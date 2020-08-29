«Бостон» в шаге от вылета из плей-офф, «молнии» — в шаге от финала Востока.

«Тампа» забила 10 голов за два матча, у Кучерова 6 очков! Их уже не остановить?

НХЛ возобновила плей-офф после двухдневного перерыва. Синие линии не стали чёрными, как требовал альянс за разнообразие в хоккее, но лиге пришлось задержать начало матча, чтобы проиграть на арене видеоролик в поддержку BLM, а затем заявления Кевина Шаттенкирка, Патриса Бержерона и Брэда Маршана, которые говорили о всём хорошем против всего плохого.

Вброс за чёрную линию. Что будет с НХЛ после приостановки плей-офф? За океаном начинают вводить нечто похожее на «пятую графу».

Когда с популизмом и демагогией было покончено, хоккей наконец-то вернулся. Возвращаясь к хоккею, Никита Кучеров разрывает «Бостон», Брэйден Пойнт забивает фантастические голы, а Андрей Василевский практически ничего не пропускает. Таким был третий матч «Тампы» и «Бостона», который закончился полным разгромом «мишек», но в плей-офф за такими матчами довольно часто следует симметричный ответ.

«Бостон» начал активно, но совсем неопасно – со всеми бросками Андрей Василевский справлялся без каких-либо проблем. «Мишки» не справлялись с контратаками «Тампы» — сначала мог отличиться Гудроу, потом Ярослав Галак совершил невероятный сейв черенком клюшки после броска Никиты Кучерова. Ещё один гол, и Никита установит новый рекорд «Тампы» по количеству шайб в плей-офф, который он сейчас делит с Мартеном Сан-Луи. Но сегодня Кучеров ограничился результативными передачами.

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Очередная контратака в итоге принесла плоды – вновь отличилось первое звено. Сразу забросить не получилось, но Пойнт в борьбе отвоевал шайбу и отдал голевой пас из-за ворот на Палата, который подкрался на пятачок.

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Единственное, в чём действительно добавил «Бостон» — в убийстве «меньшинства». Они действовали образцово-показательно и полностью перекрыли все схемы розыгрыша Кучерова и компании.

Во втором периоде «Бостон» совершил небольшой рывок в попытках отыграться, но Василевский был непробиваем, а затем инициатива опять перешла к «Тампе». Только штанги и Галак оставляли «мишек» в игре, но и словацкий вратарь в конечном итоге был сломлен. Палат оформил дубль в очередной быстрой атаке – этот гол явно был на совести голкипера.

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Брюс Кэссиди после третьего матча говорил, что его команда потеряла самообладание. Сегодня у «мишек» тоже шалили нервишки – стычки, необязательные удаления, промахи и как вишенка на торте – глупый поступок Ника Ритчи, который жёстко толкнул в борт Янни Гурда. Он долго не мог подняться, а Ритчи получил за свою несдержанность пять минут, что окончательно подкосило его команду. Несколько минут бригада меньшинства держалась, но затем мощный выстрел Виктора Хедмана от синей линии срикошетил от защитника, и шайба парашютиком скользнула за спину Галака.

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Только в третьем периоде Джейку Дебраску удалось пробить стену Василевского, но это было в большинстве и с приличным трафиком перед воротами. В остальных ситуациях Василевский был на высоте и не позволил «Бостону» зацепиться за игру.

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10 голов за два последних матча при двух пропущенных, Кучеров в этих играх набрал шесть очков. «Тампу» уже не остановить – ещё одна победа, и она выйдет в финал конференции. Нет никаких сомнений, что это случится – «молнии» в своей истории ни разу не упускали победу в серии, ведя 3-1, а «Бостон», конечно, ещё повоюет, но уж слишком далеко он отпустил слишком сильного соперника, чтобы рассчитывать на выход в следующий раунд.