Варламов побил рекорд «Айлендерс», а потом провал. Через 15 минут его заменили

Российский голкипер вошёл в историю клуба, но второй матч с «Филадельфией» ему лучше забыть.

«Филадельфия» крупно проиграла «Айлендерс» в первом матче серии плей-офф – 0:4. У команды Алена Виньо всё валилось из рук, чем «островитяне» и воспользовались. Кроме того, очередную классную встречу провёл российский голкипер Семён Варламов. Благодаря ему клуб из Нью-Йорка забрался так высоко и продолжает своё победное шествие. А вот у защитника «Филадельфии» Ивана Проворова игра не получилась. Поэтому ко второму матчу «лётчикам» нужно было сделать серьёзные выводы, чтобы не уступать уже со счётом 0-2.

40 секунд нужно было продержаться Семёну Варламову, чтобы стать обладателем самой длинной сухой серии в плей-офф за «Айлендерс». И россиянин с задачей уверенно справился, побив достижение легендарного голкипера «островитян» 1980-х Билли Смита.

Правда, после того, как только Семён побил рекорд и вошёл в историю своего клуба, он практически сразу пропустил. Великолепный кистевой бросок удался Кевину Хейзу, эффектно поразившему ближнюю девятку ворот «Айлендерс». Неплохой момент был у Проворова, который прошёл к воротам соперника и едва не забил.

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Зато забила «Филадельфия». «Флайерз» очень удачно реализовывали свои моменты. Хейз хлёстко бросил в пустой угол и снова застал врасплох Варламова, пропустившего похожую шайбу.



Увы, но игра этим вечером у российского голкипера не пошла. После третьего гола в исполнении Кутюрье (его первая шайба в нынешнем плей-офф), мастерски обыгравшего и забившего Варламову, Семёна заменили на Томаса Грайсса. В итоге первый период завершился со счётом 3:0. «Филадельфия» уверенно выигрывала.

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Во второй двадцатиминутке «лётчики» сразу едва не пробили Грайсса. Отличный шанс для взятия ворот упустил Питлик. «Айлендерс» старались подобрать ключи к воротам Харта, но ничего толкового в атаке придумать не могли. Уж больно грамотно действовала «Филадельфия».

Однако отыграть на ноль «лётчикам» было не суждено. При большинстве «островитян» Ли выиграл борьбу на пятаке у Нисканена, подставил клюшку и переправил шайбу в цель. Грустный Ворачек сразу покинул скамейку для штрафников.



Ален Виньо активно подбадривал своих хоккеистов. Канадский тренер прекрасно понимал, что можно выпустить нити игры и нарваться на опасные атаки «Айлендерс».

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В концовке периода «лётчики» снова удалились, но до сирены счёт так и не изменился. 3:1 в пользу «Филадельфии». Не забили номинальные гости и в начале третьего периода.



«Флайерз» старались играть максимально осторожно, чтобы не нарваться на контратаки. В обороне отрабатывали все нападающие, но с атакой и голом Бовиллье справиться «лётчикам» не удалось. Увы, недоработал защитник Иван Проворов, да и вратарь Харт мог сыграть надёжнее.



«Айлендерс» устроили штурм ворот соперника и добились своего. Пажо с ползоны бросил с кистей и попал точно под перекладину. Сильно уставшая «Филадельфия» взяла челлендж на «вне игры», но гол засчитали. В результате пенсильванский клуб остался в меньшинстве.



Игра перешла в овертайм, где победа досталась «Филадельфии». Майерс мощно бросил от синей линии, шайба срикошетила от клюшки игрока команды из Нью-Йорка и залетела в ворота. Грайсс оказался бессилен. Таким образом, счёт в серии стал 1-1. Важнейшая во всех планах победа «Флайерз».