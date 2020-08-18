«Апофеоз хоккейного бандитизма». Как «Флайерз» охотились за ЦСКА и нокаутировали Харламова

Североамериканское турне ЦСКА и «Крыльев Советов» только формально было серией товарищеских матчей, на деле на льду шла ожесточённая Холодная война. Она закончилась настоящей бойней и оглушительным скандалом.

К тому моменту исход серии уже был ясен – советские команды уверенно победили, одержав пять побед при одной ничьей и одном поражении. ЦСКА оставался непобедимым. Оставался только матч с «Филадельфией» — самой грубой, жёсткой и ненавидимой командой в НХЛ, действующим обладателем Кубка Стэнли.

Как канадцы охотились на Харламова. Грязный удар Кларка, сломавший легенду сборной СССР Даже сами канадцы говорили, что это был недостойный поступок. Травма Харламова стала ключевым моментом в Суперсерии.

Враждебный настрой

В Северной Америке игра преподносилась как решающий поединок за право называться лучшим клубом мира. В ЦСКА удивлялись такой постановке вопроса – а как же то, что «армейцы» и «крылышки» уже выиграли свои серии? А как же то, что встреча проходит не на нейтральной, а на вражеской территории по правилам НХЛ, а не ИИХФ? А то, что мы потеряли из-за травм несколько ключевых игроков? И вообще, для нас это просто подготовка к Олимпиаде. Но эти доводы остались незамеченными – НХЛ требовалось восстановить пошатнувшийся авторитет, и эта задача была возложена на «Филадельфию».

Если в других городах ЦСКА встречали как суперзвёзд и в целом были настроены доброжелательно, то по прилёту в Филадельфию «армейцы» сразу почувствовали враждебность – их повсюду сопровождали полицейские, а на традиционном для серии предматчевом ужине витало такое напряжение, что хоть топор вешай. «Я думаю, хозяева льда всё отрепетировали заранее. Ещё на приёме, за два дня до игры, они дали нам попять, что не намерены церемониться с советскими хоккеистами. Обладатели Кубка Стэнли продемонстрировали своё если не враждебное, то откровенно недружественное отношение. Никто не подошёл к нам, не поздоровался. Даже местных журналистов покоробило такое явное негостеприимство», — вспоминал Владислав Третьяк.

«Они не любили нас, мы не любили их. Мы были готовы к войне», — говорил нападающий Билл Барбер.

«Мы приветствуем эту великую русскую команду в колыбели свободы. Мы с ними – два величайших клуба в мире, и мы надеемся, что команды будут вести себя профессионально», — заявил тренер «Филадельфии» Фред Шеро. На билетах на матч под скрещенными флагами СССР и США и красовалась надпись «Давайте жить в мире», но в «Филадельфии» о мире и спокойствии, конечно, не думали. Наоборот, план был перебить и без того обескровленный травмами ЦСКА. «В этой игре было много политической подоплёки. Мы должны были поддержать имидж НХЛ, Хулиганов с Брод-Стрит и города Филадельфия. И, что самое важное, мы хотели защитить свою землю», — вспоминал защитник Эд Ван Имп.

Фото: twitter.com

Перед матчем болельщики «Филадельфии» выставили на трибунах уничижительные антисоветские лозунги, но после угрозы «армейцев» не выйти на лёд и разговора главы НХЛПА Алана Иглсона с президентом «Флайерз» Эдом Снайдером плакаты убрали.

«Его реакция достойна Оскара». Как Михайлов получил по рёбрам от тафгая «Бостона» Капитан ЦСКА еле поднялся со льда, но в «Брюинз» настаивали, что он симулирует. Армейцы ответили на грязную игру соперника победой.

Подлый удар ван Импа на Харламове

«Филадельфия» с первых же минут начала охоту за «армейцами». «Уверен, что если «Флайерз» и превосходил в чём-либо ЦСКА, так это только в желании и умении вести силовую борьбу за рамками правил. Не слишком хитрое искусство! Знаю, что в драке мы могли бы и не уступить, но отвечать таким вот ударом на удар мы не хотели и не могли. И потому прежде всего, что не так воспитаны, у нас иное представление о нормах морали. И потому, что не драку и хулиганство ищем в хоккее. Бесчисленные драки, удары исподтишка, стремление вывести соперника из строя, запугать его, давление, которое не укладывается в рамки какого-либо разумного принципа ведения игры, всё это складывается в антихоккей, где класс хоккеиста уже ни при чём», — писал в своей книге Харламов.

Владислав Третьяк блестяще отражал все атаки до середины первого периода, когда ван Имп, выскочивший со скамейки штрафников, понёсся наперерез Харламову и засадил ему локтем в голову. Харламов рухнул, как подкошенный.

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«Удар был настолько сильным и неожиданным, что я грохнулся на лёд… В глазах у меня потемнело. Кажется, на несколько секунд я даже потерял сознание. И первая мысль — надо обязательно встать… Несколько секунд мускулы не слушались меня, но кое-как поднялся», — вспоминал Харламов.

Ван Имп не получил даже двух минут, тогда тренер ЦСКА Константин Локтев подозвал к себе рефери и потребовал зафиксировать нарушение правил. Судья был непреклонен и пригрозил наказать «армейцев» за задержку игры. Локтеву не оставалось ничего другого, кроме как увести команду в раздевалку.

В подтрибунных помещениях начался переполох – президент НХЛ Кларенс Кэмпбелл, владелец «Флайерз» Эд Снайдер и Иглсон вступили в долгие переговоры с Локтевым и главой советского хоккея Вячеславом Колосковым. ЦСКА требовал вести игру по правилам и пресекать грубость «Флайерз». «Они сказали, что хотят вернуть своих игроков домой в целости, а не на носилках», — вспоминал главный судья НХЛ Скотти Моррисон.

«Полиция прибежала, оцепили раздевалку. Скандал». Канадцы не отдавали СССР Кубок Канады Чиновники запретили вывозить трофей из страны и грозили судом простым канадцам, которые изготовили для СССР «Кубок канадцев».

«То, что случилось в Филадельфии, было апофеозом профессионального хоккейного бандитизма»

В Америке распространена байка, что Локтев согласился продолжить встречу, только когда его запугали деньгами. За каждый матч наша делегация должна была получить $ 25 тыс. (в общей сложности $ 200 тыс.), Снайдер грозился, что ЦСКА не увидит ни цента, если не вернётся на лёд. Но он либо лукавил, либо не знал, что вся сумма была выплачена в первый же день турне. «Когда тренеры в первом периоде увели нашу команду с катка, не считая возможным продолжать матч в таких условиях, мы были уверены, что больше не выйдем на лёд. Ни один хоккеист из ЦСКА не хотел играть с филадельфийцами. Каждого из нас могли ударить сзади, подцепить клюшкой, пнуть коньком – ну какой же это спорт? Это ничего общего не имеет со спортом. Только после долгих заверений хозяев в том, что игра будет продолжаться в рамках правил, наша команда вернулась на площадку. Вернулась без всякого настроения. У нас словно всё погасло внутри, мы не играли, а доигрывали. Филадельфийцы добились своей цели, но разве можно их победу считать справедливой?» — вспоминал Владислав Третьяк.

«Филадельфия» забила сразу же после возобновления игры и в итоге выиграла со счётом 4:1. Заголовки американских газет на следующий день пестрели напыщенными заголовками: «Флайерз» отхлестали красных, они – номер один в мире», «Русские просят пощады, «лётчики» летают».

«Мы праздновали, как будто выиграли Кубок. Мы доказали, что являемся лучшей командой мира», — говорил автор первого гола Реджи Лич. В таком же духе высказался и Шеро, который написал целую статью в газету, восхвалявшую несгибаемый дух и мастерство «Филадельфии».

«Комсомолка» опубликовала карикатуру, точно отражающую эту игру, – игроков «Филадельфии» изобразили как неандертальцев с дубинками вместо клюшек. Локтев сравнивал игроков «Флайерз» с животными, на что в НХЛ отвечали, что «Филадельфия» играет агрессивно и жёстко, но не грязно. В «Филадельфии» до сих пор называют эту игру одним из величайших моментов в истории клуба. У нас тот матч воспринимается не иначе как бойня, которая не имеет ничего общего с хоккеем.

«Не думайте, что события на катке «Спектрум» явились для меня каким-то откровением. Нет, мы и раньше сталкивались с грязной игрой профессионалов – и в 1972, и в 1974 годах. Но то, что случилось в Филадельфии, было апофеозом профессионального хоккейного бандитизма. Даже много дней спустя я не мог без содрогания вспоминать об этом», — писал Третьяк. С ним были согласны и многие в Северной Америке. «Клюшки даны нам не для того, чтобы устраивать побоища, а чтобы доставлять зрителям удовольствие игрой», — говорил нападающий «Виннипега» Бобби Халл. «Возможно, «Флайерз» и сильнее… но, к сожалению, мы этого никогда не узнаем, и советские хоккеисты всегда будут иметь оправдание, почему они не показали всего, на что способны: они пытались спасти свою жизнь», — резюмировал «Вашингтон Пост». «Хотел бы я поступить так, как Локтев в Филадельфии. Мне не раз приходила эта мысль, но меня бы за такое дисквалифицировали на всю жизнь», — говорил тренер «Монреаля» Скотти Боумэн.