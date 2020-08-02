Самый нелепый гол этого плей-офф НХЛ! Дюшейн грудью скинул шайбу в свои ворота

«Аризона» уже забила три в первом периоде. Кто бы мог подумать?

«Аризона» давно забыла, что такое плей-офф, а если придираться, то никогда и не знала. Последний раз они рубились за Кубок Стэнли ещё под названием «Финикс» восемь долгих лет назад. Но такой уж этот плей-офф – команды, на которые смотрели со скептическим прищуром, чувствуют себя настолько свободно, что, кажется, готовы свернуть горы.

Какие бы ни переживал трудности «Нэшвилл», ему далеко до «Аризоны». Лучший бомбардир «койотов» — Ник Шмальц, лучший снайпер – Конор Гарланд. Имена, мало знакомые широкой аудитории. В этой команде потух Фил Кессел, генеральный менеджер подал заявление об увольнении за несколько дней до старта плей-офф, а в центре второго звена выходит вчерашний юниор Баррет Хэйтон, но в первом матче с «Нэшвиллом» она всё равно смогла приятно удивить.

Не обошлось без толики удачи и курьёза, точнее, с него всё началось. Справившись с напором «хищников», отбившись в меньшинстве, «Аризона» забила пока что самый смешной гол в этом плей-офф. Пересматривая повтор, остаётся только удивляться череде невероятный совпадений. После вполне будничного броска Оливера Экман-Ларссона шайба срикошетила об клюшку Кайла Турриса, затем от груди Мэтта Дюшейна и скользнула за шиворот удивлённому Юусе Саросу. К такому ни на каких тренировках не подготовишься.

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Юусе Сарос впервые вышел в старте на матч плей-офф, прервав железную серию Пекки Ринне, который был неизменным первым номером «Нэшвилла» в кубковых битвах на протяжении 10 лет. Интересно, отбил бы эту шайбу почти двухметровый Ринне? Сарос-то, несмотря на атлетизм, ловкость и уверенную позиционную игру, является самым миниатюрным вратарём во всей лиге (179 см).

«Аризона», которая в этом сезоне забивала в среднем меньше трёх голов за матч, уже в третьем периоде организовала три шайбы. Сначала Кристиан Дворак сыграл на добивании, затем Клейтон Келлер завершил розыгрыш большинства точным броском. Кто бы мог подумать, что «Нэшвилл» настолько растеряется и позволит сопернику творить, что вздумается?

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Но это был только нокдаун – за три секунды до перерыва «хищники» ответили голом Филипа Форсберга в большинстве. Так даже интереснее. Если «Аризона» выиграет, это будет первая победа команды в плей-офф за восемь лет. Удивительный плей-офф. Удивительные голы. Удивительные матчи, в которых даже «Аризона» вызывает интерес.

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