнаружены после тестирования 800 игроков, повышает мою уверенность. Могу признать, что сейчас уровень моего оптимизма выше, чем ещё месяц назад», — сказал вице-комиссар НХЛ Билл Дэйли.

Итоговое же решение о приостановке сезона будет выносить Гэри Беттмэн. По его словам, это будет крайняя мера, на которую он не пойдёт, не получив полной информации от врачей, специалистов, ассоциации игроков и владельцев клубов. «Я всё-таки надеюсь, что мы будем играть в хоккей», — сказал Гэри.



Как отметил ветеран заокеанской спортивной журналистики Ларри Брукс, нынешняя доигровка Кубка Стэнли обеспечит очаги нормальности в это уникальное время.



«Если вы посмотрите хоккей в это время, то сможете хотя бы на время забыть про пандемию, которой не видно конца. Здорово, что НХЛ и профсоюз хорошо поработали, объяснив хоккеистам, как важно соблюдать правила. И это заслуга самих спортсменов, которые вернулись к игре с лучшими намерениями. Никто не хочет быть тем парнем, из-за эгоизма которого всё снова остановится. Конечно, есть риск. Вернее, это будет сродни чуду, если НХЛ сможет до конца довести такое масштабное и амбициозное мероприятие. Если Кубок Стэнли всё-таки действительно вручат в конце сентября — начале октября, то это будет грандиозной победой НХЛ, это будет величайший успех», — отметил Брукс в своей колонке в New York Post.