Ковальчук, Стэмкос и другие. 8 хоккеистов, за которых стоит болеть в плей-офф НХЛ

Уже на следующей неделе стартуют контрольные матчи в Национальной хоккейной лиге, а совсем скоро возобновиться и настоящий сезон. Для кого-то предстоящий плей-офф будет последним шансом на Кубок Стэнли, для кого-то — возможностью заключить новый контракт или избавиться от «демонов» прошлого. После окончания этого уникального сезона у нас появится множество историй, часть из которых наверняка будет посвящена тем людям, за которых стоит переживать в ближайшие пару месяцев.
н. Стивен Стэмкос («Тампа-Бэй»)
Пять игроков за последние 10 лет НХЛ сыграли не менее 600 матчей и набирали при этом более 1 очка за игру. Четверо из них свой Кубок Стэнли выиграли, а некоторые — и не по одному разу: это Патрик Кейн, Александр Овечкин, Евгений Малкин и Сидни Кросби. Пятый человек в этом списке — это Стивен Стэмкос, у которого в активе только проигранный финал, а вот самой Чаши пока не было. В прошлом году «Тампа» повергла всех в шок, проиграв в первом раунде скромному «Коламбусу».
Нынешний состав «молний» вполне позволяет рассчитывать на победу, потому что команда отлично сконструирована и почти не имеет слабых мест. Хорошие команды, считающиеся фаворитом, далеко не всегда становятся триумфаторами, но Стэмкос откровенно заслужил свою награду — хотя бы из-за невезения и травм, которые у него были в последние годы.
Схема и календарь розыгрыша Кубка Стэнли-2020
н. Илья Ковальчук («Вашингтон»)
Про Илью было говорено уже много. Он почти в той же ситуации, что и Стэмкос, за одним лишь исключением — у Ковальчука в запасе осталось очень мало времени. Проигранный финал Кубка Стэнли в составе «Нью-Джерси» до сих пор остаётся лучшим клубным достижением в НХЛ для россиянина, и нынешний шанс можно назвать идеальным для форварда. Пять россиян в стане «столичных», рядом Овечкин и Кузнецов, доверие тренера и общее уважение — есть всё необходимое, чтобы наконец-то добиться успеха в плей-офф.
в. Коннор Хеллебайк («Виннипег»)
Хеллебайк — вратарь, который сделал себя сам. Обычно голкиперы получали «Харт Трофи» только тогда, когда великолепно играли за неважную команду (примеры — Доминик Гашек или Жозе Теодор). Хеллебайк же выступает в крепком «Виннипеге», у которого по ходу нынешнего сезона случилась настоящая революция в обороне (сменились 4 защитника из 6), демонстрирует прекрасную статистику, но номинации на «Харта» он не добился. Выигрыш одного или двух раундов плей-офф станет для вратаря достойной компенсацией за отсутствие признания.
н. Патрик Марло («Питтсбург»)
41-летний ветеран, всеми любимый крутой дядя, не получил возможности выиграть Кубок Стэнли с «Торонто», куда уходил из родного «Сан-Хосе». Теперь он будет пытаться использовать последнюю возможность в карьере. Сюжет под кодовым названием «старик, выигрывающий свой первый и последний Кубок Стэнли в жизни» — достаточно часто встречающаяся вещь, но было бы красиво, если бы Сидни Кросби после победы в финале передал трофей именно Марло.
н. Владимир Тарасенко («Сент-Луис»)
Фото: Claus Andersen/Getty Images
«Блюзмены» чуть-чуть не дотянули до того, чтобы финишировать на первом общем месте в НХЛ на момент остановки сезона, но Тарасенко в регулярном чемпионате почти не играл из-за травмы плеча. Прошлогодние обладатели Кубка Стэнли были вынуждены играть без своего лидера, у которого было очень мало хоккея ещё до паузы, поэтому «голод» Тарасенко до игры должен быть необыкновенным. Владимир находится в лучшем возрасте для покорения самых высоких вершин, поэтому предстоящий плей-офф вполне может стать для него необходимой сценой для демонстрации своего таланта.
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в. Марк-Андре Флёри («Вегас»)
Как не болеть за Флёри? Если бы Зал славы выбирал себе новых членов, руководствуясь харизмой и энтузиазмом, то Марк-Андре был бы первым кандидатом. Сезон получился для него трудным — в ноябре у Флёри умер отец и голкипер чувствовал себя эмоционально опустошённым. Игра не шла (90,5% отражённых бросков), статистика была ниже средней, и «золотые рыцари» были вынуждены для подстраховки приобрести Робина Ленера. Плей-офф может стать временем для реабилитации, к тому же Флёри всегда удачно чувствовал момент, когда можно искупить прежние неудачи. Надеемся, что это случится снова.
н. Клод Жиру («Филадельфия»)
32-летний капитан «Флайерз» рискует войти в число отличных хоккеистов, у которых так и не появилось шанса выиграть Кубок Стэнли. Возможно, у «лётчиков» получится пошуметь в плей-офф именно сейчас, когда наставник Ален Виньо может много вытянуть из команды в свой первый сезон работы с ней, когда молодой голкипер Картер Харт может «украсть» несколько матчей или даже серию, когда впечатляющий пример Оскара Линдблома может вдохновить «лётчиков». Есть что-то в нынешнем составе «Флайерз», что располагает к себе — в отличие, скажем, от легендарных «лётчиков» середины 1990-х, когда «Роковой легион» во главе с Линдросом либо любили, либо ненавидели.
н. Илья Михеев («Торонто»)
Фото: facebook.com/torontomapleleafs
Михеев в великолепной форме — это ясно уже всем. Повреждённые сухожилия руки, к счастью, не стали препятствием для того, чтобы Илья смог полноценно вернуться в строй, и длительное отсутствие предельно мотивировало россиянина. В тренировочном лагере он поразил буквально всех, выйдя на новый уровень, а в последнем двустороннем матче оформил хет-трик. Сейчас он входит в топ-6 нападающих «Мэйпл Лифс» и наверняка начнёт квалификационный раунд в звене с Таваресом и Марнером, что уже говорит о многом. Пока звёзды набирают обороты и раскачиваются, Михеев может выстрелить и стать открытием плей-офф.
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