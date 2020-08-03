С новой причёской Проворов похож на голливудского актёра. Подруга называет его Акваменом

Иван Проворов – новое поколение русских топовых защитников НХЛ, важнейший винтик в системе «Филадельфии», настоящая машина, которая может отпахать 30 минут за матч и даже не вспотеть. А ещё у него новая причёска, в которую мгновенно влюбились болельщики.

В Северной Америке много внимания приковано к имиджу хоккеистов и постоянно появляются различные опросы в духе «у кого самая классная стрижка» или «кто самый стильный». Проворов преуспевает не только на льду, но и в рейтинге главных модников.

Видимо, парикмахерские были закрыты или Иван решил поэкспериментировать, но на карантине он отрастил волосы и брутальную бороду, а сейчас в новом образе выходит на матчи группового раунда плей-офф.



И если во время игры без шлема на лёд не выйдешь, то на раскатке Проворов показал себя во всей красе. «Шевелюра Проворова – элитная», — восхитился журналист Пит Блэкбёрн. «Его волосы — совершенно новом уровне», — заметил Sports Illustrated в «твиттере». «Если у тебя такие обалденные волосы, как у Проворова, то тебе должны разрешить, даже обязать играть без шлема», — написал журналист Скотт Маклафлин.

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Болельщики тоже в полном восторге от нового образа: «Проворову нужно немедленно заключить рекламный контракт с «Пантин Про-Ви», — предлагает Грэйди Сас.



«Проворов выглядит так, будто провёл три месяца карантина в горах России, тренировался покорять Эльбрус и жил со стаей волков», — пишет Шейн. «Его локоны приведут нас к Кубку Стэнли», — замечает Тэйлор Вальдес.



Новый облик пришёлся по душе и возлюбленной защитника Мэдисон. Месяц назад она опубликовала фотографию с пляжного отдыха, подписав её: «Вот что Иван говорит о своей карантинной бороде: «Аквамен – ничто по сравнению со мной».

И правда, сходство с Джейсоном Момоа, сыгравшим Аквамена (и кхала Дрого в «Игре престолов») поразительное. Согласитесь, Проворов мог бы легко и органично вписаться в серию блокбастеров о супергероях. «Теперь мы знаем, что «Лига справедливости» могла бы собрать в прокате ещё $ 200 млн, если бы Аквамена играл Иван Проворов», — заключил Мэнни Беневидес.

Собственно, Проворов и есть супергерой, только не в «Лиге справедливости», а в «Филадельфии». Можно сказать, он даже круче Аквамена, ведь чтобы играть в НХЛ, нужны настоящие, а не киношные геройства.