Голкипер был недоволен тем, что засчитали спорный гол Така. Но «Вегасу» это всё равно не помогло.

«Без Добби мы бы ничего не добились». Худобин и Радулов устроили шоу на пресс-конференции

Красивая победа «Далласа» в третьем матче серии Западной конференции против «Вегаса» продолжилась интересным общением журналистов с главными героями — вратарём техасцев Антоном Худобиным и нападающим Александром Радуловым.

«Закрыл глаза и бросил. Ладно, не закрывал»

Александр Радулов после матча был в отличном настроении и даже смог рассмешить свои партнёров во время пресс-конференции.

«Наш защитник, или кто-то ещё, выбросил шайбу из нашей зоны. Последовала длинная передача, потом Павелски здорово сыграл на меня и я полетел. То есть покатил. На моём фланге никого не было, так что я зашёл в зону, закрыл глаза и бросил», — сказал Радулов, и своим комментарием заставил улыбаться Джейми Бенна и Антона Худобина.

«Вы так часто закрываете глаза?» — удивлением спросил журналист.

«Да ладно, парень, не закрывал я глаза. Просто бросил, шайба зашла. Мы изучали манеру игру Ленера, это хороший вратарь, он практически не оставляет места. Мне повезло, что я его переиграл», — добавил Радулов.

«Без Добби мы бы ничего не добились»

Особых восторгов заслужила игра Антона Худобина, который совершил несколько важнейших «спасений» в конце третьего периода, чудом избежал травмы и дал «Старз» шанс на победу.

«Добби сыграл фантастически. Без него мы бы не добрались до овертайма. Мы обязаны ему этой победой. И особенно — за его сейвы во время меньшинства», — похвалил россиянина наставник «Старз» Рик Боунесс. «Да, мы бы ничего не добились без Добби. Он сыграл нереально, делал важные сейвы, когда нам это было нужно. Меньшинство тоже сработало в нужный момент. Наша команда многое пережила в этом году, мы показали несгибаемость и нашли пути к победе», — добавил Джейми Бенн.

Момент дня в НХЛ! После победного гола Радулова игроки «Далласа» побежали к Худобину Именно он тащил «звёзд» при счёте 2:2 в концовке третьего периода. Российский голкипер едва не получил травму, делая сейвы в растяжке.

Во время игры особые дискуссии вызвал гол Алекса Така, который подарил «Вегасу» овертайм, получился спорным и вызвал дискуссии среди болельщиков. Форвард «Голден Найтс» Марк Стоун едва не сбил с ног Антона Худобина, который активно протестовал после того, как шайба попала в ворота, но бригада арбитров гол засчитала, так как контакт произошёл вне вратарской площади.

«Что за ерунда! Если вратарь не может играть на своей позиции, то это и есть вмешательство, атака на него. Думаю, что НХЛ очень хочет, чтобы выиграл «Вегас», — писали болельщики в «твиттере», комментируя объяснение засчитанного гола от известного заокеанского инсайдера Эллиотта Фридмана.

«Ничего не могу сказать об этом моменте. Я был просто немного не в себе после того, как был контакт с форвардом соперников. Вот почему им удалось забить. Я не судья. Наш тренер сделал всё, что мог, оспорив эту шайбу, но её засчитали», — откровенно сказал Худобин после матча. «Мы видели, что Антона задели по правой ноге, он потерял равновесие. Да, мы сделали запрос, но проиграли. Конечно, он был за линией вратарской площади, но вот так приехать и пнуть нашего вратаря, выбить его из равновесия… Вот что я думаю об этом. Если снова будет такая ситуация, то мы защитим своего голкипера», — добавил Рик Боунесс, который своим челленджем смог добиться только двухминутного удаления за задержку игры.

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Кроме этого, за Худобина можно было испугаться за пять минут до конца третьего периода, когда он, как всем показалось, потянул пах. «Нет, я не травмирован, всё хорошо. В любом случае, у нас есть Джейк Эттингер, который хорошо сыграл в прошлом матче. Он молод, но мы в него верим. Со мной всё в порядке», — сказал Худобин на послематчевой пресс-конференции.

Версия о травме родилась после того, как в третьем периоде россиянин пытался в шпагате отразить дальний бросок защитника Нейта Шмидта. Шайба в итоге пролетела мимо створа ворот, а Худобин с видимым трудом поднялся, боясь опереться на ногу.

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«Такой великолепный Худобин не будет помогать «Вегасу» забивать»

Представители заокеанских изданий также не оставили российского голкипера «Далласа» и автора победной шайбы без высоких оценок.

«Теперь это черта характера. В стане «Далласа» есть уверенность, что они победят, и это благодаря Худобину. Он великолепно сыграл в самые важные моменты. Антон играет очень подвижно, очень чётко. Он выручил команду в третьем периоде», — отметил обозреватель Fox Sports Дэрил Рео.

Права на видео принадлежат Rogers Media Inc. Посмотреть видео можно в официальном «твиттере» компании Sportsnet.

«Худобин совершил несколько очень сложных сейвов, сохранив ничью. В некоторых эпизодах он казался просто измученным. Ленер тоже выглядел потрясённым после того, как отразил бросок Бенна в самой концовке. Что касается спорного гола Така, то можно долго дискутировать о том, нужно ли было его засчитывать. Это была мощная игра Антона, который здорово действовал после неудачного матча номер два. «Даллас» должен быть доволен тем, как опытный голкипер избавляется от малейшего намёка на неудачу. «Вегасу» нужно больше энергии, потому что такой великолепный Худобин не будет помогать им забивать.

Что касается Радулова, то здесь нужно спросить тренерский штаб, будет ли он полагаться на лучших игроков «Далласа». В третьем матче Александр и Бенн сыграли лишь по 15 минут, причём оба получили меньше игрового времени, чем Блейк Комо и Маттиас Янмарк. При всём уважении к последним, логично было бы предположить, что всё будет наоборот. Как бы то ни было, Радулов отличился красивым победным голом, он был настоящим «решалой», икс-фактором», — отметил обозреватель NBC Sports Джеймс О'Брайен.

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«Худобин был самым важным игроком команды. Он сделал критически важные сейвы, отразив броски Така и Вильяма Карлссона в ключевые моменты игры. Именно благодаря ему «Даллас» смог выиграть в овертайме», — отметил автор Dallas News Мэттью Дефранкс.

«Тройка Радулова, Бенна и Сегина воссоединилась и сделала то, что и была должна — доминировала. Антон Худобин тоже был очень хорош, его контроль отскоков был просто превосходным. Он выглядел более собранным, чем во втором матче серии и контролировал игру. Алекс Так, не сумевший переиграть Антона, просто растерянно посмотрел на потолок», — отметил Шон Шапиро из The Athletic.

«У Худобина 38 сейвов, У Бенна 2 очка и шесть бросков, у Радулова гол в овертайме. Хейсканен провёл 26 минут на льду, Сегин выиграл 8 из 13 вбрасываний. Именно такое усилие и нужно «Далласу» от своих лидеров», — резюмировал редактор официального сайта НХЛ Дэн Роузен.