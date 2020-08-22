В НХЛ будет новый чемпион! «Сент-Луис» с треском вылетел из плей-офф

«Сент-Луис» вылетел из плей-офф — надежды «музыкантов» на кубковый дубль не оправдались, и прошлогодние чудеса имени Крэйга Берюбе окончательно стали историей. «Ванкувер», в свою очередь, стал единственной канадской командой, которая прошла во второй раунд.

Шестой матч серии трудно назвать полным интриги и сопротивления действующего чемпиона амбициозному претенденту. Уже на четвёртой минуте матча Джей Бигл, бывший партнёр Овечкина по первому звену «Вашингтона» (эпоха тренера Дэйла Хантера), открыл счёт, а к середине второго периода «Ванкувер» вёл уже с перевесом в четыре шайбы, полностью убив интригу.

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После гола Брока Бёзера тренерский штаб «Сент-Луиса» признал ошибку в выборе голкипера и заменил крайне неудачно действовавшего Джордана Биннингтона на Джейка Аллена. Это придало небольшой импульс, и в начале третьей двадцатиминутки Джейден Шварц смог распечатать ворота «Ванкувера», но, в итоге, это не помогло действующему обладателю Кубка Стэнли с треском вылететь из плей-офф.

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Прошлогодний герой Биннингтон нынче сыграл крайне неудачно: в последних трёх с половиной матчах он пропустил аж 19 шайб. В 14 первых стартах прошлого сезона в воротах этого голкипера побывало всего 20 голов, и разница в уровне его действий была разительной. «Почему на шестой матч выбрал Биннингтона? Он был для нас очень хорош на протяжении долгого времени. Он тренировался, работал над своей игрой. Для меня это было интуитивное чувство, что играть должен он», — сказал после матча Крэйг Берюбе.



В целом, в этой серии у «Сент-Луиса» мало что получалось. Игровая инициатива была полностью на стороне «Кэнакс», для которого выход во второй раунд стал первым после появления в финале Кубка Стэнли в 2011 году. Пять игроков основного состава «Блюз» отсутствовали из-за травм, команда на удивление плохо играла в обороне, а вратарская чехарда только добавила трудностей.



Второй год подряд действующий обладатель Чаши вылетает в первом раунде. «Ванкуверу» предстоит помериться силами с «Вегасом», а «музыкантов» ждёт долгое межсезонье. Состав «Сент-Луиса» вряд ли серьёзно поменяется на следующий сезон — из основных хоккеистов без контракта остаётся только капитан Алекс Пьетранджело.

Таблица плей-офф НХЛ 2019/2020

«Сейчас моя единственная мысль — приехать домой, увидеть детей и семью. Посмотрим, куда нас приведёт будущее», — резюмировал Пьетранджело. Нынешней осенью в НХЛ будет новый чемпион.