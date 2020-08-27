Старейший хоккеист мира. Сертич прошёл Вторую мировую, а в 90 был на просмотре в НХЛ

На 80-летие Марк Сертич получил подарок – пожизненное бесплатное посещение местного ледового дворца в американском городе Дулуте. Тогда, конечно, никто не догадывался, что он будет пользоваться своим сертификатом ещё 19 лет и войдёт в Книгу рекордов Гиннесса как старейший хоккеист мира. Последняя мечта Сертича – сыграть в хоккей на своё 100-летие — так и не осуществилась, он скончался в возрасте 99 лет.



Сертич родился в США в 1921 году в семье эмигрантов из Югославии. В 10 лет он впервые оказался на катке и сразу же влюбился в хоккей. Только денег на амуницию не было, но помог случай – Сертич принял участие в конкурсе, главным призом в котором был велосипед, а за второе место полагались коньки. Сертич, как вы догадались, стал вторым. «Вначале я играл в хоккей без коньков, в те времена считалось удачей, если родители могли купить тебе хотя бы клюшку», — вспоминал он.

После окончания школы Сертич пошёл работать – отец умер, кому-то надо было кормить семью. В 1942 году он был призван в армию и отправился на фронт — участвовал в сражениях Второй мировой войны и был одним из тех, кто освобождал концлагерь Маутхаузен в Австрии.



Вернувшись с войны, Сертич быстро перестроился на мирную жизнь – вернулся на работу офис-менеджером, а в свободное время стал развивать хоккей в родном Дулуте. Он организовал строительство открытого хоккейного катка – выбивал у чиновников деньги на покупку стройматериалов, готовил все необходимые документы. Новый каток стал центром притяжения для детишек, Сертич создал детскую хоккейную команду и тренировал её долгие годы, а также возглавлял Ассоциацию любительского хоккея Дулута. «Он ездил на фургоне и забирал детей на тренировки. Другого способа добраться до катка у них не было», — вспоминает сын Сертича Стив.



Сертич, хоть и любил хоккей, на профессиональном уровне никогда не играл и в молодости не особо следил за физической формой. Только после 30 он решил больше двигаться, поставил машину в гараж и стал ходить на работу пешком. А затем не только на работу, а затем не только ходить. Он принял участие в пяти или шести марафонах, а также в 14 (!) роллер-марафонах. И продолжал участвовать в них, даже когда ему было за 90 лет.

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Просмотр в НХЛ и старейший хоккеист мира

Сертичу было около 60, когда он познакомился с местными пожарными и уговорил взять их к себе в любительскую команду. Дети к тому времени выросли и разъехались кто куда, жена умерла, Сертич вышел на пенсию, жил один в большом доме и страдал от безделья. Команда пожарных собиралась на утренние матчи пять дней в неделю (позже, с возрастом, Сертич стал играть трижды в неделю).



Серти – так любя называли его в команде, — конечно, уступал в скорости более молодым игрокам, но брал своё отличным хоккейным чутьём и умением открываться под бросок. По его подсчётам, за жизнь он забросил не меньше 10 тысяч шайб. Хоккей помогал ему оставаться молодым душой и мотивировать остальных игроков, которые годились ему во внуки. «Партнёры всегда делают мне передачи на гол. Иногда даже становится стыдно, что я не забиваю ещё больше. Сложно объяснить мою любовь к хоккею, мне просто очень повезло, что я могу играть, это лучшее, что есть в моей жизни. Кажется, я играю всю жизнь. Когда задумываюсь о своём возрасте, то говорю себе: «Мне 59, а не 95». Просто переставляю цифры, так приятнее», — рассказывал Серти.

Его часто можно было увидеть в джерси «Медвешчака» — это и дань хорватским корням, и напоминание о том, что сын Энди стал профессиональным хоккеистом и несколько лет играл в «Медвешчаке» и за сборную Хорватии.



Добродушный и скромный Серти быстро стал легендой в Миннесоте – о нём снимали телевизионные сюжеты, писали статьи в газетах. Когда ему исполнилось 90, «Миннесота» пригласила его на просмотр. Сертич провёл тренировку с командой и даже забил пару голов. «С НХЛ у меня не сложилось, не смогли договориться по зарплате», — шутил Серти. В 87 он официально стал старейшим хоккеистом мира, а в 93 вошёл в Книгу рекордов Гиннесса.

Чтобы оставаться в форме, Сертич каждый день делал зарядку и выходил на пробежки. Поблажек на ледовой площадке он себе не давал, как и не обращал внимания на травмы, коих было не счесть – выбитые зубы, сломанные рёбра и лодыжки, пробитые лёгкие. Сертич не хотел, чтобы его воспринимали как дряхлого пенсионера, и всегда выкладывался на сто процентов. Не потому что так поступают настоящие хоккеисты, а потому что хоккей – это весело, пусть иногда и больно. «Я же не могу ему запретить играть. Он всё равно не послушается», — говорил его сын Энди.



Сертич не признавал обезболивающих и других лекарств – не верил в них, считая, что организм сам способен себя вылечить. «У него было столько травм, что все вокруг говорили: «Ну всё, эта точно последняя, больше никакого хоккея». А месяц спустя он снова появлялся на арене», — вспоминала его дочь Синтия.



Дни рождения старейший хоккеист мира всегда справлял на арене, в компании многочисленных потомков. Так, в 96 лет он сыграл с сыном, внуком и правнуком.

Последний раз Сертич вышел на лёд в начале июля, хотя уже испытывал сильные боли. Вскоре он справил 99-летие – местные жители устроили парад перед его домом и подарили хоккейную клюшку. Через неделю врачи обнаружили у него рак печени, а позднее его разбил инсульт.



Сертич скончался 24 августа в окружении родных и друзей. «Я рад, что он оставался активным практически до последнего дня. Он бы расстроился, если бы вышло иначе», — сказал его партнёр по команде Дейв.