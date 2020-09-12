Блицкриг «Тампы» не удался. Варламов впервые в серии переиграл Василевского

Не зря хоккеисты «Тампа-Бэй» во втором матче серии уделяли столько внимания нападающему «островитян» Броку Нельсону. Стоит напомнить, что в той игре Нельсону дважды прилично досталось, и если за толчок на борт игрока «молний» Алекса Киллорна дисквалифицировали, то второй момент остался без внимания арбитров. Именно Нельсон, уцелевший после всех передряг, решил исход третьего матча серии, который в случае победы «Лайтнинг» мог стать ключевым в этом противостоянии.

Нельсон стал автором решающего гола в конце третьего периода, отомстив «Тампе» за все свои страдания. При счёте 3:3 форвард завершил быструю, но несколько сумбурную контратаку «Айлендерс», замкнув поперечный пас Энтони Бовиллье. «Назовём это местью Брока Нельсона — благодаря ему «островитяне» не попали в яму с тремя поражениями в серии. Казалось, что «Тампа» контролировала игру в третьем периоде, но смена Райана Макдоны, когда игра шла в зоне обороны «Лайтнинг», помогла ньюйоркцам забить», — отметил обозреватель NBC Sports Адам Гретц.

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До того, как Нельсон стал спасителем команды Барри Тротца, «островитяне» имели все возможности спокойно довести матч до победы, не нуждаясь в спасителе. В середине первого периода силовик «Айлендерс» Кэл Клаттербак в борьбе на пятачке открыл счёт и задал тон всем действиям своей команды, которая была настроена на самый решительный бой.



Впрочем, быстро развить преимущество «островитянам» не дал Михаил Сергачёв, который, словно заправский форвард, поддержал атаку своей команды и сравнял счёт броском с неудобной руки. А скрытый пас от Янни Гурда стал настоящим украшением встречи.

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Во втором периоде «островитяне» смогли оторваться от соперника на две шайбы, когда Адам Пелеч и Энтони Бовиллье воспользовались ошибками «Тампы» при игре у своих ворот, но «молнии» смогли ликвидировать отставание после второго перерыва, воспользовавшись ранним удалением Джордана Эберле.

Таблица плей-офф НХЛ 2019/2020

В дуэли российских голкиперов Семён Варламов впервые переиграл Андрея Василевского, отразив 34 броска из 37. Уфимец, в свою очередь, впервые за 6 матчей не дотянулся до отметки в 90% отражённых бросков за игру, хотя откровенных ошибок не допустил. В истории «Айлендерс» Варламов стал вторым голкипером, кто добрался до отметки в 10 побед за один плей-офф — первым был Билли Смит, которому это удавалось пять раз.



«Варламов сделал очень своевременные сейвы. Это именно то, что нам нужно в плей-офф», — отметил Тротц.

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Возможно, для «молний» исход матча был бы иным, если бы на лёд смог выйти лучший бомбардир команды Брейден Пойнт. «Островитяне», в свою очередь, играли без нападающего Кейси Сизикаса, но вклад этих хоккеистов в игру своей команды вряд ли можно сравнивать. «Молниям» не удалось воплотить в жизнь надежды на блицкриг и лидерство в серии со счётом 3-0, которое бы позволило быстро решить вопросы о выходе в финал Кубка Стэнли. «Между 3-0 и 2-1 действительно большая разница. Но в плей-офф никогда не бывает всё гладко, так что мы готовы ко всему», — отметил форвард «Лайтнинг» Тайлер Джонсон.



«Лучшая вещь в спорте — это наличие живой драмы, которая разыгрывается без сценария. Мы проиграли этот матч сами. Соперник не сделал ничего, что бы нас удивило. Мы сами приняли несколько плохих решений, особого давления на нас не было. Мы сами себе злейшие враги», — заявил главный тренер «Лайтнинг» Джон Купер.