39 лет без Харламова. Как случилась трагедия, которая потрясла весь мир

Великий советский хоккеист поражал своей игрой и волей к победе, но в его жизнь вмешались роковые обстоятельства.

27 августа 1981 года весь мир потрясла ужасная новость. На Ленинградском шоссе произошла автомобильная катастрофа, приведшая к гибели прославленного советского хоккеиста Валерия Харламова. На тот момент игроку было 33 года, но он уже успел выиграть два Олимпиады, поучаствовать в Суперсериях СССР – Канада, восемь раз завоевать мировое первенство. Титулованность спортсмена вызывала уважение.

ЦСКА, родной клуб Харламова, доминировал в советском хоккее, а тройка Михайлов – Петров – Харламов как была, так до сих пор и остаётся примером для подражания. Образцом полного взаимопонимания, отточенного мастерства и стального характера. Живым из этой тройки на сегодняшний день остался только Борис Петрович Михайлов.

«Апофеоз хоккейного бандитизма». Как «Флайерз» охотились за ЦСКА и нокаутировали Харламова Первое североамериканское турне «армейцев» закончилось большим скандалом.

Трагедия, случившаяся с Харламовым, действительно носила мировой масштаб. О ней писали и говорили в Европе и Северной Америке, первые полосы газет выходили с рассказами о случившемся. Соболезнования в связи с гибелью Харламова выражали и его непримиримые соперники по Суперсерии – канадские профессионалы. Одно дело соперничество на льду и совсем другое – жизнь вне спортивной площадки.



Потрясённые мировые информагентства трубили вовсю, распространяя новость: «Как сообщает ТАСС, в автокатастрофе под Москвой сегодня утром погиб знаменитый хоккеист Валерий Харламов, тридцати трёх лет, и его жена. У них осталось двое маленьких детей — сын и дочь…».

Великий гол Харламова. Обошёл канадцев как вкопанных и расправился с вратарём Эхо Суперсерии СССР – Канада 1974 года.

«Он был просто одним из лучших игроков своего поколения», — откровенно написали в знаменитом североамериканском хоккейном издании The Hockey News.



Знаменитый канадский хоккеист Бобби Кларк, охотившийся за Валерием во время Суперсерии-1972, не стеснялся признать величие Харламова: «Я проникся таким уважением к этому великому форварду русской команды, что стыжусь тех минут, когда доставлял ему боль. Но другими средствами остановить Харламова мы просто были не в состоянии…».

Валерий Харламов (на переднем плане) Фото: РИА Новости

Не просто так в 2005 году Валерия Харламова ввели в Зал хоккейной славы в Торонто. Важно отметить, что Харламов стал вторым после Владислава Третьяка хоккеистом, не игравшим в НХЛ, удостоившимся такого признания мировых профессионалов.



«Он должен был быть там много лет назад. Я думаю, что он был одним из лучших игроков в мире. Он был любимым игроком моего отца. У нас было много видеокассет дома. Смотрели серию 1972 года. Харламов был невероятным игроком», — рассказывал Илья Ковальчук, который взял себе 71-й номер (цифры наоборот, Харламов играл под номером 17) именно в честь прославленного советского игрока.



«На скорости жил, на скорости умер», — так многие характеризуют случившееся с Валерием Харламовым. 27 августа 1981 года на календаре, как и сегодня, был четверг, а за рулём «Волги» в злополучный день сидела супруга хоккеиста Ирина. Женщина не справилась с управлением на скользкой дороге, машину вынесло на встречку, в результате чего произошло столкновение с грузовиком ЗИЛ. Выжить после такого удара водителю и пассажирам легкового автомобиля было нереально. Помимо Валерия и Ирины, в автокатастрофе погиб двоюродный брат жены Харламова.

Лучшие голы Валерия Харламова.

На прощание с хоккеистом пришли тысячи людей, а похоронили игрока на Кунцевском кладбище в Москве. Месторасположение могилы хорошо известно многим любителям спорта (и не только спорта) в нашей стране. Возлагать цветы к месту захоронения Валерия Харламова неоднократно приезжала сборная России по хоккею.



«Всё «золото мира» – медали чемпионатов Европы, мировых первенств, зимних Олимпиад – было добыто им за годы служения хоккею. Но Валерий Харламов никогда, подчеркиваю – никогда, не чувствовал себя этаким старателем на россыпях спортивной удачи. Он сражался не на живот, а на смерть за победу сборной Страны Советов», — так характеризовал Харламова легендарный тренер Анатолий Тарасов.



Пожалуй, добавить к этому нечего. Жаль, что жизнь Валерия Харламова оборвалась так быстро. Прославленный спортсмен погиб в возрасте Христа, навсегда оставив о себе память и заслужив искреннюю любовь миллионов людей.