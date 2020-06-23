НХЛ плевала на вирус и вводит цензуру. Тренировки набирают ход, несмотря на заболевших

Несмотря на тревожные новости из стана «Тампы», где на минувшей неделе было зафиксировано пять заразившихся коронавирусом человек, несмотря на положительные тесты Остона Мэттьюса и игроков «Аризоны», Национальная хоккейная лига не желает тормозить процесс подготовки к розыгрышу Кубка Стэнли-2020. Наоборот, тренировки получают новый виток развития, а совсем скоро лига должна объявить города, где будут проходить матчи.

В Америке хотят переименовать приз MVP плей-офф. Говорят, что он назван в честь расиста Или не расиста, достоверно никто не знает, но какая разница? Под раздачу может попасть «Конн Смайт Трофи».

Лига стоит на своём

Похоже, ведомство Гэри Беттмэна решило действовать «от противного», и реагировать на тревожные сигналы, поступающие в последние дни, не желает. 8 июня лига открыла для хоккеистов возможность добровольно тренироваться на льду в группах не более 6 человек, а начиная со вторника решила расширить это число до 12. В качестве предупредительных мер НХЛ рекомендует своим хоккеистам как можно быстрее покидать закрытые помещения — раздевалки и душевые, а также посвятить больше времени непосредственному занятию на льду, так как теперь не нужно будет ждать, когда закончит тренировку предыдущая группа.



Поскольку сезон формально считается не завершённым, то был найден логичный вариант решения проблемы с завершающимися 1 июля контрактами — их действие будет продлено до 31 октября. Это позволит всем легионерам получить новое разрешение на работу на североамериканском континенте.



Вспышки заболевания пока никак не повлияли на планы НХЛ, но они продолжают беспокоить хоккеистов и их агентов, которые в данной ситуации имеют солидное влияние на игроков. Лига знала, что на втором этапе возвращения к игре положительные тесты на коронавирус будут неизбежны, поэтому официальная реакция на случившееся в стане «Лайтнинг», по большому счёту, отсутствует.



Вся надежда на то, что при наступлении третьей фазы (открытие тренировочных лагерей) и особенно после начала кубковых матчей, когда все команды будут помещены в «пузыри» внутри городов и количество контактов будет ограничено, случаи заражения будут крайне редкими. Пока что лига и профсоюз не согласовали протоколы по охране здоровья, и тренинг-кемпы не будут открыты, пока эти документы не будут подписаны. Обе стороны выразили уверенность, что это можно сделать быстро, но до 10 июля осталось менее трёх недель, а ситуация продолжает быть крайне неопределённой.

Игроки НХЛ готовы на забастовку? Они считают, что лига скрывает количество заболевших Лига торопится вернуться, но может напрочь испортить отношения с недовольными хоккеистами.

Случай с Мэттьюсом: ошибка 404 или введение цензуры?

Очень показательным выглядит информационный фон после того, как канадское издание Toronto Sun со ссылкой на свои источники опубликовало информацию о том, что нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс сдал положительный тест на коронавирус. Казалось бы, заболела главная звезда главной канадской команды — это настоящее чрезвычайное происшествие, которое наделает много шума, но нет. Сначала «кленовые листья» опубликовали жалкий комментарий о том, что медицинская информация по игрокам является конфиденциальной, и раскрываемые данные не должны содержать имён и фамилий хоккеистов, а затем ту же чеканную формулу повторили представители лиги. Ни опровержений, ни подтверждений информации по Мэттьюсу не последовало — словно никаких новостей о нём и не было.



И ладно бы с официальными комментариями — они всегда скупы, носят запоздалый и, чаще всего, бесполезный характер. Но куда удивительней то, что по Мэттьюсу не высказался ни один (!) ведущий заокеанский инсайдер, а автор Toronto Sun Стив Симмонс остался со своей суперновостью в неожиданном одиночестве. В «твиттерах» Боба Маккензи, Пьера Лебрюна, Эллиотта Фридмана или Даррена Дрегера нет никаких комментариев про Мэттьюса, хотя другой, гораздо менее интересной информации, достаточно. Ведущие канадские телекомпании TSN и Sportsnet ни словом не обмолвились про Мэттьюса, и тема, которая была на поверхности для обширной дискуссии, оказалась «под сукном».



Более того, дочерняя радиостанция TSN 1050, вещающая в Торонто, пригласила Симмонса в свою студию в пятницу, чтобы обсудить опубликованную им историю. Ролик с этим анонсом появился на сайте радио, но уже спустя один час был удалён, а запрос в поисковой системе по словам «Auston Matthews COVID TSN» выдаёт ту ссылку на анонс TSN 1050, где теперь гордо значится «Ошибка 404».

В то, что такое дружное молчание стало результатом простого совпадения, верится с трудом. Sportsnet — действующий вещатель НХЛ в Канаде, и стратегическое партнёрство двух корпораций оказалось важнее интересных и острых новостей. TSN и Sportsnet владеют по 37,5% акций холдинга Maple Leafs Sports and Entertainment, которому, в свою очередь, принадлежат «кленовые листья».



«Я разочарован тем, как ведут себя коллеги. Я ожидал от них большего. Я понимаю, что TSN и Sportsnet являются правообладателями НХЛ и имеют свою долю в «Мэйпл Лифс». Возможно, что тест Мэттьюса был сделан по его личной инициативе, а не в рамках обязательного тестирования от НХЛ, но те же телекомпании сообщали о таких же частных положительных результатах у игроков «Юты Джаз» и «Даллас Ковбойс». Чем же Мэттьюс отличается? Очевидно, что теперь доступ к информации и источникам напрямую связан с тем, что сообщается и когда. А болельщики, вероятно, готовы потреблять разбавленные новости. Возможно, вы не находите это возмутительным и вам всё равно, но пресса сейчас борется за выживание. Мы теряем свои сильные, независимые голоса, теряем своё место. Вместе с этим что-то теряет и публика», — заявил расстроенный Симмонс.

У НХЛ большие проблемы с вирусом. Мэттьюс заболел, в «Тампе» слегли ещё пять человек НХЛ молчит и не хочет ничего отменять. Безумство храбрых — это интересно, но так может дойти и до забастовки игроков.

Где же будут играть?

Поскольку федеральное правительство Канады решило пойти навстречу НХЛ и отменить для команд обязательный 14-дневный карантин, то минимум один из городов, где будут проходить кубковые матчи, будет канадским. На эту роль претендуют Торонто, Эдмонтон и Ванкувер, причём последний является фаворитом в связи с относительным спокойствием в плане пандемии.



Лас-Вегас, который считался главным претендентом на роль хаба, нынче перестал быть фаворитом, поскольку в Неваде зафиксирован рост заболеваемости. Не исключено, что, в итоге, оба города для проведения матчей плей-офф будут в Канаде.