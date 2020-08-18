У «Каролины» заглох мотор. Без Свечникова «ураганы» безвольно уступили «Бостону»

Травма Андрея Свечникова дорого обойдётся «Каролине». Стычка со Здено Харой, после которой российский талант «Харрикейнз» выбыл из строя, разрушила оказавшуюся хрупкой «химию» внутри первого звена команды. Вместо Свечникова в сочетание с Ахо и Терявяйненом был поднят Джордан Мартинук, но 28-летний канадец, конечно, не смог обеспечить тот уровень энергетики, который был свойственен Андрею.

Таблица плей-офф НХЛ 2019/2020

«Бостон», в свою очередь, недолго горевал о дезертировавшем Туукке Раске и полностью доверился второму вратарю Ярославу Галаку, благо опыта словаку не занимать. Лидер атак «Брюинз» Давид Пастрняк также отсутствовал который матч подряд, но обладатель «Президент Трофи» нынешнего сезона смог показать, что команду не зря считают претендентом на Кубок Стэнли.

Примечательно, что большая часть четвёртого матча серии шла под диктовку «Каролины», но «ураганы» ничего не смогли извлечь из имевшегося игрового преимущества. Гол Джастина Уильямса в первом периоде и шайба Мартинука во втором, казалось, должны привести команду из Роли к желанной победе и равному счёту в серии. Но, начиная с середины третьей двадцатиминутки, всё перевернулось, а начало этому калейдоскопу положил курьёзный гол Джейка Дебраска. Форвард «мишек» убежал от защитника Хейдна Флёри, был быстрее кинувшегося навстречу голкипера, и первая заброшенная шайба придала «Бостону» уверенности.

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Коннор Клифтон и Брэд Маршан с интервалом в полторы минуты забили ещё по голу, выведя «Бостон» вперёд, а за шесть минут до конца третьего периода тот же Дебраск оформил дубль и стал автором четвёртой шайбы «Брюинз» за период.

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Сил отыграться и перевести матч в овертайм у «Каролины» сил уже не хватило — за весь третий период «ураганы» нанесли по воротам соперников всего два броска, восьмикратно уступив по этому показателю.



«На это было больно смотреть. Я люблю свою команду, но сегодня нам дали хороший урок. Мы просто стояли и смотрели, позволяя делать с собой всё, что пожелают. «Бостон» проявил характер чемпиона, когда взял игру под свой контроль. Мы должны сделать из этого нужные выводы. Мы так и не смогли остановить соперника, я такого никогда не видел в исполнении своей команды», — сказал главный тренер «Каролины» Род Бриндамор.

Раск бросил «Бостон» в плей-офф. Что случилось с одним из лучших вратарей мира? Конфликт с Маршаном, психологическая усталость и желание быть со своими детьми. Кажется, что звёздному голкиперу просто надоел хоккей.

«Откровенно говоря, это был один из самых ужасных периодов, которые я когда-либо видел. Мы должны взять ответственность за это. Я лично виноват в третьем голе и признаю ошибку. Играя в лиге столько лет, я не имел права так терять шайбу, да ещё и в тот момент, когда мы совсем не бросали по чужим воротам», — сокрушался нападающий «Харрикейнз» Джастин Уильямс.



Что касается Андрея Свечникова, то во время предыгрового шоу на канале Fox Sports Бриндамор заявил, что его травма оказалась не такой серьёзной, как это представлялось раньше. При этом, он наблюдал за матчем из ложи, его травмированная правая нога была в необычном фиксирующем ботинке.



«Говорить особо нечего. У нас нет пространства для манёвра, мы должны давить, давить и давить. Это непросто, но это ещё не конец, так что мы сделаем всё возможное», — резюмировал Уильямс.