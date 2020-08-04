Кросби разгадал магию Прайса. Капитана «Питтсбурга» издевательски забил в «домик»

Мы сделали только один шаг и не переоцениваем ситуацию. «Питтсбург» разозлиться и выйдет на второй матч намного более сильным», — говорили в интервью после первой игры хоккеисты «Монреаля». Победа в стартовом матче серии плей-ин стала радостью для всей франкоязычной канады и неприятным сюрпризом для «Пингвинз», которые и без того опасались «горячего» голкипера «Канадиенс» Кэри Прайса. Предположения о том, что Прайс может «украсть» серию оказались не лишены оснований, поскольку вратарь великолепно сыграл и в первом, и во втором матчах.

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Но, в отличие от первой встречи, «пингвины» нашли способ переиграть голкипера, хотя реализация большинства снова подвела.

Одно большинство из семи в первом матче и ноль из пяти — во втором. Такова ужасная статистика «Питтсбурга» в деле реализации численного преимущества за две игры, и всё это не может не беспокоить тренерский штаб «Пингвинз», хотя команде и удалось исправится за неудачный старт. Кэри Прайс снова сделал всё возможное, чтобы помешать мощной атаке соперника, но на этот раз «пингвины» действовали хитрее, а визави Прайса Мэтт Мюррей вспомнил, что когда-то он вытеснил из состава Марка-Андре Флёри, брал Кубок Стэнли и играл за сборную Канады на Кубке мира.



Тон игре номинальных хозяев задал капитан команды Сидни Кросби, «положивший» в ворота «Монреаля» издевательский гол. На пятой минуте матча Джейк Гюнцель и Конор Шири сделали своему лидеру великолепный подарок, отдав шайбу на совершенно чистый лёд на дальней штанге. Прайс не успел испугаться, как снаряд отправился в «домик» после издевательски красивого кистевого броска.

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Гол Кросби «собрал» некоторую историческую статистику. Это была 68-я шайба Сидни в плей-офф, и по этому показателю он сравнялся с Горди Хоу, который идёт на 18-м месте в истории НХЛ. Кроме этого, шайба стала для Кросби 188-м очком, набранным в розыгрышах Кубка Стэнли, и по этому показателю Сид делит восьмую строчку рейтинга с Дугом Гилмором и Джо Сакиком.

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«Мы не планировали каких-то серьёзных изменений, будем делать свою рутину как всегда. Но если игра не идёт, мы обязаны должны образом отреагировать. Нужно перераспределять силы и находить решения», — заявил главный тренер «Питтсбурга» Майк Салливан перед этим матчем, и во втором периоде болельщики могли припомнить ему эти слова. 15 бросков по воротам Прайса сделали за этот отрезок хоккеисты «Пингвинз», но не добились ничего, хотя «Монреаль» снова играл втроём и на скамейке штрафников гостил достаточно часто.

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Лишь ближе к концу третьего отрезка Джейсон Цукер смог удвоить преимущество и снять давление на «Питтсбург» относительно результата. Уверенная контратака два в один завершилась красивым диагональным пасом на пятачок и броском в касание, а всё, чем смог ответить «Монреаль», был испорченный «сухарь» для Мюррея.



«Когда я анализировал серию после первого матча, то думал, что во втором мы либо прижмём соперника к стенке, либо выпустим его обратно на волю. Увы, сработал второй вариант», — констатировал главный тренер «Монреаля» Клод Жюльен.

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«В целом, «пингвины» могут спокойно выдохнуть после второй игры. Вместе с этим, «Монреалю» не в чем себя упрекнуть, команда играет очень достойно, хотя Прайсу нужно оказывать больше поддержки», — отметил обозреватель NBC Джеймс О'Брайен.