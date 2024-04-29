«Ставит нормальный хоккей». Самонов объяснил, в чём феномен Разина

Вратарь «Салавата Юлаева» Александр Самонов высказал мнение о работе главного тренера «Металлурга» Андрея Разина.

— Вы работали с Андреем Разиным в «Северстали». В чём его феномен, как он это делает?

— Он ставит нормальный хоккей, и в коллективе там, думаю, вообще нет проблем. Ребятам дают играть, они сыгрались, дают результат. Почему надо отпускать эту педаль газа? Он даёт играть любым ребятам. Если выполняешь, то вопросов у него не будет. А если нет, то извини, парень.

— То есть вы вообще не удивлены тем, что он сейчас сделал?

— Нет, не особо удивлён, — сказал Самонов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Елене Кузнецовой.

Напомним, Разин вместе с «Магниткой» стал обладателем Кубка Гагарина — 2024.

Полную версию эксклюзивного интервью с Александром Самоновым читайте на «Чемпионате» сегодня, 29 апреля, в 10:00 мск.