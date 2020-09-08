Кучеров вернулся и набрал 5 очков! Исторический матч русского бомбардира в плей-офф НХЛ

8 голов, пропущенных в матче плей-офф. 8 голов, пропущенных командой, которую считали образцом надёжности и дисциплины, чью оборону сравнивали с кррепкими заградительными построениями. 8 голов, в ворота команды, чьи ворота защищал самый надёжный вратарь плей-офф.

С такой удивительной цифры стартовал финал Восточной конференции между «Тампой» и «Айлендерс». «Молниям» накануне отдавали должное многие обозреватели и эксперты, утверждая, что «Тампе» пора реализовывать свои чемпионские амбиции, но, в то же время, все отмечали структурированность и дисциплину игры «островитян» — никто не ставил на то, что серия быстро закончится. «Когда играешь против команды Барри Тротца, то нужно быть готовым работать на максимуме все 60 минут», — предупредил перед матчем наставник «Лайтнинг» Джон Купер, но реальность превзошла все ожидания.

Голов в этом матче оказалось столько, что стартовый вратарь «Айлендерс» Томас Грайсс, который последний матч предыдущей серии сыграл на ноль, и которого Баррри Тротц предпочёл Семёну Варламову, быстро отправился на скамейку запасных. Немец отыграл лишь 10 минут, пропустил три шайбы после 9 бросков и уступил своё место Варламову, которому представился шанс вернуть себе место стартёра.

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Но шансы остановить столь мощно игравшую «Тампу» у Семёна просто не оказалось. Оборона «Айлендерс» ничем не напоминала те мощные редуты, в которых увязли Овечкин и «Филадельфия», а ответить в атаке «островитяне» толком не смогли. В нужные моменты «тащил» Андрей Василевский, да и счёт рос столь быстро, что найти в себе силы для достойного ответа было невозможно.

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Главными бомбардирами у «Тампы» стали те, на кого и нужно было обращать наибольшее внимание. Никита Кучеров и Брейден Пойнт набрали по 5 очков каждый, лидер обороны «Лайтнинг» Виктор Хедман отметился тремя баллами, а всего в протоколе отметились 11 полевых хоккеистов южан.

Таблица плей-офф НХЛ 2019/2020

«Островитяне» второй раз в этом сезоне пропустили 8 голов. Первый раз это случилось 17 декабря 2019 года, когда с разницей в пять шайб команда Тротца проиграла «Нэшвиллу», но нынешнее поражение поразило всех куда сильнее. А самый удивительный гол в этом матче забил центрфорвард Янни Гурд — он сделал это так, что даже арбитры поначалу ничего не заметили.

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«Знаете, уже всем надоело это говорить, но Брейден Пойнт вышел на новый уровень», — сказал после матча Виктор Хедман. Про Кучерова он ничего не сказал, но вместо шведа говорит статистика: россиянин забил свой 34-й гол в плей-офф за карьеру и стал лучшим кубковым снайпером в истории «Тампы». Никита обошёл члена Зала славы Мартена Сан-Луи. С таким Кучеровым, который раздал 4 передачи, оформив ассистентский покер, «Тампа» по праву считается главным фаворитом плей-офф, а для самого россиянина этот матч стал историческим. Никита успешно вернулся после травмы, полученной после удара клюшкой в лицо от Здено Хары, и показал максимальную эффективность.

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