Овечкин придумал, как завести «Вашингтон». Сменил имидж, подбил Кузнецова побриться налысо

У Александра Великого, Ковальчука, Оши и Гудаса теперь эспаньолки, а у «столичных» — первая победа в серии с «Айлендерс».

Какие шансы были у «Вашингтона» остаться в живых в этой серии с «Айлендерс», когда счёт стал 0-3? С такой игрой, которую они показывали в трёх первых матчах, – никаких. Не было искры, которая заставляет команду лететь вперёд и биться, несмотря ни на что.

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Что можно было сделать, чтобы разжечь в себе этот огонь? По традиции в плей-офф не бреют бороды на удачу, но раз удача отвернулась от «столичных», они решили взять в руки машинку для стрижки и избавиться от лишней растительности на лице. Ти Джей Оши говорит, что смена имиджа была идеей Овечкина: «Мы переписывались в нашем чате. Ови это начал, ну, знаете, «мы вместе гуляем и вместе умрём». Кому ещё, как не капитану, поднимать командный дух?

На матч смерти (или всё-таки жизни?) Овечкин, Оши, Радко Гудас и Илья Ковальчук вышли с эспаньолками. Евгений Кузнецов пошёл ещё дальше и помимо бороды наголо побрил голову. Примеру Кузи последовал и Якуб Врана, который мог переворачивать ход серии в третьем матче, но запорол выход один в одного в овертайме. «Мы всегда пытаемся адаптироваться, делать то, что должно дать нам преимущество. Мы пробуем разные вещи, чтобы развеять хандру. Так много всего происходит за закрытыми дверями», — сказал после игры Тодд Рирден.



«Вашингтон» действительно смотрелся по-другому, и дело не только в эспаньолках и бритых головах. Они стали играть так, как умеют лучше всего – со страстью и желанием победить. Начал дело Кузнецов, забросив гениальную шайбу, продолжил Овечкин, сделавший дубль. Ковальчук очков не набрал, но впервые в этой серии нанёс бросок по воротам.

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Овечкин и после третьего матча говорил, что ещё ничего не кончено и он верит в команду, но кто тогда воспринимал его слова всерьёз? Теперь «столичные» начали подкреплять слова делом. «Мы перестали думать о статистике, а просто начали играть. Держали шайбу, бросали по воротам, играли как обычно. В хоккее ведь не имеют большого значения тысячи бросков, а важен конкретный момент, позиция. «Вашингтон» начал получать удовольствие от игры, а это очень важно. Когда мы играем в удовольствие, тогда у нас есть успех. Если нет удовольствия, то ничего не получается», — сказал Кузнецов. От ответа на вопрос о новом образе он предпочёл уклониться, сказав: «Что происходит в команде, остаётся в команде».

Илья Ковальчук в новом образе Фото: Elsa/Getty Images

«Кэпс» всё ещё балансируют на грани и пытаются вытянуть себя из болота. Совсем как барон Мюнгхаузен, которого, кстати, частенько изображают с эспаньолкой и усами. «Вашингтон» под предводительством Овечкина преобразился в прямом и переносном смысле. Пока – в одной игре, но они способны на большее.