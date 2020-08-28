«Барыс» уже не топ-клуб Востока. Слишком большие потери в межсезонье

Прошлый сезон для «Барыса» стал одним из самых успешных в лиге. Если бы не эпидемия всем известного вируса, казахстанский клуб обязательно пошумел бы в плей-офф. Но даже если судить только по регулярке, команду из Нур-Султана почти не за что ругать: второе место на востоке, четвертое в общей таблице чемпионата, 38 побед, 84 результативных очка.

Большую роль в успехе «Барыса» сыграл наставник команды Андрей Скабелка. За два сезона у руля нурсултанцев он дважды занимал второе место на востоке. Белорус давно зарекомендовал себя в КХЛ. В итоге этим летом его перетянул к себе «Локомотив». Вслед за специалистом в сторону Ярославля отправились ведущие легионеры Паскуале и Охтамаа.



Смогли ли в «Барысе» оправиться от этих потерь? Готов ли казахстанский клуб повторить прошлогоднее достижение? Разбираемся и пытаемся ответить на эти два вопроса.

Селекция: потери превосходят приобретения

Пришли: в. Ортио, н. Фрэттин, н. Лилья, г.т. Михайлис



Ключевые потери: в. Паскуале, з. Охтамаа, н. Найт, н. Пакаринен, г.т. Скабелка



Менеджмент «Барыса» смог закрыть почти все проблемные позиции, однако в большинстве случаев замены уступают по качеству своим предшественникам. Начнем с позиции главного тренера. Только вспомните, кого только не сватали на это место. Поиски коуча неприлично затянулись. Это ударило по репутации казахстанского клуба, однако в Нур-Султане все-таки смогли решать проблему. В новый сезон команду поведет местный специалист Юрий Михайлис. Не Ржига с Назаровым, конечно, но хоть что-то.

Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

Перестановки произошли и на вратарской линии. Компанию Карлссону в новом сезоне составит финн Ортио, хорошо знакомый по выступлению за «Витязь» в сезоне 2018/19. В прошлом сезоне голкипер выступал в швейцарской NLA, где был вторым вратарем в «Цюрихе». Всего финн сыграл 21 матч в регулярном чемпионате, отразив 91.7% бросков.



Покинули Нур-Султан лучший бомбардир команды Найт и финн Пакаринен, который пропустил большую часть чемпионата из-за травмы. Их призваны заменить канадец Фрэттин, который уже ранее выступал в «Барысе», и швед Лилья, который последний год провел в системе «Коламбуса». Последний – кот в мешке. До переезда в Северную Америку он не был сверхрезультативным форвардом в родном чемпионате. В НХЛ Лилья сыграл 37 матчей, в которых набрал всего 5 очков. Еще на его счету 22 матча и 13 результативных баллов в фарме «Коламбуса» в АХЛ. Обычно скауты «Барыса» привозят в лигу очень интересных легионеров, но по Якобу очень много вопросов. Уверенности, что он не провалится, нет.



В целом «Барысу» удалось сохранить свой костяк. На месте сын тренера Никита Михайлис, который уже доказал свой высокий уровень, остались в команде Диц, Блэкер, Сведберг, Волк, Виделль и Старченко.

Фото: hcbarys.kz

Тренерские карусели и прерванная предсезонка

В столице Казахстана очень долго возились с поиском главного тренера. В прессе за несколько месяцев проскочило немало известных фамилий, в которых можно было легко запутаться. Вряд ли вы помните всех кандидатов, ведь их было больше десятка! И это только те фамилии, что всплыли в прессе. Боимся представить, сколько страниц в блокноте руководителя клуба заняли данные всех кандидатов.



Команду возглавил экс-тренер клуба ВХЛ «Номад» Юрий Михайлис. На фоне всех слухов, болельщики и эксперты ожидали более мощное подписание, однако в Нур-Султане решили положиться на свои кадры. На счету Михайлиса 7 полноценных сезонов в чемпионате Казахстана в роли главного тренера и один сезон в ВХЛ. Также у него есть немалый опыт работы с молодежными командами страны в роли ассистента. Уроженец Караганды работал и со взрослой сборной в качестве помощника на универсиаде, азиатских играх и чемпионате мира в первом дивизионе.

Фото: hcbarys.kz

«Барыс» начал предсезонную подготовку в Нур-Султане лишь 5 августа. После сдачи тестов на коронавирус команда провела первую тренировку. Начало старта сборов казахстанского клуба КХЛ дважды переносилось из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса. Ранее президент Континентальной хоккейной лиги Алексей Морозов сообщал, что у нурсултанского «Барыса» есть вариант переноса матчей в другой город.



«Я знаю, что «Барыс» уже разговаривал с одним из клубов КХЛ, чтобы в случае чего перенести свои матчи в этот город», – заявил Морозов в эфире «Матч ТВ».



На данный момент нет стопроцентной уверенности, что «Барыс» будет выступать на родине. Новый сезон нурсултанцы будут начинать на выезде.



На бумаге «Барыс» получился очень интересным коллективом под руководством местного тренера без опыта в КХЛ. Нурсултанцы обязаны выходить в плей-офф с теми ресурсами, что у них есть, но вряд ли они попадут в четверку сильнейших на востоке после всех перемен, что произошли.