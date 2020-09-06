7 россиян могут выиграть Кубок Стэнли. Какими будут полуфиналы в плей-офф НХЛ

Лишь «Тампа» быстро прошла второй раунд, остальные серии закончились седьмыми матчами. Единственная остававшаяся в игре канадская команда выбыла из розыгрыша Кубка Стэнли, борьбу продолжают «Тампа», «Вегас», «Даллас» и «Айлендерс», российские представители остались в трёх командах. В составе «Тампы» борьбу за главный трофей продолжают Андрей Василевский, Никита Кучеров и Михаил Сергачёв, в составе «Далласа» четыре россиянина – Александр Радулов, Денис Гурьянов и Антон Худобин, в «Айлендерс» — Семён Варламов. Финал Запада начнётся в ночь на 7 сентября, Восток стартует на день позже.
«Тампа-Бэй» (2) – «Айлендерс» (7)
«Тампа» без особых проблем разобралась с мощным, казалось бы, «Бостоном». После поражения в первом матче серии последовали четыре победы подряд, и «молнии» стали единственной командой, которая могла отдохнуть, пока остальные пары рубились до седьмых матчей.
Лучшим бомбардиром «Тампы» является Брэйден Пойнт (6+12 очков), не сильно отстаёт и Никита Кучеров (4+12). Но не первым звеном единым, у «молний» может выстрелить любой. До сих пор не ясна ситуация со Стивеном Стэмкосом, который продолжает оправляться от травмы. Есть некоторые опасения и по состоянию Кучерова, который из-за травмы не смог закончить последний матч серии, но он уже тренируется с командой, так что надеемся, всё обойдётся.
У «Айленедерс» все здоровы, а в атаке заправляет большая группа игроков, включая Джоша Бэйли (2+13), Мэтью Барзала (5+8), Жана-Габриэля Пажо (7+2) и Андерса Ли (7+0). Они уже справились с «Вашингтоном» и «Филадельфией», но «Тампа» — гораздо более грозный соперник.
Удивительно, но почти по всем основным статистическим показателям небольшой перевес на стороне «островитян» — голы за игру (3,33 против 3), пропущенные голы (2,07 против 2,31), большинство (18,2 против 17,1), меньшинство (81,4 против 81,3), выигранные вбрасывания (50,2 против 47,7), броски (31,2 против 35,5).
Так что, несмотря на большую разницу посевов, эта серия обещает быть интересной и равной. У «Тампы» гораздо лучший набор исполнителей, сильный вратарь и один из лучших защитников лиги Виктор Хедман. Если нужно, «молнии» могут посоревноваться в открытый хоккей, если нужно, закрыться. «Айлендерс», как и раньше, берут структурой игры. Более того, они здорово реализуют свои моменты, у них много опытных игроков (в отличие от того же «Коламбуса»), и главное – тренер Барри Тротц. Именно он поставил на рельсы эту машину и научил её выгрызать максимум даже в самых сложных ситуациях.
Многое будет зависеть и от вратарей. Андрей Василевский не давал повода в себе усомниться, у «Айлендерс» есть равный дуэт Варламов – Грайсс, отдавать кому-то предпочтение здесь тоже сложно.
Интересно будет посмотреть и за дуэлью тренеров, потому что когда на лавке одной из команд Барри Тротц, это неизбежно. Сможет ли Джон Купер изгнать ещё одного своего демона (именно «Вашингтон» Тротца преградил путь «Тампе» в финал в 2018-м). «Тампа» — целеустремлённая и глубокая команда. Нам надо придумать, как её пройти, но наши ребята готовы к этому вызову. Наша команда выросла и понимает, что такое хоккей в плей-офф», — заявил Тротц. Насколько равной эта серия окажется на деле, мы не знаем, потому что этот плей-офф каждый день доказывает, что загадывать бесполезно.
«Вегас» (1) – «Даллас» (3)
«Даллас» в семи матчах остановил «Колорадо» Натана Маккиннона, «Вегасу» пришлось попотеть, чтобы пройти молодой и дерзкий «Ванкувер» и забить Тэтчеру Демко. «Мне надо выпить», — заявил тренер «рыцарей» Питер Дебур после серии.
Атаку «Далласа» за собой ведёт защитник Миро Хейсканен (5+16), Денис Гурьянов (8+7), Александр Радулов (7+4), Джо Павелски (8+4). Несмотря на очевидные проблемы с игрой у Сегина и Бенна, «звёзды» двигаются дальше, более того, в этом плей-офф они раскрылись как результативная команда (больше них забивал только «Колорадо»), которая берёт в первую очередь не обороной, а атакой. Но в финале Запада им будет противостоять уже не Майкл Хатчинсон, а гораздо более опытная бригада в лице Робина Ленера и Марка-Андре Флёри на подстраховке.
«Вегас» — мощный, нацеленный на бросок соперник, который берёт постоянным давлением в чужой зоне, сокрушает силовыми приёмами и не даёт вольготно играть в своей зоне. Лучшим бомбардиром и здесь является защитник (Ши Теодор – 6+10), здорово играют Марк Стоун (6+9) и Райлли Смит (4+9). Примечательно, что «Вегас» — единственная из оставшихся команд, у которой нет игроков, не набравших очков в этом плей-офф.
По командным показателям «Даллас» впереди «Вегаса» по количеству шайб за игру (3,31 против 3,27), большинству (28,3 против 20,5) и вбрасываниям (49,9 против 43,7), и уступает по пропущенным шайбам (3,5 против 2,33), меньшинству (82,3 против 87,8), броскам (32,9 против 37,1).
Можно рассчитывать на то, что финал Запада подарит нам не менее сумасшедшую серию, чем «Даллас» и «Колорадо» во втором раунде. В ней должно быть море голов и не менее впечатляющие вратарские подвиги. На них способны и Антон Худобин, и Ленер. Главное, чтобы атака «Далласа», которая раз за разом преподносит новых героев (последним стал никому не известный Кивиранта) вдруг не заглохла.
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