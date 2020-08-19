Кучеров тащит «Тампу» к Кубку Стэнли! Три голевые передачи за матч

Похоже, хоккеисты «Коламбуса» во главе с Джоном Тортореллой созрели для больших свершений. И неважно, как «мундиры» провели серию с «Тампой». Уже видно, что команда из Огайо вышла на совершенно иной уровень, прибавив физически, технически и ментально. Можно смело сказать, что уход Сергея Бобровского и Артемия Панарина не ударил по «Блю Джекетс» с какой-то огромной силой. Наоборот, коллектив сплотился ещё больше.

«Расстраиваться нельзя. Мы всё ещё в серии. Нам удалось прибавить в ряде компонентов, в том числе в форчекинге. Надо просто подготовиться к следующей встрече. Надо пару раз классно сыграть в атаке и забить несколько голов. В расстройстве нет никакого смысла», — говорил Торторелла после поражения в четвёртом матче серии.

Ещё одна причина взлёта «Коламбуса» — невероятная игра финского голкипера Йоонаса Корписало. Только посмотрите, как играет этот человек. Вот, например, его сейв в отчётной встрече с «молниями». Похоже на эпизод из компьютерной игры, но Корписало совершил это спасение в реальности.

Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео можно на сайте «Яндекс.Эфир».

Но большее внимание российских болельщиков приковано к «Тампе», за которую выступают Андрей Василевский, Михаил Сергачёв и Никита Кучеров. Есть все основания полагать, что «молнии» способны не только добраться до финала Кубка Стэнли, но и завоевать вожделенный для себя трофей.

Уже в первом периоде болельщики, наблюдавшие за игрой по телевизору (матчи плей-офф проходят без зрителей), увидели три заброшенные шайбы. Дважды, усилиями Джонсона и Коулмана, отличилась «Тампа». Однако «Коламбус» не собирался сдаваться и Фолиньо один гол отыграл. «Мундиры» старались играть максимально дисциплинированно, ни разу не удалившись в стартовой двадцатиминутке. В свою очередь «Лайтнинг» удалились аж трижды.

Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео можно на сайте «Яндекс.Эфир».

Игра смотрелась, но напряжение в действиях хоккеистов чувствовалось. Любая ошибка могла стоить «Коламбусу» серии, а «Тампа» не хотела уходить в шестой матч, намереваясь всё закончить побыстрее.

Не всё оказалось так просто. После гола Фолиньо «Коламбус» почувствовал запах крови и не просто побежал вперёд, а буквально понёсся. Андрей Василевский крутился, словно белка в колесе, раз за разом вынимая шайбу из сетки собственных ворот. Особенно постарались скандинавы из «Блю Джекетс». Веннберг, Стенлунд и Бьёркстранд забросили по шайбе, в результате чего на Джона Купера и его хоккеистов было больно смотреть.

Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео можно на сайте «Яндекс.Эфир».

«Тампа» явно находилась не в своей тарелке, команда, как показалось, попросту «поплыла». Но «молнии» нашли в себе силы отыграться. Проснулся Никита Кучеров, отдавший голевые передачи сперва на Шаттенкирка, а затем на Чирелли.

Не было сомнений, что в овертайме в плей-офф результат игры тоже должен был решить именно Никита. И он это сделал. Именно Кучеров в дополнительное время отдал уже третий за встречу результативный пас, на сей раз на Пойнта. 5:4 в матче и 4-1 в серии – дальше идёт «Тампа».