Сейв русского вратаря добил команду Овечкина? Варламов – незаметный герой плей-офф НХЛ

В плей-офф НХЛ «Айлендерс» вчистую переигрывают «Вашингтон» в серии четвертьфинала Востока. При этом человек, интересующийся хоккеем поверхностно, вряд ли назовёт хотя бы одного игрока из второго клуба Нью-Йорка. Всё потому, что «островитяне» — это типичный пример не команды звёзд, а команды-звезды. В советское время так любили говорить про воскресенский «Химик» Николая Семёновича Эпштейна.

Турнирная таблица плей-офф НХЛ.

Ни в коем случае не пытаюсь сравнить системы, тактические модели и сам принцип работы Эпштейна и Барри Тротца, наставника «Айлендерс», но очевидно, что «островитяне» — сейчас самая тренерская команда, где величина фигуры наставника затмевает всех полевых игроков.

А между тем, на лёд всё-таки выходит не Тротц, а хоккеисты. Джош Бейли, Энтони Бовиллье, Мэтью Барзал, Андерс Ли, Жан-Габриэль Пажо, Райан Пулок, Ник Ледди и даже Леонид Комаров воплощают в жизнь те идеи, что проповедует Тротц в раздевалке. Беззвёздная оборона «Айлендерс» безукоризненно выполняет все требования коуча, чтобы быть одной из лучших во всей НХЛ на протяжении последних сезонов. И, безусловно, одним из главных героев «Айлендерс», незаслуженно обделённым вниманием, является российский вратарь «островитян» Семён Варламов.

Мы мало говорим и пишем об уроженце Самары и воспитаннике ярославского хоккея. Всё потому, что Варламов не так уж и часто подкидывает медийные поводы. Он не подписывает гигантский контракт, как Бобровский, не ставит на поток грациозные сейвы и не претендует третий год подряд на «Везину», как Василевский. Наконец, его не позиционируют как молодое будущее франшизы, как Самсонова или Шестёркина. Варламов – скромный парень, тихо, спокойно и надёжно делающий свою работу. Вероятно, это проще делать в системном «Айлендерс», чем в беззащитной в прямом смысле слова «Флориде» или атакующей «Тампе», но в нынешнем плей-офф Варли уже не раз доказал, что он хорош и сам по себе.

Сам Тротц подчёркивает, что какой бы ни была выпестованной и безупречной оборона команда, без спасений голкипера не обойтись. «Варламов действует эффективно и сохраняет фокус. Каждой команде нужны спасения вратаря в определённый момент. Варли делает их регулярно», — говорит наставник «островитян». Очевидно, что Тротц не прогадал, сделав ставку в плей-офф именно на россиянина. Ведь в регулярке Варламов и немец Томас Грайсс выходили практически по очереди, однако с наступлением кубковой части сезона именно Семён стал железным первым номером «Айлендерс».

Варламов был в порядке уже в квалификационном раунде с «Флоридой». Да, был не слишком удачный третий матч серии, где Семён отразил лишь 86,4% бросков, пропустил три шайбы, а «Айлендерс» проиграли, но уже в следующей встречи «островитяне» и их голкипер доказали, что это было лишь досадное недоразумение. Впрочем, «пантер» подопечные Тротца прошли бы при любом раскладе (уж слишком разный уровень команд), а вот в противостоянии с мощной атакой «Вашингтона» от Варламова требовалась уже максимальная концентрация и надёжность.

Ковальчук молчит, Овечкин не тащит. «Вашингтон» летит в серии 0-3 — его уже не спасти? Наверное, уже не стоит затягивать эти мучения.

И Семён отлично справляется. Да, оборона «островитян» вяжет и душит Овечкина и Ко, но до Варламова всё же доходит в среднем около 25 бросков. Мастеровитым форвардам «столичных» этого вполне достаточно, чтобы рассчитывать на победу, но русский вратарь на последнем рубеже «Айлендерс» олицетворяет спокойствие и уверенность. Самое главное – Варламов действительно помогает своей команде выигрывать матчи. Свежий пример – овертайм третьей встречи. Якубу Вране удалось скинуть рюкзак плотной опеки и убежать на рандеву с Семёном. Чех мог забивать, выигрывать матч для «Вашингтона» и, возможно, переворачивать серию, но он наткнулся на бетонную стену в воротах «островитян».

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

А через несколько мгновений в аналогичной ситуации свой момент реализовал Барзал, и, кажется, этот отрезок в овертайме способен морально добить «Кэпиталз». Ведь даже когда им удаётся перехитрить оборону соперника, то приходится иметь дело с отличным голкипером. Как же тогда вообще обыграть эту команду?

Эти сейвы в ключевой момент встречи – яркий показатель того, насколько здорово готов Варламов к этому плей-офф. А ведь последний раз он играл в кубковых встречах аж шесть лет назад в составе «Колорадо». Но сейчас вовсе и не скажешь, что Семён давным-давно не пробовал на вкус матчи Кубка Стэнли. Визуальные ощущения от его игры подкрепляет и статистика. В серии с «Вашингтоном» он пропустил лишь 5 шайб за три игры, а если брать весь плей-офф целиком, то у Варламова второй показатель по среднему количеству пропущенных голов за встречу среди тех вратарей, кто играет без замен. У русского «островитянина» — 1,71 шайба за игру, лучше только у невероятного Корписало из «Коламбуса» (1,51) и Прайса (1,46), но голкипер «Монреаля» сыграл на одну встречу меньше Варламова. А ещё Семён – самый побеждающий вратарь этого плей-офф. С ним в воротах «Айлендерс» одержали шесть побед в семи матчах, так что Грайссу пока не приходится рассчитывать на игровое время.

Тротц: «Айлендерс» допустили пару ошибок в игре с «Вашингтоном», но Варламов подчистил их

Вообще, если брать только цифры, то Варламов показывает лучший хоккей в карьере. Меньше двух пропущенных в среднем шайб за матч и больше 93% отражённых бросков у Семёна было только в его локаутный приезд в «Локомотив» в сезоне-2012/2013, но надо понимать, что то был совсем другой уровень. В НХЛ же так уверенно Варламов себя не чувствовал ещё никогда, и есть что-то символическое в том, что такую игру он показывает именно против «Вашингтона». Если кто забыл, то мы напомним, что Семён – проспект «столичных». В 2006 году он был выбран «Кэпиталз» в первом номере драфта, но по истечении трёхлетнего контракта новичка Варламова обменяли в «Колорадо» на два драфт-пика. Тогда «столичные» решили сделать ставку на более молодого и перспективного Брейдена Холтби. Ставка, конечно, оправдалась, так как с Холтби «Вашингтон» выиграл Кубок Стэнли, но прямо сейчас канадец играет против Варламова в серии плей-офф, и Семёну есть что доказывать и ему, и «Кэпиталз».

Пока получается здорово. Русский вратарь близок к тому, чтобы помочь «Айлендерс» бесславно отправить Овечкина и Ко в отпуск. Но надо сказать, что с Варламовым «островитяне» способны и на большее, чем выход в полуфинал конференции. Вполне возможно, что подопечные Тротца станут главным открытием этого плей-офф, а Варламов – единственным нашим хедлайнером в решающих матчах Кубка Стэнли. Ведь другие россияне, в основной своей массе, не спешат нас приятно удивлять.