«Мы знаем, что всё будет плохо». Каким будет новый сезон в НХЛ?

Возобновлённому сезону НХЛ чуть больше месяца. Заокеанская идея с «пузырями», где собраны разные команды, оказалась удачной — уже несколько недель ни один игрок или сотрудник клуба, участвующего в плей-офф, не заразился коронавирусом. Похоже, что Кубок Стэнли действительно будет вручён нынешней осенью и 10-месячный марафон нынешнего сезона будет завершён. А затем наступит самая сложная часть — понять, как будет сыгран сезон-2020/2021.

Пока команды борются за Кубок Стэнли, боссы команд и руководители лиги продолжают моделировать все возможные варианты нового сезона. Сохранить «пузыри» или оставить, как оценить меры безопасности, где можно играть, а где — нежелательно — все эти вопросы продолжают быть актуальными.



«Мы знаем, что всё будет плохо. Теперь это уже понятно Наша задача — сделать это как можно менее плохим, именно это мы будем стараться делать», — сказал в интервью ESPN вице-комиссар НХЛ Билл Дэйли. При этом все решения и выводы относительно нового сезона он назвал предварительными, добавив, что пока лиге очень непросто продвинуться в планировании нового чемпионата.

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Снова будут «пузыри»?

Сохранение нынешней схемы игры лишь в нескольких городах нельзя исключать. Вероятно, эта мера может быть временной и потребуется только в начале регулярного чемпионата-2020/2021, но пока граница между Канадой и США остаётся на замке, о посещении матчей болельщиками речи не идёт и «пузырьковая» схема пока остаётся единственно возможным выходом. Уже известно, что мэрия Торонто начала предварительную подготовку нового «пузыря».



«Я готов вести переговоры с властями провинции Онтарио, с нашими медицинскими службами и с НХЛ. Мы готовы предложить Торонто как место для продолжения хоккея. Мы работали все вместе, хорошей командой, поэтому преуспели на нынешнем этапе. Я верю, что Торонто мировая столица хоккея, и с нетерпением жду следующего сезона», — заявил мэр города Джон Тори.



Как недавно сообщил журналист Sportsnet Джон Шеннон, НХЛ и профсоюз игроков продумывают схему с четырьмя городами-«пузырями» на старте нового сезона. Точная сумма, в которую НХЛ обходится один такой «пузырь», пока не подсчитана, но известно, что НБА на создание подобной структуры в Орландо пришлось потратить около $ 175 млн.



«Снова попасть в «пузырь» — это будет трудное решение для игроков. По крайней мере пока хоккеисты не узнают точный график, сроки пребывания там. У парней будут логичные опасения снова быть вдалеке от семьи», — отметил глава профсоюза игроков Дональд Фер.

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Что с болельщиками? Опыт КХЛ может быть полезен

Модели с различными вариантами допуска болельщиков на трибунах продолжают прорабатываться. По словам одного из руководителей клуба НХЛ, сейчас существует три главных сценария:



— полное отсутствие болельщиков,



— постепенное увеличение числа болельщиков, начиная с нулевой заполняемости трибун и заканчивая 90%,



— оптимистичный сценарий, когда начать можно будет с 50% зрителей и быстро добраться до полных арен.



«Оптимистичный сценарий, когда мы начнём с половиной зрительской аудитории, означает, что начать чемпионат можно будет только в середине января 2021 года. Если всё будет хуже, то двери стадионов откроются только весной. Но нам нужны зрители, потому что основной доход НХЛ поступает только от них. У клубов есть запас прочности, но и он небесконечен», — сказал один из руководителей клубов.



«Ситуация остаётся крайне нестабильной. Да, у нас есть дата 1 декабря, когда мы хотели бы начать сезон, но она предварительная. Гэри Беттмэн дал понять, что всё будет максимально гибко. Мы готовимся, просчитываем разные модели планирования начиная от 25% зрительской аудитории на трибунах», — сказал президент «Анахайма» по развитию бизнеса Аарон Титс.



Заокеанские журналисты призывают внимательно следить за опытом КХЛ, которая начала новый чемпионат с разными процентами максимальной посещаемости в разных городах. «НХЛ могла бы рассмотреть этот опыт, он может быть полезен», — отметил обозреватель Postmedia News Лэнс Хорнби.

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Какими будут меры безопасности?

Лига планирует новые инвестиции в системы фильтрации воздуха на стадионах, дезинфекцию и прочие расходы на безопасность. Однако всё это может оказаться не самыми эффективными мерами.



«Много говорят о социальном дистанцировании, но давайте будем честными: вы дистанцируетесь от других людей, когда входите на стадион? Конечно, дистанция нужна, но это временная мера, которая не излечит пандемию. В долгосрочной перспективе дистанцироваться невозможно. Врачи говорят, что этот коронавирус, словно грипп, останется с нами навсегда. Главное, взять его под контроль», — отметил Тим Лайвик, генеральный директор Oak View Group, которая управляет более половиной всех арен НХЛ.



Гэри Беттмэн уже говорил, что лига собирается более тщательно следить за состоянием здоровья сотрудников клубов. Главная задача состоит в том, чтобы убедиться, что они здоровы до прибытия на арену, а не во время контроля на самом стадионе.



«К следующему сезону у нас будет понимание того, что сработало, а что нет. Будет понятна и реакция рынка развлекательных мероприятий. Пока для нас наивысший приоритет — технология рециркуляции воздуха в закрытом помещении. Одно дело — усадить болельщиков на места. Но что делать, когда они встают? В перерывах на арене большинство мест забито людьми. Портативные стенды, бесконтактные продажи не решат проблему. Нам необходимо что-то придумывать. Это трудно, но мы будем, другого выхода нет», — добавил Лайвик.

Что с фарм-клубами?

Одним из самых трудных вопросов является функционирование АХЛ — лиги, где играют фарм-клубы. АХЛ уже планирует сокращённый график, перенеся открытие сезона на 4 декабря, но недавно президент этой лиги Скотт Хоусон подчеркнул, что всё ещё может измениться, и пока нет точной даты ни начала, ни окончания чемпионата. Главная проблема всё та же — наличие зрителей на трибунах, которое имеет первостепенное значение для АХЛ.

«Обычно наш Тихоокеанский дивизион играет 68 матчей, а все остальные — 76, но в этом сезоне мы до таких цифр точно не доберёмся. Мы будем стараться сделать минимальными дальние поездки и пребывание в отелях, расписание наверняка будет более «региональным». Кроме того, есть большая проблема — пересечение границы между Канадой и США. Если этот вопрос не решится, наша лига будет выглядеть очень изменённой. У нас четыре канадские команды, и сейчас играть с ними всем остальным клубам просто невозможно. А ещё у нас есть канадские клубы НХЛ, чьи фарм-клубы базируются в США. Отозвать хоккеиста «наверх» при нынешней ситуации тоже будет нельзя. НХЛ не получит доступа к своим игрокам и это большая проблема.



Что касается матчей без зрителей, то для АХЛ это невозможно, это просто не имеет смысла. Наша экономическая модель без болельщиков просто не работает. Будем стараться решать проблему, но количество болельщиков везде будет разным — это зависит от региона, властей штата или провинции. Где-то будет 25%, а где-то, возможно, 75%», — сказал Хоусон.

Каким будет календарь?

Изначально запланировано, что тренировочные лагеря стартуют 17 ноября, а регулярный чемпионат начнётся 1 декабря, но сейчас многие смотрят на эти даты с нескрываемым пессимизмом. По крайней мере, обозначенные Беттмэном 82 матча, которые лига будет пытаться сыграть в сжатом расписании, сыграть вряд ли удастся.



«Расписание из 82 матчей — несбыточная мечта. Этого просто не будет. Если чемпионат начнётся в середине января, то мы сыграем 60-65 матчей», — сказал в интервью ESPN один из руководителей команд. Вице-комиссар НХЛ Билл Дэйли призвал проявлять терпение и отметил, что лига будет смотреть на другие виды спорта, в том числе студенческие соревнования, которые будут открываться по мере приближения зимы.



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Для хоккея это означает продолжение большого количества проблем. И пока невозможно предсказать, что будет после того, как в конце сентября в Эдмонтоне будет разыгран Кубок Стэнли.