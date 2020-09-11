Именно он тащил «звёзд» при счёте 2:2 в концовке третьего периода. Российский голкипер едва не получил травму, делая сейвы в растяжке.

Момент дня в НХЛ! После победного гола Радулова игроки «Далласа» побежали к Худобину

Второй матч серии с «Вегасом» с точки зрения результат сложился для российского вратаря «Далласа» Антона Худобина не лучшим образом. Он много спасал, но пропустил три гола и был заменён после второго периода.

Тренер «Далласа» — о замене Худобина: без Антона счёт был бы 0:6

Как это отразилось на Худобине? Кажется, он забыл об этой игре сразу же после финальной сирены. На следующее утро он уже подавал Блейку «Тайгеру» Комо мячи для гольфа.

О роли Худобина в команде мы уже рассказывали. По сути, это пособие для всех молодых хоккеистов, как нужно вести себя внутри коллектива, когда не всё получается, как ты хочешь.

«Худобин – национальное достояние». За что в России и Америке любят вратаря «Далласа» Он искромётно шутит, обворожительно улыбается, приковывает к себе внимание и делает потрясающие сейвы.

В третьем матче серии Худобин отразил 38 из 40 бросков по своим воротам. Самое жаркое время для россиянина началось после спорного гола «Вегаса», когда счёт стал 2:2. «Рыцари» попытались дожать «Даллас» в концовке, и тут Худобин выдал фантастическую серию сейвов в растяжке.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно в официальном твиттер-аккаунте НХЛ.

Россиянину приходилось столько раз тянуться щитками за шайбой, что в одном из эпизодов он едва не получил травму.

Права на видео принадлежат Rogers Media Inc. Посмотреть видео можно в твиттер-аккаунте компании Sportsnet.

После игры Худобин сообщил, что с ним всё в порядке, а главную награду он получил на 30-й секунде овертайма, когда Александр Радулов принёс «Далласу» победу.

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Посмотрите на реакцию игроков «Далласа» на гол Радулова. Половина команды сразу побежала поздравлять с победой Худобина. Пожалуй, это был главный момент дня в НХЛ.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно в официальном твиттер-аккаунте НХЛ.

Другая половина присоединялась через несколько секунд. И конечно, самые теплые объятия вратарь получил от Радулова. Кстати, командную награду лучшего игрока матча Худобин передал именно Раду.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно в официальном твиттер-аккаунте «Далласа».

До нынешнего плей-офф у Худобина было всего 13 кубковых сейвов за карьеру. После третьего матча серии с «Вегасом» их стало 518.