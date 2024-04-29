«Вашингтон» всухую вылетел из Кубка Стэнли, ЦСКА проиграл «Балтике». Главное к утру

Хоккейный «Вашингтон Кэпиталз» уступил «Нью-Йорк Рейнджерс» (2:4) в четвёртом матче серии плей-офф подряд и покинул розыгрыш Кубка Стэнли, ЦСКА сенсационно проиграл «Балтике» в матче 26-го тура РПЛ (1:3), санкт-петербургский «Зенит» всухую уступил «Динамо» (0:1) и по потерянным очкам опустился на второе место турнирной таблицы чемпионата России. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

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