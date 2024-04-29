Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

29 апреля: главные новости спорта, результаты НБА, результаты НХЛ, результаты РПЛ

«Вашингтон» всухую вылетел из Кубка Стэнли, ЦСКА проиграл «Балтике». Главное к утру
Аудио-версия:
Комментарии

Хоккейный «Вашингтон Кэпиталз» уступил «Нью-Йорк Рейнджерс» (2:4) в четвёртом матче серии плей-офф подряд и покинул розыгрыш Кубка Стэнли, ЦСКА сенсационно проиграл «Балтике» в матче 26-го тура РПЛ (1:3), санкт-петербургский «Зенит» всухую уступил «Динамо» (0:1) и по потерянным очкам опустился на второе место турнирной таблицы чемпионата России. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

  1. Гол Панарина помог «Рейнджерс» выбить «Вашингтон» из плей-офф НХЛ, Овечкин — без очков.
  2. «ПСЖ» досрочно стал чемпионом Франции в сезоне-2023/2024.
  3. «Зенит» потерпел второе поражение подряд в РПЛ, уступив в гостях «Динамо».
  4. Александр Овечкин не набрал очков в плей-офф НХЛ впервые в карьере.
  5. ЦСКА неожиданно проиграл «Балтике» в матче 26-го тура РПЛ.
  6. Арина Соболенко вышла в 1/8 финала турнира в Мадриде, в трёх сетах обыграв Монтгомери.
  7. Хет-трик Ничушкина помог «Колорадо» одержать третью победу в серии с «Виннипегом».
  8. Владислава Наместникова доставили в больницу после инцидента в матче с «Колорадо».
  9. Будущий тренер «Ливерпуля» Слот уже принял решение по Мохамеду Салаху.
  10. Овечкин дал первые комментарии после вылета «Вашингтона» из плей-офф.
Материалы по теме
Все результаты игрового дня плей-офф НБА 29 апреля
Материалы по теме
Топ-матчи понедельника: игра года в женском волейболе, футбол, хоккей и баскетбол
Топ-матчи понедельника: игра года в женском волейболе, футбол, хоккей и баскетбол
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android