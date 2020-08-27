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39 лет назад погиб великий советский хоккеист Валерий Харламов

39 лет назад погиб Валерий Харламов
Павел Панышев
39 лет без Харламова. Как случилась трагедия, которая потрясла весь мир
Великий советский хоккеист поражал своей игрой и волей к победе, но в его жизнь вмешались роковые обстоятельства.
Хоккей 0

27 августа 1981 года весь мир потрясла ужасная новость. На Ленинградском шоссе произошла автомобильная катастрофа, приведшая к гибели прославленного советского хоккеиста Валерия Харламова. На тот момент игроку было 33 года, но он уже успел выиграть два Олимпиады, поучаствовать в Суперсериях СССР – Канада, восемь раз завоевать мировое первенство. Титулованность спортсмена вызывала уважение.

ЦСКА, родной клуб Харламова, доминировал в советском хоккее, а тройка Михайлов – Петров – Харламов как была, так до сих пор и остаётся примером для подражания. Образцом полного взаимопонимания, отточенного мастерства и стального характера. Живым из этой тройки на сегодняшний день остался только Борис Петрович Михайлов.

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Первое североамериканское турне «армейцев» закончилось большим скандалом.

Трагедия, случившаяся с Харламовым, действительно носила мировой масштаб. О ней писали и говорили в Европе и Северной Америке, первые полосы газет выходили с рассказами о случившемся. Соболезнования в связи с гибелью Харламова выражали и его непримиримые соперники по Суперсерии – канадские профессионалы. Одно дело соперничество на льду и совсем другое – жизнь вне спортивной площадки.

Потрясённые мировые информагентства трубили вовсю, распространяя новость: «Как сообщает ТАСС, в автокатастрофе под Москвой сегодня утром погиб знаменитый хоккеист Валерий Харламов, тридцати трёх лет, и его жена. У них осталось двое маленьких детей — сын и дочь…».

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Эхо Суперсерии СССР – Канада 1974 года.

«Он был просто одним из лучших игроков своего поколения», — откровенно написали в знаменитом североамериканском хоккейном издании The Hockey News.

Знаменитый канадский хоккеист Бобби Кларк, охотившийся за Валерием во время Суперсерии-1972, не стеснялся признать величие Харламова: «Я проникся таким уважением к этому великому форварду русской команды, что стыжусь тех минут, когда доставлял ему боль. Но другими средствами остановить Харламова мы просто были не в состоянии…».

Валерий Харламов (на переднем плане)

Валерий Харламов (на переднем плане)

Фото: РИА Новости

Не просто так в 2005 году Валерия Харламова ввели в Зал хоккейной славы в Торонто. Важно отметить, что Харламов стал вторым после Владислава Третьяка хоккеистом, не игравшим в НХЛ, удостоившимся такого признания мировых профессионалов.

«Он должен был быть там много лет назад. Я думаю, что он был одним из лучших игроков в мире. Он был любимым игроком моего отца. У нас было много видеокассет дома. Смотрели серию 1972 года. Харламов был невероятным игроком», — рассказывал Илья Ковальчук, который взял себе 71-й номер (цифры наоборот, Харламов играл под номером 17) именно в честь прославленного советского игрока.

«На скорости жил, на скорости умер», — так многие характеризуют случившееся с Валерием Харламовым. 27 августа 1981 года на календаре, как и сегодня, был четверг, а за рулём «Волги» в злополучный день сидела супруга хоккеиста Ирина. Женщина не справилась с управлением на скользкой дороге, машину вынесло на встречку, в результате чего произошло столкновение с грузовиком ЗИЛ. Выжить после такого удара водителю и пассажирам легкового автомобиля было нереально. Помимо Валерия и Ирины, в автокатастрофе погиб двоюродный брат жены Харламова.

Лучшие голы Валерия Харламова.

На прощание с хоккеистом пришли тысячи людей, а похоронили игрока на Кунцевском кладбище в Москве. Месторасположение могилы хорошо известно многим любителям спорта (и не только спорта) в нашей стране. Возлагать цветы к месту захоронения Валерия Харламова неоднократно приезжала сборная России по хоккею.

«Всё «золото мира» – медали чемпионатов Европы, мировых первенств, зимних Олимпиад – было добыто им за годы служения хоккею. Но Валерий Харламов никогда, подчеркиваю – никогда, не чувствовал себя этаким старателем на россыпях спортивной удачи. Он сражался не на живот, а на смерть за победу сборной Страны Советов», — так характеризовал Харламова легендарный тренер Анатолий Тарасов.

Пожалуй, добавить к этому нечего. Жаль, что жизнь Валерия Харламова оборвалась так быстро. Прославленный спортсмен погиб в возрасте Христа, навсегда оставив о себе память и заслужив искреннюю любовь миллионов людей.

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