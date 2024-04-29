«Вашингтон» всухую вылетел из Кубка Стэнли, ЦСКА проиграл «Балтике». Главное к утру
Хоккейный «Вашингтон Кэпиталз» уступил «Нью-Йорк Рейнджерс» (2:4) в четвёртом матче серии плей-офф подряд и покинул розыгрыш Кубка Стэнли, ЦСКА сенсационно проиграл «Балтике» в матче 26-го тура РПЛ (1:3), санкт-петербургский «Зенит» всухую уступил «Динамо» (0:1) и по потерянным очкам опустился на второе место турнирной таблицы чемпионата России. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».
- Гол Панарина помог «Рейнджерс» выбить «Вашингтон» из плей-офф НХЛ, Овечкин — без очков.
- «ПСЖ» досрочно стал чемпионом Франции в сезоне-2023/2024.
- «Зенит» потерпел второе поражение подряд в РПЛ, уступив в гостях «Динамо».
- Александр Овечкин не набрал очков в плей-офф НХЛ впервые в карьере.
- ЦСКА неожиданно проиграл «Балтике» в матче 26-го тура РПЛ.
- Арина Соболенко вышла в 1/8 финала турнира в Мадриде, в трёх сетах обыграв Монтгомери.
- Хет-трик Ничушкина помог «Колорадо» одержать третью победу в серии с «Виннипегом».
- Владислава Наместникова доставили в больницу после инцидента в матче с «Колорадо».
- Будущий тренер «Ливерпуля» Слот уже принял решение по Мохамеду Салаху.
- Овечкин дал первые комментарии после вылета «Вашингтона» из плей-офф.
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