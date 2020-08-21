Так становятся звёздами НХЛ! Покер Гурьянова вошёл в историю и спас «Даллас» со счёта 0:3

Серия между «Далласом» и «Калгари» в четвертьфинале Западной конференции — настоящий подарок для любителей равного, качельного и непредсказуемого хоккея. В добавок ко всему ещё и результативного! «Звёзды» и «огоньки» неплохо «зажигали» на протяжении пяти матчей, по итогом которых в шаге от выхода в следующий раунд оказался «Даллас», но шестая встреча в Эдмонтоне оказалась настоящей квинтэссенцией хоккейного безумия.

Начало поединка не предвещало «Старз» ничего хорошего. У хоккеистов «Калгари» всё спорилось, и к седьмой минуте первого периода в воротах Худобина побывало аж три шайбы. Сначала Эндрю Манджапане подправил снаряд в цель после дальнего броска, затем с отрицательного угла забил Джонни Гудро, а затем Расмус Андерссон при полном попустительстве защиты «Далласа» «расстрелял» голкипера с ползоны.

Главный тренер «звёзд» Рик Боунесс не стал менять Худобина и, как выяснилось позднее, не прогадал – встряска с «Далласом» случилась без рокировки на последнем рубеже. Уже на 10-й минуте стартового отрезка Миро Хейсканен отыграл одну шайбу, расчехлив свою пушку в большинстве. Ну а во втором периоде началось форменное веселье и уничтожение обороны «Калгари», которое возглавил Денис Гурьянов.

Сначала он прошил Кэма Тальбо неожиданным кистевым броском, после того как канадский вратарь неудачно попытался вывести шайбу из зоны.

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Через несколько минут Гурьянов оформил дубль. В этом эпизоде Денису повезло, поскольку шайба просто попала в его конёк после дальнего броска Эсы Линделля. Но везёт, как известно, сильнейшим!

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«Даллас» сравнял счёт, а «Калгари» был деморализован не только камбэком соперника, но и не слишком удачной игрой голкипера Тальбо. После второй шайбы Гурьянова на площадке появился второй вратарь Давид Риттих, но это «огонькам» не помогло. Уже через две минуты Радек Факса при игре в большинстве затолкал шайбу за ленточку и впервые вывел «Даллас» вперёд в этой встрече. Гурьянов, кстати, в этом моменте заработал голевую передачу.

Стало понятно, что «звёзд» теперь остановит только сирена на перерыв, но до этого спасительного гонга «Калгари» пропустил ещё дважды. Пятый гол «Далласа» забил Джо Павелски, а затем фантастический Гурьянов оформил хет-трик! Да ещё и прихватил в ассистенты Антона Худобина.

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Три гола и одна результативная передача за один период в матче плей-офф Кубка Стэнли! Вот так и становятся звёздами НХЛ.

8 русских хет-триков в плей-офф НХЛ. Свечников попал в компанию Буре и других легенд Лидер «Каролины» — лишь седьмой в истории россиянин, забивший трижды в матче Кубка Стэнли.

Третий период по такой игре превратился в формальность, но у Гурьянова был отличный шанс вписать своё имя в историю НХЛ. И Денис им воспользовался! На 50-й минуте он забросил четвёртую шайбу в матче, сделав счёт 7:3, и стал первым русским хоккеистом в истории с покером в игре Кубка Стэнли. Просто невероятно!

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Но за личными достижениями Гурьянова важно было не забыть про суть этой игры. Денис помог «Далласу» одержать четвёртую победу в серии и выйти в полуфинал конференции. Что касается российского форварда, то очень хочется, чтобы этот матч был не единичной вспышкой, а действительно ввёл Гурьянова в пантеон российских звёзд сильнейшей лиги мира.