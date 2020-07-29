Кучеров выстрелил как из пушки! Бедный Бобровский увидел шайбу только в воротах

В среду, 29 июля, в НХЛ стартовал второй день контрольных матчей в преддверии рестарта сезона-2019/2020. Первыми на лёд Скотиабанк-Арены в «Торонто» в полдень по местному времени вышли «Тампа» и «Флорида». Напомним, что «молнии», занявшие место в топ-4 Востока по итогам оборванной регулярки, освобождены от участия в предварительном раунде плей-офф и ждут своего соперника уже в четвертьфинале конференции. А вот «пантерам» для попадания в этот четвертьфинал ещё нужно обыграть «Айлендерс», и надо сказать, что подопечные Джоэля Кенневилля вовсе не фавориты в этой дуэли. Хотя, разве можно говорить о фаворитах и аутсайдерах, когда регулярку и плей-офф разделили почти пять месяцев.

Не нужно никому в сотый раз повторять, что возвращение НХЛ проходит при пустых трибунах, однако без поддержки фанатов клубы не остаются. Так, болельщики «молний» перед матчем с «Флоридой» разрисовали одно из защитных стёкол арены.

Фанаты «Тампы» разрисовали одно из защитных стёкол для поддержки команды

Наверняка лучи поддержки «Тампе» в этот вечер слали и из России. «Молнии» — одна из самых русских команд НХЛ, и на первый контрольный матч главный тренер Джон Купер, естественно, выставил всех своих здоровых лидеров, в число которых входят и наши соотечественники. Претендент на «Везину» Андрей Василевский, Михаил Сергачёв и Никита Кучеров – все были на месте. А вот нападающий Александр Волков, тоже попавший в состав «Тампы» на плей-офф, в этой игре предсказуемо остался в запасе. Кстати, пропускал матч и капитан «молний» Стивен Стэмкос, получивший травму уже во время тренировочного лагеря.

Впрочем, у «Флориды» в плане русских ребят есть неплохой противовес. Место в воротах «пантер» занял Сергей Бобровский, проводящий очень спорный сезон, Евгений Дадонов занял привычное место в ведущей тройке нападения, да и финн Александр Барков – практически наш парень.

Дерби солнечного штата в одной из хоккейных Мекк планеты началось под диктовку «Тампы». «Молнии» были активнее оппонентов и во второй десятиминутке периода начали конвертировать своё преимущество в заброшенные шайбы. «Сорвать пломбу» «Тампе» помогла грубая ошибка форварда «Флориды» Валльмарка в своей зоне: швед буквально подарил шайбу Никите Кучерова, а тот уже разыграл быструю комбинацию накоротке с партнёрами, в результате чего Брейден Пойнт переиграл Сергея Бобровского на пятачке.

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Ещё до перерыва Пойнт успел сделать дубль. За пять секунд до сирены канадец получил выверенную передачу от Кевина Шаттенкирка, затем как от стоячего убежал от Майка Мэтисона и пробил Бобровского броском в ближний угол.

Уже в первой двадцатиминутке начало складываться ощущение, что на лёд в Торонто вышли команды из разных лиг. Или, по крайней мере, с разным уровнем функциональной подготовки. «Молнии» летали по площадке и великолепно играли в пас, а игроки «Флориды» словно двигались в замедленной съёмке, регулярно оставляя Бобровского на растерзание сопернику.

Кстати, ещё в стартовом отрезке «пантеры» всё-таки могли сбить настрой «молний» и сравнять счёт в контратаке, но Василевский был на высоте и с выпадом Баркова справился, вовремя сомкнув щитки.

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«Флорида» не забила вовремя, а во втором периоде избиение «пантер» продолжилось. На первой же минуте отрезка Фрэнк Ватрано схватил удаление, и наказание последовало очень быстро. Никита Кучеров и Михаил Сергачёв устроили перепасовку, результатом которой стал пушечный выстрел лучшего нападающего «молний». Хоккеисты на площадке даже не сразу поняли, что шайба оказалась в сетке, настолько элегантно «упаковал» Кучеров снаряд в цель. А Бобровскийи вовсе увидел его только в воротах.

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Через пять минут прилетела ещё одна пробоина Бобровскому. Игроки «Флориды» банально не успевали за перемещениями шайбы в исполнении форвардов «молний», а бросок защитника Люка Шенна русский вратарь попросту не видел из-за скопления на пятачке. Вот так при полном попустительстве обороны «пантер» Бобровский снова пропустил четыре шайбы за матч, к чему за регулярку мы, увы, уже успели привыкнуть. Похоже, за пять месяцев простоя ничего не изменилось, и в плей-офф защита «Флориды» снова намерена подставлять своего вратаря под шквальный огонь бросков соперников и критики.

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В третьем периоде никаких изменений в игре не произошло, однако скучать телезрителям не пришлось. На шестой минуте отрезка первую большую драку после возвращения НХЛ устроили Брайан Бойл и Михаил Сергачёв. Американский форвард «Флориды» и русский защитник «Тампы» что-то не поделили у ворот Василевского, обменялись тычками, а затем пошли в рукопашную. Бой получился равным, при этом Сергачёв до конца остался на ногах, а вот Бойл равновесие потерял.

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Вскоре после того, как Сергачёв и Бойл отбыли пятиминутные штрафы, «Тампа» забросила пятую шайбу. Её организовала ударная связка «молний» Пойнт – Кучеров: форварды «молний» вдвоём улетели в скоростную контратаку, оставив не у дел сразу трёх защитников «Флориды» и несчастного Бобровского. Красота!

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Да уж, по игре «Тампы» нельзя было сказать, что эти парни так долго находились без игровой практики. «Пантер» они вынесли без шансов. Ну а «Флорида» оставила печальное впечатление, хотя и понятно, что по первой контрольной игре делать далекоидущие выводы глупо.

«Молниям» не составило труда довести матч до лёгкой победы. Возвращение «Тампы» после коронавирусной паузы получилось ярким, а русские ребята из «Лайтнинг» собрали отличный урожай по итогам этой встречи. У Кучерова – 3 (2+1) очка, Сергачёв заработал результативную передачу и провёл хороший кулачный бой, ну а Василевский оформил шатаут, отразив 26 бросков.