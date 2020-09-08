Гол Кучерова – это даже не советский хоккей, а круче. Импровизация высочайшего уровня

Комбинация хоккеистов «Тампы» была настолько прекрасной, что её нельзя заносить в учебники. Как ни старайся – всё равно не получится.

«Тампа-Бэй Лайтнинг» разгромила «Нью-Йорк Айлендерс» в первом матче финала Восточной конференции со счётом – 8:2. «Молнии» провели фантастический матч, а об их уровне игры лучше всего говорит тот факт, что за 60 минут матча они совершили лишь один бросок мимо створа ворот (без учёта заблокированных бросков). Это произошло за 67 секунд до финальной сирены, когда промахнулся канадский нападающий Седрик Пакетт. Остальные 34 броска пришлись в створ ворот, восемь из которых оказались голевыми. Вряд ли это достижением кто-то сможет побить в обозримом будущем.

Кучеров вернулся и набрал 5 очков! Исторический матч русского бомбардира в плей-офф НХЛ Никита обогнал легенду клуба и члена Зала славы.

Одним из главных действующих лиц в составе победителей стал Никита Кучеров. Российский нападающий не смог завершить последний матч серии с «Бостоном», когда ему прилетела в лицо клюшка Здено Хары, но к счастью повреждение оказалось не слишком серьёзным. Кучеров провёл выдающийся матч, набрав 5 (1+4) очков, и легче перечислить то, чего не удалось сделать российскому нападающему. В матче с «Айлендерс» он:



— впервые за карьеру в НХЛ набрал пять очков за матч в плей-офф;



— стал лучшим снайпером «Тампы» в истории Кубка Стэнли;



— обновил рекорд «Тампы» по результативным передачам в одном розыгрыше плей-офф НХЛ;



— стал третьим игроком из России, набравшим пять очков в матче плей-офф НХЛ;



— вышел на 10-е место по очкам за карьеру в плей-офф НХЛ среди российских игроков;



— вышел на 9-е место по голевым передачам за карьеру в плей-офф НХЛ среди россиян.



На данный момент в активе Кучерова 21 очко в 14 матчах текущего розыгрыша Кубка Стэнли. Если «Тампа» доберётся до финала, россиянин обновит не один клубный (и не только) рекорд.

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Отдельного внимания заслуживает гол Кучерова, который «молнии» провели в формате «4 на 4». Это был даже не советский хоккей, которым мы не перестаём восхищаться, не канадский, а круче. Это был другой уровень. Это была комбинация талантливых хоккеистов, сыгранная как по нотам. Пас-подкидка от Кевина Шаттенкирка, скоростной проход Брейдена Поинта и завершающий бросок Кучерова оказались прекрасны.

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Но самый космос был в средней зоне, когда Кучеров переправил шайбу на Поинта, использовав клюшку, как трамплин! На скорости! Точно в крюк партнёру! Импровизация высочайшего уровня. Об этом не прочитать в учебниках, этому не научат тренеры. Можно только посмотреть видео и попробовать повторить на тренировках.