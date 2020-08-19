Великий гол Харламова. Обошёл канадцев как вкопанных и расправился с вратарём

«Первое звено. Харламов вышел, Михайлов и Петров. Это ударная тройка. Не нужно гадать, кто с ними в защите. Васильев и Гусев», — рассказывает зрителям комментатор.



После знаменитой Суперсерии-1972 СССР – Канада прошло два года. Советской ледовой дружине был брошен очередной вызов. Разумеется, отказаться от таких баталий с канадцами было нельзя. Ведь это не только собственный престиж, но и величие всего мирового хоккея. Без преувеличения. За матчами наблюдали в каждой точке земного шара.

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Главными звёздами в составе сборной Канады были Горди Хоу и Бобби Халл. Халл, к слову, стал лучшим бомбардиром турнира (7+2). Но наличие в составе таких хоккейных авторитетов никак не смущало команду Бориса Кулагина. Скорее, наоборот. Она неслась вперёд ещё быстрее.



«После первой половины серии, вернувшись в Москву из Канады, мы считали, что точно сделаем их. Мы были расслаблены, думал, что за нас будут большие хоккейные площадки, к которым канадцам еще надо привыкать. А они собрались и показали свое настоящее мастерство.



Чем удивили канадцы? Своей сыгранностью, силовой манерой. У них был мощный, а главное, очень ровный состав во главе с опытным тренером. И совершенно другой стиль игры, который оказался неожиданным для нас. Особенно удивляла силовая игра на грани фола с тычками и зацепами», — рассказывал форвард Александр Мальцев в интервью «Российской газете» о Суперсеии-1972.



Спустя два года практически ничего не изменилось. Разве что сборная Канады стала намного злее, так как первое противостояние «кленовые листья» явно не могли занести себе в актив. Они думали, что разберутся с советскими игроками, словно с мальчишками. Не тут-то было!

Тройка Михайлов-Петров-Харламов Фото: РИА Новости

В первых четырёх матчах на льду Канады непримиримые соперники поделили очки, а вот в Москве сборная Советского Союза добилась практически полного преимущества.



Игры, помимо Москвы, проходили в канадских городах Квебек, Торонто, Виннипег и Ванкувер. В восьми встречах сборная СССР четырежды выиграла, трижды сыграла вничью и лишь один раз уступила грозному сопернику.

Видео гола Валерия Харламова в ворота сборной Канады на Суперсерии-1974.

«Слёзы наворачиваются на глаза, когда видишь эту шайбу!», — не смог сдержать эмоций комментатор.



Действительно, одним из главных моментов всей серии стал гол Легенды №17, прославленного советского нападающего Валерия Харламова.



Форвард подхватил шайбу на своей синей линии, резко рванул вперёд, словно стоячих обошёл нескольких соперников, которые, похоже, просто застыли от изумления.

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Затем Харламов сблизился с голкипером и филигранно протолкнул шайбу в цель. В изумлении оказались даже канадские болельщики. Уж они, повидавшие всякую красоту, точно знают толк в подобных моментах.



Этот гол Валерия Харламова называют одним из самых красивых за всю историю спорта. Более того, его заслуженно называют великим. По сути, именно эта шайба положила начало удачному выступлению советских хоккеистов в легендарной Суперсерии, о которой пишут и говорят до сих пор. Сейчас мы видим голы в стиле лакросс, шикарное исполнение буллитов, выходы один на один и другие невероятные моменты. Но такого, по всей видимости, мы больше не увидим никогда.