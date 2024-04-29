Овечкин дал первые комментарии после вылета «Вашингтона» из плей-офф

Завершился четвёртый матч первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Нью-Йорк Рейнджерс». Команды играли на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне (США). Гости одержали победу со счётом 4:2 и выбили соперника из розыгрыша Кубка Стэнли.

После окончания матча российский форвард и капитан «Кэпиталз» Александр Овечкин дал первые комментарии. Нападающий заявил, что он здоров. Также Овечкин оценил своё выступление. «Я играл не очень хорошо», — сказал после матча Овечкин.

Напомним, в текущем розыгрыше плей-офф НХЛ капитан столичных не набрал ни одного очка. Это его худший результат за карьеру в Кубке Стэнли, ранее с Овечкиным такого не случалось.