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Возобновление сезона НХЛ, смешной гол «Аризоны» «Нэшвиллу» после двух рикошетов, видео

Возобновление сезона НХЛ, смешной гол «Аризоны»
Елена Кузнецова
Самый нелепый гол этого плей-офф НХЛ! Дюшейн грудью скинул шайбу в свои ворота
«Аризона» уже забила три в первом периоде. Кто бы мог подумать?
Хоккей / НХЛ 0

«Аризона» давно забыла, что такое плей-офф, а если придираться, то никогда и не знала. Последний раз они рубились за Кубок Стэнли ещё под названием «Финикс» восемь долгих лет назад. Но такой уж этот плей-офф – команды, на которые смотрели со скептическим прищуром, чувствуют себя настолько свободно, что, кажется, готовы свернуть горы.

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Какие бы ни переживал трудности «Нэшвилл», ему далеко до «Аризоны». Лучший бомбардир «койотов» — Ник Шмальц, лучший снайпер – Конор Гарланд. Имена, мало знакомые широкой аудитории. В этой команде потух Фил Кессел, генеральный менеджер подал заявление об увольнении за несколько дней до старта плей-офф, а в центре второго звена выходит вчерашний юниор Баррет Хэйтон, но в первом матче с «Нэшвиллом» она всё равно смогла приятно удивить.

Не обошлось без толики удачи и курьёза, точнее, с него всё началось. Справившись с напором «хищников», отбившись в меньшинстве, «Аризона» забила пока что самый смешной гол в этом плей-офф. Пересматривая повтор, остаётся только удивляться череде невероятный совпадений. После вполне будничного броска Оливера Экман-Ларссона шайба срикошетила об клюшку Кайла Турриса, затем от груди Мэтта Дюшейна и скользнула за шиворот удивлённому Юусе Саросу. К такому ни на каких тренировках не подготовишься.

Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео можно на сайте «Яндекс.Эфир».

Юусе Сарос впервые вышел в старте на матч плей-офф, прервав железную серию Пекки Ринне, который был неизменным первым номером «Нэшвилла» в кубковых битвах на протяжении 10 лет. Интересно, отбил бы эту шайбу почти двухметровый Ринне? Сарос-то, несмотря на атлетизм, ловкость и уверенную позиционную игру, является самым миниатюрным вратарём во всей лиге (179 см).

НХЛ - плей-офф. 1/8 финала - Запад. 1-й матч
02 августа 2020, воскресенье. 21:00 МСК
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
Окончен
3 : 4
Аризона Койотс
Глендейл
0:1 Экман-Ларссон (Холл, Степан) – 07:59' (5x5)   0:2 Дворак (Кессел, Холл) – 10:52' (5x5)   0:3 Келлер (Дворак, Кессел) – 15:42' (5x4)   1:3 Форсберг – 19:57' (4x3)   1:4 Грабнер – 36:25' (4x5)   2:4 Эллис (Джохансен, Йози) – 40:30' (5x5)   3:4 Форсберг (Йози, Дюшейн) – 48:56' (5x4)

«Аризона», которая в этом сезоне забивала в среднем меньше трёх голов за матч, уже в третьем периоде организовала три шайбы. Сначала Кристиан Дворак сыграл на добивании, затем Клейтон Келлер завершил розыгрыш большинства точным броском. Кто бы мог подумать, что «Нэшвилл» настолько растеряется и позволит сопернику творить, что вздумается?

Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео можно на сайте «Яндекс.Эфир».

Но это был только нокдаун – за три секунды до перерыва «хищники» ответили голом Филипа Форсберга в большинстве. Так даже интереснее. Если «Аризона» выиграет, это будет первая победа команды в плей-офф за восемь лет. Удивительный плей-офф. Удивительные голы. Удивительные матчи, в которых даже «Аризона» вызывает интерес.

Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео можно на сайте «Яндекс.Эфир».

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