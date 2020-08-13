Лидеры «Ванкувера» перемололи чемпиона. Победную шайбу забили после ошибки Тарасенко

Пожалуй, одним из самых ярких примеров того, насколько сильно затяжная пауза и рестарт сезона могут ударить по игре команды, стал «Сент-Луис» Крэйга Берюбе. До остановки регулярного чемпионата из-за коронавируса «музыканты» набрали приличный ход, проиграв в последних 12 матчах всего 2 раза, и ушли на самоизоляцию, возглавляя таблицу Западной конкуренции. Но, заехав в «пузырь» в Эдмонтоне, действующие обладатели Кубка Стэнли оказались не готовы к летнему хоккею от слова совсем. Мало того что «Сент-Луис» в одну калитку проиграл 0:4 выставочную встречу с «Чикаго», в групповом турнире для определения посева парни Берюбе уступили поочерёдно «Колорадо», «Вегасу» и даже «Далласу», набрав всего лишь одно очко. Однако посыпать голову пеплом «музыкантам» вряд ли стоило, учитывая, что групповой турнир был не столько для определения посева, сколько для того, чтобы команды вкатились после рестарта через игры и готовились к командам из плей-ин. Тем не менее коуч «Блюз» остался недоволен интенсивностью, с которой играла команда во всех трёх матчах.

Огромным и единственным приятным бонусом от затяжного простоя стало возвращение после травмы плеча Владимира Тарасенко. Лидер команды из Миссури при привычных реалиях практически стопроцентно пропустил бы весь сезон, который он наверняка хотел бы вычеркнуть из биографии. В минувшей «регулярке» Тарасенко сыграл всего 10 матчей, и затянувшаяся почти на 4 месяца пауза сыграла в его пользу. Теперь у него в привычном сочетании с Джейденом Шварцем и Брейденом Шенном есть все шансы побороться за второй Кубок Стэнли в карьере. Однако времени на раскачку у нападающего с одним из лучших кистевых в лиге попросту нет.

Слив групповой раунд, «Сент-Луис» получил в соперники по первому раунду достаточно неприятный для себя «Ванкувер», у которого в регулярном чемпионате «блюзмены» выиграли всего одну из трёх очных встреч. Оттого серия действующего чемпиона с молодой, непредсказуемой и невероятно кусачей командой «на вырост» приобретала особый интерес. Вряд ли кто-то даже после смазанного «музыкантами» посева не делал ставку как на фаворита, на более сбалансированный и опытный «Сент-Луис». Но в то же время особых сомнений, что Петтерсон, Безёр и Хорват попьют немало литров крови «Блюз», тоже не было. Пусть у этого «Ванкувера» и вообще нет кубкового опыта.

«Сент-Луис» по прежнему проседает в скорости

Первый период первого матча серии показал, что проблемы «Сент-Луиса» из группового турнира никуда не делись и плавно перекочевали в плей-офф. «Кэнакс» банально начали период быстрее, и уже на пятой минуте Джастину Фолку только ценой нарушения удалось помешать Брэндону Саттеру реализовать выход «1 в 0». «Ванкувер» осторожничать не стал и уже через 12 секунд реализовал большинство. Куинн Хьюз скинул шайбу в район усов Бо Хорвату и капитан «Ванкувера» мощным броском в касание пробил Биннингтона.

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В первой половине стартового периода «Ванкувер» действовал острее соперника и максимально затруднил номинальным хозяевам начало атаки. Приходить в себя «музыканты» стали только в концовке периода и заставили первый раз за матч сфолить уже хоккеистов «Кэнакс». «Сент-Луис» тоже решил долго не запрягать, и Дэвид Перрон забил практически гол близнец Бо Хорвата, позволив уйти своей команде на перерыв с равным счётом.

Тарасенко стал заметной фигурой только во втором периоде

Вторую двадцатиминутку «Сент-Луис» начал активнее, чем первую, заставив удалиться «Ванкувер» уже на старте. Однако реализовать второе численное преимущество из-за фола Шварца в атаке у «Блюз» не получилось. А вот парни Трэвиса Грина свою третью попытку реализовали, пусть и не так мгновенно, как первую. После небольшого пожара на пятачке Биннигтона шайба отскочила к Элиасу Петтерсону, и худощавый швед соперника не простил.

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«Блюзмены» сравняли счёт достаточно быстро. Крис Танев грубо ошибся на чужой синей, дав прокинуть мимо себя шайбу и убежать на рандеву с Маркстрёмом Брейдену Шварцу, изящно отправившему снаряд с неудобной руки в домик голкиперу «Ванкувера».

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Однако после этого «Сент-Луис» не ломанулся забивать третью и после очередного удаления гораздо ближе был к третьей пропущенной, но на этот раз Элиас Петтерсон попал в перекладину. Порадовало то, что во втором периоде из тени периодически выходил Владимир Тарасенко. Но делал это сибиряк в основном в большинстве, расчехляя мощнейшие кисти в левом круге вбрасывания. Пока что не самой мобильной звезде «Сент-Луиса» после огромного перерыва тяжеловато играть на кубковых скоростях.

«Ванкувер» забросил победную шайбу после ошибки Тарасенко

В третьем периоде предсказуемо началась игра до гола. И уже на шестой минуте третьей двадцатиминутки «Кэнакс» этот важнейший гол и забили. Владимир Тарасенко не сумел вывести шайбу из собственной зоны, и защитник «Ванкувера» Трой Стечер мощно зарядил от правого борта, прошив Джордана Биннингтона.

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Номинальные гости в оборону не сели и через несколько минут команда из Миссури горела уже «-2». Капитан «Ванкувера» Бо Хорват в одиночку промчал среднюю зону и лёгким движением «раздел» Винса Данна, сделав счёт 4:2 и по такой игре свёл шансы «Сент-Луиса» отыграться практически к минимуму.

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Меньше чем за четыре минуты до конца матча Крейг Берюбе поменял Джордана Биннингтона на шестого полевого, но взломать оборону «Ванкувера» и пробить великолепно отыгравшего в рамке Якоба Маркстрёма лидерам «Блюзменов» оказалось не по силам. Окончательно похоронил шансы на спасение Алекс Пьетраджело, удалившийся за полторы минуты до сирены. «Косатки» усилиями первой спецбригады забросили пятую: Джей Ти Миллер установил окончательный счёт в матче — 5:2.

Турнирная таблица и календарь игр плей-офф

Команда Трэвиса Грина одержала пусть и не сенсационную, но достаточно неожиданную победу в первом матче серии. «Кэнакс» начали эту серию быстрее, злее и агрессивнее «Сент-Луиса», который пока не совсем понимает, как играть в летний хоккей. Лидеры «Ванкувера» же сделали разницу и показали, что они в полном порядке и готовы тащить на себе команду.