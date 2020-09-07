«Для «Тампы» пришло время выигрывать Кубок». За океаном ставят на Василевского и Кучерова

Стэмкос не сыграет, Кучеров будет готов

Готовясь к серии за выход в финал Кубка Стэнли против «Нью-Йорк Айлендерс», наставник «Тампы» Джон Купер был вынужден констатировать нерадостную, но уже привычную ситуацию: капитан команды Стивен Стэмкос не сыграет в финале Восточной конференции. Стэмкос продолжает восстанавливаться после травмы, полученной в летнем тренировочном лагере — свой последний матч снайпер «Лайтнинг» сыграл 25 февраля, после чего ему была сделана операция.

«Стив не доступен для игры. Он не катался в воскресенье, в серии против «Айлендерс» он не сыграет. Можете меня не спрашивать о его состоянии. Если он будет приближаться к выходу на лёд, то я первый скажу вам об этом», — мрачно сказал Купер.

Зато когда его спросили о Никите Кучерове, который в последнем матче серии против «Бостона» получил удар клюшкой в лицо от Здено Хары, то здесь прозвучали более ободрительные детали. «Почти все остальные хоккеисты должны быть готовы. Кучеров в том числе», — отметил тренер. Одним из исключений стал защитник Яни Рутта, который в начале августа заблокировал бросок Давида Пастрняка и пока не может восстановиться.

«С возвращением Стэмкоса в строй явно что-то пошло не так, но что именно — сказать трудно. После операции в марте он дал лишь одно интервью — в середине июля, когда обсуждал свою реабилитацию, и это был день, когда он участвовал в первой полной командной тренировке. Неизвестно, покидал ли Стэмкос «пузырь» в Торонто, чтобы получить консультацию врачей, или нет.

Впрочем, «Тампа» достаточно сильна и без Стивена. Огромный вклад от Пойнта и Кучерова, тройка Янни Гурда, да и общая глубина состава — это самое большое достижение «Лайтнинг» в эпоху Купера. Команда показала большую психологическую устойчивость на пути к финальной четвёрке», — отметил обозреватель The Athletic Джо Смит.

7 россиян могут выиграть Кубок Стэнли. Какими будут полуфиналы в плей-офф НХЛ «Тампа» Кучерова, Василевского и Сергачёва против «Айлендерс» Варламова, «Даллас» Радулова, Худобина и Гурьянова против «Вегаса».

Василевский не стоял на голове — это к лучшему

Интересна оценка, которую заокеанские журналисты выписали голкиперу «Тампы» Андрею Василевскому за нынешний плей-офф. По их мнению, российский голкипер «молний» не включал режим супермена, не «стоял на голове», но именно это может быть на руку уфимцу в предстоящей дуэли против Семёна Варламова.

«Василевский — единственный голкипер в финальной четвёрке команд, кто сыграл все матчи в плей-офф. Андрей выполнил своё обещание, данное год назад — тогда он говорил, что должен стать лучше. Речи о вратарском тандеме нынче нет, Василевский — тот, на которого обращены все надежды. Купер говорил о том, что у Андрея нет проблем с нагрузкой, потому что он пять месяцев до этого отдыхал. Он проделал огромную работу в нынешнем плей-офф, но впечатляющих сейвов у него почти не было. Он не заставлял вас спрашивать, есть ли у него глаза на затылке. Это значит, что команда стала лучше играть в обороне и ограничивает шансы соперников, помогая своему вратарю», — отметила автор Tampa Bay Lightning Диана Нирхос.

Как и большинство вратарей, Василевский любит играть много. Став первым номером «молний», ему пришлось научиться находить баланс и давать себе необходимый отдых — в частности, пропускать необязательные утренние раскатки. «Андрей способен выдерживать очень большую нагрузку, он отлично подготовлен физически. Вряд ли сейчас его что-то беспокоит», — добавил телевизионный аналитик Брайан Энгблом.

Пока что Василевский лидирует в плей-офф по победам, которых у него уже ровно 10. Среди голкиперов, сыгравших более пяти матчей, он идёт третьим по проценту отражённых бросков (93,1%), но обладающие лучшими цифрами Йоонас Корписало и Кэри Прайс уже давно выбыли из розыгрыша Кубка Стэнли.

«Когда я говорил, что должен стать лучше, я имел в виду, что должен чаще останавливать шайбу. Нужно делать больше, чем в прошлом году. Пока что всё получалось, но посмотрим», — сказал Василевский.

Варламова задвинули в запас на решающий матч. Теперь у «Айлендерс» новый герой? «Островитяне» впервые за 27 лет вышли в финал Восточной конференции.

«Пришло время «Тампы»

Переезд из Торонто в Эдмонтон должен положительно повлиять на настроение игроков обеих команд, у которых появилась возможность сменить картинку после пяти недель нахождения на одном месте. «Попасть в Эдмонтон было огромной целью. Это немного освежит нас», — отметил капитан «Айлендерс» Андерс Ли. «Приятно попасть в новое место, хотя «пузырь» в Торонто был очень комфортабельным, была масса хороших мероприятий», — добавил Виктор Хедман из «Тампы».

Что касается прогнозов, то портал The Athelic провёл анонимный опрос трёх хоккейных людей — главного тренера, руководителя клуба и скаута. Каждый из специалистов в финальной серии Восточной конференции поставил на «Тампу», для которой пришло время реализовывать свой потенциал.

«Пришло их время. Это их Кубок, который они должны выиграть. Если этого не произойдёт, в команде могут случиться большие перемены. У «Тампы» очень хороший состав, а Брейден Пойнт — просто пришелец с другой планеты», — отметил тренер.

«Не каждый матч «молнии» играют идеально, но они явно лучше соперников. В конце концов, этого хватит, чтобы выиграть серию. Неизвестно, сможет ли Стэмкос сыграть в нынешнем плей-офф, но если он вернётся в какой-то момент, то это привнесёт в команду вдохновение. Пойнт вышел на новый уровень, защитники-ветераны хорошо руководят, в команде отличная атмосфера», — считает руководитель. Двое из опрошенных поставили на то, что «Тампа» победит «островитян» в семи матчах, один — в шести.



Первый матч финала Востока состоится в ночь с понедельника на вторник (3.00 мск).