Ковальчук, Стэмкос и другие. 8 хоккеистов, за которых стоит болеть в плей-офф НХЛ

Вкусы у всех разные, но если эти парни будут успешны, то это порадует многих.

Уже на следующей неделе стартуют контрольные матчи в Национальной хоккейной лиге, а совсем скоро возобновиться и настоящий сезон. Для кого-то предстоящий плей-офф будет последним шансом на Кубок Стэнли, для кого-то — возможностью заключить новый контракт или избавиться от «демонов» прошлого. После окончания этого уникального сезона у нас появится множество историй, часть из которых наверняка будет посвящена тем людям, за которых стоит переживать в ближайшие пару месяцев.

Пять игроков за последние 10 лет НХЛ сыграли не менее 600 матчей и набирали при этом более 1 очка за игру. Четверо из них свой Кубок Стэнли выиграли, а некоторые — и не по одному разу: это Патрик Кейн, Александр Овечкин, Евгений Малкин и Сидни Кросби. Пятый человек в этом списке — это Стивен Стэмкос, у которого в активе только проигранный финал, а вот самой Чаши пока не было. В прошлом году «Тампа» повергла всех в шок, проиграв в первом раунде скромному «Коламбусу».



Нынешний состав «молний» вполне позволяет рассчитывать на победу, потому что команда отлично сконструирована и почти не имеет слабых мест. Хорошие команды, считающиеся фаворитом, далеко не всегда становятся триумфаторами, но Стэмкос откровенно заслужил свою награду — хотя бы из-за невезения и травм, которые у него были в последние годы.



Схема и календарь розыгрыша Кубка Стэнли-2020

Про Илью было говорено уже много. Он почти в той же ситуации, что и Стэмкос, за одним лишь исключением — у Ковальчука в запасе осталось очень мало времени. Проигранный финал Кубка Стэнли в составе «Нью-Джерси» до сих пор остаётся лучшим клубным достижением в НХЛ для россиянина, и нынешний шанс можно назвать идеальным для форварда. Пять россиян в стане «столичных», рядом Овечкин и Кузнецов, доверие тренера и общее уважение — есть всё необходимое, чтобы наконец-то добиться успеха в плей-офф.

Ковальчук остался без центра, у Кузнецова клюшка с дыркой. Как готовится «Вашингтон» Самсонов пропустил четвёртую тренировку подряд.

Хеллебайк — вратарь, который сделал себя сам. Обычно голкиперы получали «Харт Трофи» только тогда, когда великолепно играли за неважную команду (примеры — Доминик Гашек или Жозе Теодор). Хеллебайк же выступает в крепком «Виннипеге», у которого по ходу нынешнего сезона случилась настоящая революция в обороне (сменились 4 защитника из 6), демонстрирует прекрасную статистику, но номинации на «Харта» он не добился. Выигрыш одного или двух раундов плей-офф станет для вратаря достойной компенсацией за отсутствие признания.

41-летний ветеран, всеми любимый крутой дядя, не получил возможности выиграть Кубок Стэнли с «Торонто», куда уходил из родного «Сан-Хосе». Теперь он будет пытаться использовать последнюю возможность в карьере. Сюжет под кодовым названием «старик, выигрывающий свой первый и последний Кубок Стэнли в жизни» — достаточно часто встречающаяся вещь, но было бы красиво, если бы Сидни Кросби после победы в финале передал трофей именно Марло.

«Попросим Малкина не выходить на матчи». Как «Питтсбург» и Прайс готовятся к серии Канадский голкипер говорит о небывалом желании выиграть. Малкин готов ради победы отдать всё.

Фото: Claus Andersen/Getty Images

«Блюзмены» чуть-чуть не дотянули до того, чтобы финишировать на первом общем месте в НХЛ на момент остановки сезона, но Тарасенко в регулярном чемпионате почти не играл из-за травмы плеча. Прошлогодние обладатели Кубка Стэнли были вынуждены играть без своего лидера, у которого было очень мало хоккея ещё до паузы, поэтому «голод» Тарасенко до игры должен быть необыкновенным. Владимир находится в лучшем возрасте для покорения самых высоких вершин, поэтому предстоящий плей-офф вполне может стать для него необходимой сценой для демонстрации своего таланта.

Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео можно на сайте «Яндекс.Эфир».

Как не болеть за Флёри? Если бы Зал славы выбирал себе новых членов, руководствуясь харизмой и энтузиазмом, то Марк-Андре был бы первым кандидатом. Сезон получился для него трудным — в ноябре у Флёри умер отец и голкипер чувствовал себя эмоционально опустошённым. Игра не шла (90,5% отражённых бросков), статистика была ниже средней, и «золотые рыцари» были вынуждены для подстраховки приобрести Робина Ленера. Плей-офф может стать временем для реабилитации, к тому же Флёри всегда удачно чувствовал момент, когда можно искупить прежние неудачи. Надеемся, что это случится снова.

32-летний капитан «Флайерз» рискует войти в число отличных хоккеистов, у которых так и не появилось шанса выиграть Кубок Стэнли. Возможно, у «лётчиков» получится пошуметь в плей-офф именно сейчас, когда наставник Ален Виньо может много вытянуть из команды в свой первый сезон работы с ней, когда молодой голкипер Картер Харт может «украсть» несколько матчей или даже серию, когда впечатляющий пример Оскара Линдблома может вдохновить «лётчиков». Есть что-то в нынешнем составе «Флайерз», что располагает к себе — в отличие, скажем, от легендарных «лётчиков» середины 1990-х, когда «Роковой легион» во главе с Линдросом либо любили, либо ненавидели.

«Михеев превращается в зверя!» Звёзды «Торонто» восхищаются русским форвардом Любитель супа не терял времени даром. Травма дала ему возможность тренироваться, и к плей-офф он подходит полностью готовым.

Фото: facebook.com/torontomapleleafs

Михеев в великолепной форме — это ясно уже всем. Повреждённые сухожилия руки, к счастью, не стали препятствием для того, чтобы Илья смог полноценно вернуться в строй, и длительное отсутствие предельно мотивировало россиянина. В тренировочном лагере он поразил буквально всех, выйдя на новый уровень, а в последнем двустороннем матче оформил хет-трик. Сейчас он входит в топ-6 нападающих «Мэйпл Лифс» и наверняка начнёт квалификационный раунд в звене с Таваресом и Марнером, что уже говорит о многом. Пока звёзды набирают обороты и раскачиваются, Михеев может выстрелить и стать открытием плей-офф.