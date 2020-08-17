Над ним смеялись и называли его трусом. Жак Плант – человек, изменивший облик хоккея

Современного хоккейного вратаря невозможно представить без защитной маски. Шлем голкипера уже давно стал не только обязательным атрибутом, игра без которого запрещена правилами любой профессиональной лиги, но и объектом самовыражения вратаря, имеющего привилегию разрисовать эту часть своей амуниции каким угодно способом.

Но 60 лет назад голкиперы НХЛ только в самых нелепых фантазиях могли представить, что во время матча их лицо будет как-то защищено. Это было не только не принято, но и вообще считалось проявлением трусости и слабохарактерности, а идеалом сурового образа вратаря 50-х годов было изувеченное шрамами лицо легендарного Терри Савчука.

Фото: twitter.com/history2cool

Надо сказать, что на протяжении довольно долгого времени вратарский шлем действительно не был необходимостью. У полевых игроков клюшки были без загибов, шайба редко поднималась над поверхностью льда, так что физиономия голкипера была в безопасности. Однако хоккей прогрессировал, вместе с качеством экипировки росли скорости и сила броска, шайбы стали летать быстрее и выше, а предубеждения насчёт защиты вратарской головы оставались прежними. Фактически, голкиперы рисковали жизнью в каждом матче, но не могли ничего изменить, так как таковы были правила игры.



Но любую закостенелую и устаревшую аксиому способен разрушить сильный новатор. Таким в 60-е годы прошлого века стал Жак Плант. После того, как 1 ноября 1959-го его нос сильно пострадал после очередного броска соперника, вратарь «Монреаля» ушёл в раздевалку, а вернулся в защитной маске, наотрез отказавшись её снимать. И вряд ли Плант мог тогда предположить, что совершает настоящую революцию в истории амуниции хоккейных голкиперов.



Жак Плант родился 17 января 1929 года в городке с красочным названием Нотр-Дам-дю-Мон-Кармель, что в провинции Квебек. С четырёх лет он начал играть в хоккей, причём сразу преуспел на позиции вратаря. И это несмотря на то, что первую клюшку Планту его отец вырезал из корня дерева. В 18 лет Жак попал в юниорскую команду «Квебек Цитаделс», где его игра не осталась не замеченной: в услугах талантливого и нестандартного голкипера, который чуть ли не первым из всех вратарей стал действовать клюшкой на выходе, контролируя шайбу за пределами очерченной зоны, были заинтересованы «Рейнджерс» и «Монреаль». Плант, как настоящий канадец и уроженец Квебека, конечно, выбрал «Монреаль».



В 1953 году 24-летний Жак выиграл свой первый Кубок Стэнли, оставаясь, правда, ещё за спиной Джеральда Макнейла. В 1954-м Плант стал первым номером «Монреаля», а в 1956-м повторно завоевал Чашу с «Канадиенс», а также взял свою первую «Везину». Всего за карьеру Жак стал шестикратным обладателем Кубка Стэнли (все с «Монреалем»), а приз лучшему вратарю сезона выигрывал семь раз. Это, кстати, рекорд на все времена.

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Легко догадаться, что свои первые командные и индивидуальные призы Плант выигрывал с открытым забралом. Конечно, ему периодически прилетало шайбой (и часто весьма пребольно), клубные врачи привыкали штопать его лицо, но так в те времена играли абсолютно все голкиперы. Но Планта перспектива и дальше коллекционировать шрамы и шишки не радовала. Ещё на заре карьеры в НХЛ Жак стал использовать защитную маску, но только на тренировках. На игры надевать её Планту запрещал тренер «Монреаля» Гектор Блэйк, полагавший, что в ней голкипер будет хуже видеть площадку.

Жак Плант – о причинах создания маски



«Единственным поводом было количество травм. Когда я играл первый год в «Монреаль Канадиенс», шайба после броска Берта Олмстида сломала мне правую челюсть. На следующий год сломанной оказалась левая челюсть. Затем у меня четыре раза был перелом носа, переломы черепных костей, а уж о мелких травмах я и не говорю. Маска должна была предотвратить большинство этих повреждений. Придя к такому выводу, я и начал разрабатывать её конструкцию. Это было примерно в 1956 году. Около трёх лет я работал, и, наконец, мне удалось с помощью одного своего приятеля, который был связан с работами по производству стеклянного волокна, изготовить опытный образец»

Долгое время Плант подчинялся тренеру в этом вопросе и не лез на рожон, однако в том самом матче 1 ноября 1959-го его терпение лопнуло. Кистевой бросок нападающего «Рейнджерс» Энди Басгейта был не самым сильным, но шайба попала Планту точно в нос, и вратарю пришлось экстренно покинуть площадку, чтобы врач смог поколдовать над его лицом. Стоит отметить, что в те годы команды не держали в запасе второго вратаря (с этим, кстати, Плант тоже боролся), а в случае выбывания голкипера, на защиту ворот призывался кто-то из местных игроков или вообще сотрудников стадиона. «Рейнджерс» в той игре были хозяевами и явно не собирались предоставлять «Монреалю» какую-либо приличную кандидатуру. Пришлось «Канадиенс» подождать Планта – тот вернулся из раздевалки довольно быстро, но…в маске! Той самой маске, разработанной специально для него из стекловолокна сотрудником компании Fiberglass Canada Биллом Берчмором, в которой Жак тренировался.



Трибуны замерли от удивления, а Гектор Блэйк негодовал на тренерском мостике, но у наставника «Монреаля» не было выбора. Либо ставить в ворота местного неумёху и гарантированно отдавать матч, либо разрешать упёршемуся Планту играть с защитой на лице. Блэйк благоразумно выбрал второй вариант, и Жак не подвёл – «Монреаль» с помощью своего голкипера выиграл в гостях 3:1.

«Когда я впервые надел маску, все парни сказали, что я напугаю женщин. Они больше не придут смотреть игры. Я скажу вам кое-что, если я продолжу в том же духе, то скоро мое лицо будет выглядеть хуже маски».

Плант доказал, что маска – не помеха для хорошей игры, но первоначальная договорённость с Блэйком основывалась на том, что Жак снимет защиту с лица после восстановления. Но упрямый Плант продолжил носить маску на играх, даже когда его нос полностью зажил. Это был своего рода вызов общественности, но он был продиктован здравым смыслом. К тому же, «Монреаль» с «защищённым» Плантом в воротах продолжал штамповать победы. Жак последовательно доказывал консервативной публике, что маска нисколько не ограничивает возможности голкипера, а даже наоборот помогает сосредоточиться только на шайбе, не отвлекаясь на раздумья о безопасности лица. Лучшей иллюстрацией продуктивности новаторского подхода Планта стал очередной комплект из Кубка Стэнли и «Везины», завоёванный голкипером по окончании сезона-1959/1960.



Впрочем, если своего тренера и даже президента НХЛ Кларенса Кэмпбелла Планту удалось довольно быстро убедить в необходимости дополнительной защиты для вратаря, то с общественностью пришлось повоевать. Особо рьяные хранители традиций высмеивали Жака и называли его трусом, другие издевались над Плантом, говоря, что он пугает старушек и отпугивает женщин. Первые вратарские маски действительно выглядели весьма устрашающе.

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Но Жак твёрдо стоял на своём. «Может, я и выгляжу, как Франкенштейн, но я не для того здесь, чтобы останавливать шайбы лицом», — заявлял мужественный, мудрый и настойчивый вратарь.



Плант не был первым вратарём, использовавшим защиту лица в хоккейном матче – ещё в 1930 году Клинт Бенедикт отыграл несколько матчей в специальной маске после того, как ему сломали нос. Но Жак первым стал выступать в маске на постоянной основе, и тем самым навсегда изменил облик хоккея.

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Идея защищать лицо вратаря буквально за десять лет сменила статус с сумасбродной на логичную и необходимую. Вслед за Плантом в маске стали тренироваться и играть даже самые ортодоксально настроенные вратари (включая Савчука), а последним старовером оставался Энди Браун из «Питтсбурга», но он закончил в 1974-м.

Жак Плант внёс огромный вклад в развитие и усовершенствование вратарского амплуа. И дело здесь не только в маске. Плант первым осознал, что голкипер должен быть более мобильным и помогать защитникам, играя клюшкой за пределами вратарской площади. Жак первым стал выкатываться под бросок, чтобы сократить угол обстрела, и фокусировать своё внимание непосредственно на шайбе. Плант, величайший новатор хоккея, один из тех людей, кто, основываясь на личном опыте, писал правила нашей любимой игры.



Жак Плант играл в хоккей с перерывами до 1975 года, закончив карьеру после сезона в «Эдмонтоне». В 1978-м он был введён в Зал хоккейной славы в Торонто, в 1994-м включён в Спортивный пантеон Квебека. Его №1 выведен из обращения в «Монреале» и навечно закреплён за Плантом. Большого вратаря и реформатора не стало в феврале 1986 года, Жак скончался в Швейцарии от рака желудка в возрасте 57 лет.