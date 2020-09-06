7 россиян могут выиграть Кубок Стэнли. Какими будут полуфиналы в плей-офф НХЛ

Лишь «Тампа» быстро прошла второй раунд, остальные серии закончились седьмыми матчами. Единственная остававшаяся в игре канадская команда выбыла из розыгрыша Кубка Стэнли, борьбу продолжают «Тампа», «Вегас», «Даллас» и «Айлендерс», российские представители остались в трёх командах. В составе «Тампы» борьбу за главный трофей продолжают Андрей Василевский, Никита Кучеров и Михаил Сергачёв, в составе «Далласа» четыре россиянина – Александр Радулов, Денис Гурьянов и Антон Худобин, в «Айлендерс» — Семён Варламов. Финал Запада начнётся в ночь на 7 сентября, Восток стартует на день позже.

«Тампа-Бэй» (2) – «Айлендерс» (7)

«Тампа» без особых проблем разобралась с мощным, казалось бы, «Бостоном». После поражения в первом матче серии последовали четыре победы подряд, и «молнии» стали единственной командой, которая могла отдохнуть, пока остальные пары рубились до седьмых матчей.



Лучшим бомбардиром «Тампы» является Брэйден Пойнт (6+12 очков), не сильно отстаёт и Никита Кучеров (4+12). Но не первым звеном единым, у «молний» может выстрелить любой. До сих пор не ясна ситуация со Стивеном Стэмкосом, который продолжает оправляться от травмы. Есть некоторые опасения и по состоянию Кучерова, который из-за травмы не смог закончить последний матч серии, но он уже тренируется с командой, так что надеемся, всё обойдётся.

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У «Айленедерс» все здоровы, а в атаке заправляет большая группа игроков, включая Джоша Бэйли (2+13), Мэтью Барзала (5+8), Жана-Габриэля Пажо (7+2) и Андерса Ли (7+0). Они уже справились с «Вашингтоном» и «Филадельфией», но «Тампа» — гораздо более грозный соперник.



Удивительно, но почти по всем основным статистическим показателям небольшой перевес на стороне «островитян» — голы за игру (3,33 против 3), пропущенные голы (2,07 против 2,31), большинство (18,2 против 17,1), меньшинство (81,4 против 81,3), выигранные вбрасывания (50,2 против 47,7), броски (31,2 против 35,5).

Варламова задвинули в запас на решающий матч. Теперь у «Айлендерс» новый герой? «Островитяне» впервые за 27 лет вышли в финал Восточной конференции.

Так что, несмотря на большую разницу посевов, эта серия обещает быть интересной и равной. У «Тампы» гораздо лучший набор исполнителей, сильный вратарь и один из лучших защитников лиги Виктор Хедман. Если нужно, «молнии» могут посоревноваться в открытый хоккей, если нужно, закрыться. «Айлендерс», как и раньше, берут структурой игры. Более того, они здорово реализуют свои моменты, у них много опытных игроков (в отличие от того же «Коламбуса»), и главное – тренер Барри Тротц. Именно он поставил на рельсы эту машину и научил её выгрызать максимум даже в самых сложных ситуациях.



Многое будет зависеть и от вратарей. Андрей Василевский не давал повода в себе усомниться, у «Айлендерс» есть равный дуэт Варламов – Грайсс, отдавать кому-то предпочтение здесь тоже сложно.

Интересно будет посмотреть и за дуэлью тренеров, потому что когда на лавке одной из команд Барри Тротц, это неизбежно. Сможет ли Джон Купер изгнать ещё одного своего демона (именно «Вашингтон» Тротца преградил путь «Тампе» в финал в 2018-м). «Тампа» — целеустремлённая и глубокая команда. Нам надо придумать, как её пройти, но наши ребята готовы к этому вызову. Наша команда выросла и понимает, что такое хоккей в плей-офф», — заявил Тротц. Насколько равной эта серия окажется на деле, мы не знаем, потому что этот плей-офф каждый день доказывает, что загадывать бесполезно.

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«Вегас» (1) – «Даллас» (3)

«Даллас» в семи матчах остановил «Колорадо» Натана Маккиннона, «Вегасу» пришлось попотеть, чтобы пройти молодой и дерзкий «Ванкувер» и забить Тэтчеру Демко. «Мне надо выпить», — заявил тренер «рыцарей» Питер Дебур после серии.



Атаку «Далласа» за собой ведёт защитник Миро Хейсканен (5+16), Денис Гурьянов (8+7), Александр Радулов (7+4), Джо Павелски (8+4). Несмотря на очевидные проблемы с игрой у Сегина и Бенна, «звёзды» двигаются дальше, более того, в этом плей-офф они раскрылись как результативная команда (больше них забивал только «Колорадо»), которая берёт в первую очередь не обороной, а атакой. Но в финале Запада им будет противостоять уже не Майкл Хатчинсон, а гораздо более опытная бригада в лице Робина Ленера и Марка-Андре Флёри на подстраховке.



«Вегас» — мощный, нацеленный на бросок соперник, который берёт постоянным давлением в чужой зоне, сокрушает силовыми приёмами и не даёт вольготно играть в своей зоне. Лучшим бомбардиром и здесь является защитник (Ши Теодор – 6+10), здорово играют Марк Стоун (6+9) и Райлли Смит (4+9). Примечательно, что «Вегас» — единственная из оставшихся команд, у которой нет игроков, не набравших очков в этом плей-офф.



По командным показателям «Даллас» впереди «Вегаса» по количеству шайб за игру (3,31 против 3,27), большинству (28,3 против 20,5) и вбрасываниям (49,9 против 43,7), и уступает по пропущенным шайбам (3,5 против 2,33), меньшинству (82,3 против 87,8), броскам (32,9 против 37,1).



Можно рассчитывать на то, что финал Запада подарит нам не менее сумасшедшую серию, чем «Даллас» и «Колорадо» во втором раунде. В ней должно быть море голов и не менее впечатляющие вратарские подвиги. На них способны и Антон Худобин, и Ленер. Главное, чтобы атака «Далласа», которая раз за разом преподносит новых героев (последним стал никому не известный Кивиранта) вдруг не заглохла.