Кубки выигрывает оборона. Почему «Айлендерс» — главный фаворит плей-офф НХЛ

Если верна известная спортивная поговорка о том, что именно оборона выигрывает чемпионаты и кубки, то «Нью-Йорк Айлендерс» представляет собой главного претендента на Кубок Стэнли. Пока в другом восточном полуфинале бьются будущие члены Зала славы, первый за 33 года кубковый поединок между «островитянами» и «Филадельфией» принёс оранжевым сплошное огорчение. Дисциплина, организованность и последовательность — три составляющие успеха, которые прекрасно знакомы и главному тренеру «Айлендерс» Барри Тротцу, и тем более генеральному менеджеру Лу Ламорелло.

«Айлендерс» в плей-офф-2020:



Забито голов — 3,4 в среднем за матч (3 место среди оставшихся клубов),

Пропущено голов — 1,5 (1),

Большинство — 15,4 % (6),

Меньшинство — 75,8% (8).

Бросков по своим воротам — 25,6 (2),

Бросков по чужим воротам — 28,7 (6),

Игра на вбрасывании — 50,9% (4).

«Варламову нравится не быть в центре внимания»

Если почитать социальные сети, собирая реакцию болельщиков на «сухарь» Семёна Варламова и безупречную игру «островитян» в своей зоне, то может сложиться впечатление, что речь идёт не о нынешних «островитянах», а о «Нью-Джерси» образца середины 1990-х годов. Тогда «дьяволы», где рулил Ламорелло, а главным тренером был Жак Лемэр, изобрели знаменитые «капканы», в которых вязли самые талантливые нападающие соперников. Итог — три Кубка Стэнли за 8 лет (1995-2003) и ещё один финал, в котором было поражение. Но хотя между старыми «дьяволами» и нынешними «островитянами» есть нечто общее, было бы несправедливо столь механически переносить прежние рецепты успеха в новую эпоху.



Клуб с Лонг-Айленда действительно очень здорово защищается, пропуская только 1,67 гола в среднем за матч в нынешнем плей-офф. Вместе с этим «островитяне» в нынешнем августе забивают по 3,4 шайбы, что является вторым показателем из числа команд, которые продолжают сражаться за Кубок Стэнли (на первом месте «Колорадо» с показателем 3,6 гола за игру).



«Варламов в обеих кубковых сериях в этом плей-офф не был в фокусе внимания. В серии с «Флоридой» все смотрели на двукрактного обладателя «Везины» Сергея Бобровского, в серии с «Вашингтоном» — на Брэйдена Холтби. Теперь превосходная игра Картера Харта снова перехватила взгляды на себя, но Семёну, похоже, это нравится. У него было наименьшее количество бросковой работы из всех оставшихся вратарей Востока (25,2), и он продолжает играть очень надёжно. Харт может выиграть серию, но Варламов идёт в ногу со своей командой, которая может сдерживать нападение. Пока это очень сильная комбинация», — отметил автор The Athletic Артур Стейпл.



«Айлендерс» нельзя обвинить в бездействии и выжидании ошибок соперников. В первом матче серии против «Флайерз» команда Барри Тротца великолепно провела первый период, более чем в три раза перебросав оранжевых. Вкупе с наличием таких спецов по отбору шайбы, как Кейси Сизикас, Мэтт Мартин и Лео Комаров, эта команда будет опасна при любой контратаке и потере.



«Мы просто действовали, придерживаясь плана на игру, а он был простой. Поглубже забрасывать шайбу в чужую зону и побеждать в единоборствах за неё. Считаю, что мы проделали солидную работу», — отметил нападающий Жан-Габриэль Пажо.



Таблица плей-офф НХЛ 2019/2020

«Зачем полагаться на звёзд, если можно положиться на всех?»

Как далеко могут дойти «островитяне», если их командная структура не разрушится, а Семён Варламов продолжит играть на максимуме? Первый шаг к победе в серии с «Филадельфией» команда уже сделала, но в случае выхода сражаться придётся либо с «Тампой», либо с «Бостоном». «Мишки» играют в отличный «двусторонний» хоккей и обладают яркими звёздами во всех линиях. Кроме того, опыт и характер позволяют «Брюинз» «сжечь» практически любого оппонента. «Молнии» больше полагаются на атаку, где собран мощный кулак, и если «Тампа» сумеет пройти «Бостон», то к противостоянию с «Айлендерс» уже будет подготовлена.



«У нас все игроки вносят свой вклад. И это то, чем мы гордимся. Каждый игрок выходит и бьётся за всех остальных, мы стараемся друг для друга. Если мы хотим пройти дальше, то эту лямку должны тянуть абсолютно все. Каждый человек чрезвычайно важен для нас», — отметил капитан «Айлендерс» Андерс Ли, а подтверждением его слов стал защитник-ветеран Энди Грин, который забил свой первый кубковый гол за 10 лет.

В НХЛ не могут пробить русского вратаря! Варламов сыграл на ноль и рвётся к Кубку Стэнли Вратари процветают в оборонительной системе Барри Тротца. У Семёна — два «сухаря» подряд.

В первом матче серии против «Флайерз» команда Барри Тротца вряд ли продемонстрировала свой максимум, и для соперников это может стать реальной проблемой. Тротц отметил, что «Айлендерс» и «Филадельфия» не играли друг против друга в плей-офф очень давно, и первый матч был похож на разведку боем, когда все козыри предъявлять ещё рано. «Если вы можете наладить свою игру и получать от неё результаты, то это лишь укрепляет веру в собственные силы», — отметил Тротц.



Его команда из 10 кубковых матчей в текущем плей-офф выиграла 8, имея полное превосходство над соперниками по голам в равных составах (21 — 6). Тротц признаёт, что отчасти игру его коллектива можно назвать скучной, но «островитяне» доверяют этому стилю, который даёт отличные результаты. Вместе с тем перед началом второго раунда «Филадельфия» тоже была очень хороша в обороне (1,78 пропущенного гола в среднем за матч, второе место после «Айлендерс»), а вратарь Картер Харт был не менее надёжен, чем Варламов.

«Не стоит ждать ошибок от «островитян». Они очень хорошо защищаются и будут пировать на потерях шайбы и случайных отскоках. Они будут ждать и пользоваться малейшими шансами. Посмотрите, в первом матче «Филадельфия» потеряла шайбу 15 раз — это всё благодаря отменному форчекингу «Айлендерс». Голкипер Картер Харт может продолжать творить чудеса, но, как и его кумир Кэри Прайс, он не может забивать голы. «Островитяне» сильны именно своей командой. Зачем полагаться на звёзд, если можно положиться на всех?» — задался вопросом обозреватель Sportsnet Люк Фокс.



Удачная игра «островитян» очень важна и для будущего команды, которая через год переедет на новый стадион UBS Arena. Согласно опубликованным данным, уже сейчас на сезон-2021/2022 остаются доступными только 20% от общего числа абонементов, поступивших в продажу. За последние две недели было продано более трети от необходимого минимума в 10 тысяч абонементов. Болельщики «Айлендерс» с нетерпением ждут нового триумфа своего славного клуба, который без всякого стеснения взял на вооружение известный рецепт успеха.