«Сент-Луис» потерял Тарасенко и драматично проиграл. На спасение не хватило одной секунды!

Действующий обладатель Кубка Стэнли «Сент-Луис Блюз» проводит очень тяжёлую серию четвертьфинала Западной конференции с «Ванкувером». Впрочем, о том, что никакой лёгкой прогулки у «музыкантов» не предвидится, было ясно ещё до начала противостояния. «Сент-Луис», выигравший регулярку на Западе, после рестарта сезона смотрелся тяжело и разобрано в круговом мини-турнире, где проиграл все три встречи и получил самый низкий из возможных номеров посева. «Ванкувер» же, наполненный молодыми и голодными до побед звёздочками, размялся на «Миннесоте» в квалификации и вполне готов был дать бой не вошедшему в нужные кондиции чемпиону.

Начало серии этот расклад подтвердило – «косатки» выиграли две стартовые встречи, а затем были близки к победе и в третьей игре, но в овертайме «Сент-Луис» всё же прервал свою череду летних поражений. Следующий же матч остался за «Блюз» уже в основное время, и счёт в серии сравнялся. Интересно, что «воскрес» «Сент-Луис» после того, как из состава исчез Владимир Тарасенко. Сначала была информация, что русский лидер отсутствует по игровым причинам, но перед пятой встречей стало известно, что Тарасенко покинул «пузырь» и вернулся в Сент-Луис из-за проблем с плечом. К большому сожалению, приходится констатировать, что эта хроническая травма, из-за которой у Владимира вылетел в трубу весь сезон-2019/2020, продолжает беспокоить форварда, несмотря на операцию и длительное лечение. Как бы из-за неё Тарасенко не пришлось заканчивать карьеру в 29 лет…

Лидеры «Ванкувера» перебегали чемпиона. Победную шайбу забили после ошибки Тарасенко «Сент-Луис» начал защиту титула с поражения.

Впрочем, в этом чемпионате «Сент-Луис» уже привык обходиться без Владимира, так что в контексте серии с «Ванкувером» эта потеря вряд ли могла стать для «музыкантов» ключевой. Перед пятой игрой противостояния казалось, что «Блюз», наконец, расправили плечи, и теперь имеют большие шансы дожать дерзких «косаток». И первая половина матча в Эдмонтоне как будто подтвердила тезис, что всё теперь в руках «Сент-Луиса».

Пропустив обидный гол в большинстве от Тайлера Мотта, «музыканты» быстро отыгрались усилиями Брэйдена Шенна, а под занавес первого периода вышли вперёд, благодаря хитрецу Райану О’Райлли. MVP прошлого Кубка Стэнли из-за ворот послал шайбу на пятачок, где не было никого из игроков «Сент-Луиса», но О’Райлли, видимо, хорошо знает, что удачный рикошет иной раз лучше любого открытого партнёра.

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Во втором периоде Зак Сэнфорд забросил третью шайбу «Сент-Луиса», реализовав большинство, и возникло ощущение, что опытные «блюзмены» уже не упустят своего в этом матче. Однако «Ванкувер» сумел вернуться в игру, а главным вдохновителем камбэка «косаток» стал голкипер Якоб Маркстрём.



Ещё при счёте 2:1 швед сделал впечатляющее спасение после неожиданного рикошета от борта.

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А после гола Сэнфорда Маркстрём совершил целый ряд эффектных сейвов, оставив «Ванкувер» на плаву. Как вам, например, такая «кража» гола у Роберта Томаса?

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Полевые игроки «Ванкувера» настолько воодушевились действиями своего голкипера, что во второй половине второго периода буквально смели «Сент-Луис» с площадки. Да и наставник «Блюз» Крэйг Берюбе отметил после матча, что сейвы Маркстрёма деморализовали «музыкантов». А вот визави шведского голкипера в этой встрече Джейк Аллен помочь своей команде не сумел. Сначала Джей Ти Миллер буквально продавил под ним шайбу, забив второй гол «Ванкувера», а Джейк Виртанен сравнивал счёт, воспользовавшись рикошетом от корпуса Аллена.

Не выручил Джейк и в эпизоде со вторым голом Мотта, который оказался победным в этой встрече. У «Сент-Луиса» был целый третий период, чтобы отыграться и вернуть себе преимущество, но «Ванкувер» действовал очень грамотно, да и Маркстрём отказывался больше пропускать. Швед в результате сделал фантастические 39 сейвов и совсем немного не дотянул до рекорда Роберто Луонго из 2007 года.

Маркстрёму не хватило двух сейвов, чтобы повторить рекорд «Ванкувера» 13-летней давности

Впрочем, «Сент-Луис» мог уйти от поражения в самый последний момент. После того, как форвард «Ванкувера» Миллер броском из средней зоны не смог забить в пустые ворота, «Сент-Луис» организовал навал на владения Маркстрёма. Длинная атака «блюзменов» завершилась серией рикошетов на пятачке «Ванкувера», и в итоге шайба проскользнула за красную линию! Но основное время матча к этому моменту уже истекло – «Сент-Луису» не хватило буквально секунды, чтобы перевести встречу в овертайм. Вот такая драма чемпиона.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно в официальном «твиттере» «Ванкувера».

Теперь «Сент-Луис» в шаге от того, чтобы сложить чемпионские полномочия уже в первом раунде плей-офф. «Ванкувер», вопреки многим прогнозам, оказался не только силён своим задором, но и крепок духом. «Косатки» ещё не выиграли эту битву, но они уже точно готовы к этому. Или же мы увидим, как «Блюз» вновь продемонстрируют свой знаменитый характер? Развязка наступит совсем скоро.