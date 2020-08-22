Супергол Малахова за «Айлендерс». Американские фанаты были в восторге

Принято считать, что в российском хоккее дефицит высококлассных защитников. Действительно, топовых игроков обороны, на которых можно положиться в самый ответственный момент, порой не сыскать. Кто-то уехал в НХЛ, другие находятся на закате своей карьеры.

В НХЛ уезжали и раньше, в 90-е. По сути, все легендарные российские игроки обороны прошли североамериканскую школу. Возьмите Вячеслава Фетисова, Сергея Зубова, Сергея Гончара, Владимира Константинова. Все эти люди навсегда вошли в хоккейную историю. Причём, не только российскую, но и мировую.

Вошёл в неё и Владимир Малахов. Незаметный, казалось бы, хоккеист, о котором незаслуженно редко вспоминают. Малахов является членом «Тройного золотого клуба» — он выигрывал Олимпийские игры (1992 год), чемпионат мира (1990 год) и Кубок Стэнли (2000 год).

«В 18 лет пришёл в ЦСКА, и там была банда: Фетисов, Макаров, Касатонов, Ларионов, Крутов, Быков, Хомутов, Каменский, Стельнов, Гусаров. Мне казалось, с таким составом проигрывать вообще нельзя. Но Тихонов не уставал повторять, что порядок бьёт класс. Тогда, в 18 лет, думал: «Ну какой порядок?» Такой класс должен всё переигрывать.

Наш хоккей в фотографиях 90-х. Вскоре новое поколение звёзд побежало в Америку «Железный занавес» уже рухнул, но молодые таланты ещё играли на родине.

Но потом уехал в НХЛ, поиграл там и изменил мнение. У нас в «Рейнджерс» были одни звёзды. На короткой дистанции что-то можно было выиграть, но на длинной получались лебедь, рак и щука», — вспоминал Малахов.

В Советском Союзе Владимир успел поиграть за «Спартак» и ЦСКА, после чего, как и многие другие одарённые хоккеисты, отправился покорять НХЛ. В 1989 году советский и российский игрок выбран на драфте под общим 191-м номером клубом «Нью-Йорк Айлендерс». Именно Нью-Йорк и стал первым пристанищем Малахова за океаном. Позднее Владимир успеет поиграть и за «Рейнджерс» — главного соперника «островитян» в НХЛ.

В «Айлендерс» Малахов сходу стал своим, а его талант и сильные стороны разглядел тренерский штаб во главе с канадским специалистом Элом Арбором, который проработал в клубе до 1994 года. Малахов страховал партнёров, постоянно оказывался в нужном месте с нужное время, умел почувствовать эпизод. Это очень ценили в старой школе НХЛ, хотя и сейчас от такого защитника никто не откажется.

В НХЛ Малахов дебютировал 15 октября 1992 года в игре с «Филадельфией». И, надо же было такому случиться, забросил свою первую шайбу через два дня. И не кому-нибудь, а в ворота «Нью-Йорк Рейнджерс». На трибунах творилось что-то невообразимое.

Но, как оказалось, будет в карьере Малахова и другой, более крутой гол. И тоже в ворота принципиальнейшего соперника. В 1994 году команды из Нью-Йорка снова встретились друг с другом в дерби.

Видео гола Владимира Малахова в ворота «Рейнджерс»

Матч был домашним для «Айлендерс», а трибуны традиционно забились до отказа. В этой встрече Малахов сотворил супергол, который можно пересматривать вечно. Показалось, что впечатлён оказался даже голкипер «Рейнджерс» Глен Хилли, который, пропустив шайбу, просто развёл руками.

Первое, что бросилось в глаза, великолепное катание Малахова. На льду Владимир себя чувствовал словно рыба в воде. Пока на пятаке «синерубашечников» творилась неразбериха, российский хоккеист объехал всех, кого только можно, после чего, сблизившись с голкипером, послал шайбу в ворота с неудобной руки.

Американские фанаты, болевшие за «Айлендерс», были в восторге. Они, надев на игру свитера с фамилией Малахова, с удовольствием позировали на камеру, аплодируя кумиру. Гол действительно для учебников, как и вся карьера Владимира. Хочется, чтобы и сейчас в России появлялись защитники подобного уровня.