«Даже новости будут подвергаться дезинфекции». Заокеанская пресса выступила против НХЛ

28 июля в НХЛ берут старт контрольные матчи — командам нужна небольшая «взлётная полоса» для того, чтобы набрать скорость перед началом плей-офф. Играть, как известно, будут в двух городах — Торонто и Эдмонтоне, где лига выстроила свой особый мир, накрыв команды безопасными «колпаками». Каждый клуб мог взять внутрь такого «пузыря» лишь 52 человека, включая хоккеистов, тренерский штаб и прочий персонал.

Для журналистов, работавших в разных городах на матчах НХЛ, места не хватило. Лига объявила, что репортёры не смогут попасть внутрь хабов: исключение составили лишь обозреватели официального сайта НХЛ (3 человека) и сотрудники, которые будут наполнять контентом социальные сети (по одному на команду). Все крупные медиа смогут смотреть матчи только по телевизору дома либо по тому же телевизору из пресс-центра.

Мотивация лиги понятна — чем больше представителей прессы внутри «пузыря», тем больше риск заражения для игроков. Хоккеисты — главный актив НХЛ, поэтому разумно, что руководство старается максимально оградить их от различных опасностей. Интервью с игроками можно будет провести посредством видеосвязи, но такой формат работы вызвал большой объём критики со стороны самых разных изданий.

Никакой живинки. Только формальные новости

Одним из первых выступил обозреватель американской телекомпании ESPN Грег Вышински, который привёл в пример Национальную баскетбольную ассоциацию, которая выбрала пул из 17 журналистов, допустив их внутрь «пузыря» в Орландо, где будут доигрывать сезон.



«Признаюсь, я просто не могу ничего понять. Я признаю, что НХЛ предпринимает все разумные меры по обеспечению безопасности и здоровья. Но 24 «создателя контента» и три журналиста официального сайта всё же попали внутрь «пузыря». НБА не побоялась взять к себе полтора десятка репортёров», — отметил Вышински.



Ему возразил опытный Крейг Баттон из канадской TSN. «Это пандемия, мы живём в уникальное время. Думаю, что это первый и последний раз в нашей жизни. Дистанцирование — эффективная мера для предотвращения заболевания. Ограничение числа людей, которые могут увеличить риск заражения, разумная мера. Сотрудникам СМИ не нужно быть физически ближе, чтобы работать эффективно», — сказал Баттон, однако его мнение поддержали далеко не все.

НХЛ плевала на вирус и вводит цензуру. Тренировки набирают ход, несмотря на заболевших За океаном взяли на вооружение худшие образцы информационной политики, отказываясь комментировать очевидное.

«Отсутствие общения лицом к лицу ни к чему хорошему не приведёт. Вся информация будет предельно формализована и унифицирована. Что же можно увидеть, находясь вдали от события? Сами матчи да звонки через Zoom. Никаких деталей, подробностей, никакой живинки», — возмутился автор Boston Globe Мэтт Портер.

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Дезинфекция для репортажей

Главным же обвинителем НХЛ стал журналист, живущий и работающий в Торонто — это опытнейший обозреватель Toronto Star Кевин Макгрэн. Несмотря на то что ему не потребовалось бы никуда ехать, чтобы работать на матчах, он, как и все остальные, остался за забором стадиона и выплеснул на Гэри Беттмэна и его ведомство порцию критики.



«Три обозревателя от NHL.com и один сотрудник по социальным сетям на каждую команду — это всё, что будет. Другими словами, доступ получили только сотрудники лиги и сотрудники команд, а независимых СМИ не пустили. Что это означает? Это означает, что даже новости будут, соответствуя эпохе, подвергаться дезинфекции. Новости, репортажи, каналы, фотографии, истории из отелей, истории со стадионов — всё это будет сначала одобряться НХЛ или командами, а лишь потом доходить до болельщиков. Это же не настоящие новости! НХЛ активно препятствовала тому, чтобы пресса приезжала в Торонто или Эдмонтон», — заявил Макгрэн.

Если качество опубликованных материалов у него вызывает меньше опасения — всё-таки сотрудники официального сайта НХЛ являются профессионалами, то прозрачность и открытость информации вызывает известное опасение. Какие-то известия могут появляться только в урезанной, подчищенной версии, а что-то и вовсе пройдёт мимо публики.



«Не поймите меня неправильно. Речь идёт не о журналистах, а о болельщиках, потому что вся пресса в НХЛ работает только для них, поддерживая интерес к хоккею. Мы хотим сделать свою работу как можно лучше, но нас не пускают. Теперь они собираются обманывать своих болельщиков», — резюмировал Макгрэн, и за ним потянулись и другие сотрудники заокеанской прессы.



«На официальном сайте лиги работают несколько прекрасных обозревателей. Но там очень жёсткие правила, есть очень много вещей, про которые писать нельзя. Например, нельзя употреблять словосочетание «сотрясение мозга» по отношению к игроку, если команда не использует его в прямом значении. Про драки тоже нельзя упоминать ни слова. Однажды я поместил фрагмент о драке в отчёт о матче, после чего получил выговор от редактора, который указал мне, что я нарушил правила», — сказал обозреватель The Athletic из Далласа Шон Шапиро.



Примечательно, что на сторону сотрудников СМИ переместились даже агенты хоккеистов. В частности, в поддержку журналистов выступил директор агентства Octagon Hockey и спортивный юрист Алан Уолш.



«НХЛ всегда пыталась одержимо контролировать работу СМИ, ограничивая доступ. Это же не проблема безопасности для хоккеистов. Это предлог, который будет иметь неприятные последствия. Такая отсталость не позволяет лиге развиваться», — заявил Уолш.



В 2016 году НХЛ активно пыталась давить на правообладателей, чтобы они не давали информацию об иске, который подали бывшие хоккеисты против лиги, — он касался получения сотрясений мозга во время матчей. На протяжении недели независимые канадские СМИ обсуждали этот иск, и лишь спустя шесть дней телекомпания Sportsnet упомянула об этом, а TSN отправила корреспондента к Беттмэну за комментариями.



«Такая политика вызывает большое беспокойство. Авторы, которые не находятся на месте событий, не будут рассказывать о тех вещах, которые они не могут проверить. А сотрудники лиги не имеют права писать на определённые темы. Это значит, что будут определённые события внутри «пузырей», про которые мы так и не узнаем», — отметил портал Toronto Sports Media.