В КХЛ не осталось команд без поражений. Последней был «Авангард»

До сегодняшнего дня в Континентальной лиге оставался лишь один клуб, не испытывавший горечи от поражения. «Авангард» выдал удачный старт, выиграв три домашних матча в начале сезона, а затем победив «Металлург» в Магнитогорске. Команда Боба Хартли традиционно успешно поработала в межсезонье и хорошо подготовилась к регулярному чемпионату в физическом плане. Посмотрим, надолго ли хватит «ястребов», но пока они выглядят очень прилично.

Матч с «Салаватом Юлаевым», запланированный календарём на 13 сентября, традиционно являлся для омского клуба принципиальным. Например, в прошлом плей-офф, который так и не доиграли из-за мировой пандемии коронавируса, уфимцы в первом же раунде выбили омичей. А в позапрошлом сезоне эти команды сражались в финале Востока. Тогда сильнее оказался «Авангард».



Кроме того, обе команды выступают в дивизионе Чернышёва, поэтому борьба и конкуренция между «Авангардом» и «Салаватом Юлаевым» не прекращается. Оба топ-клуба зачастую выдают отличные зрелищные встречи. Таковым получилось и отчётное противостояние. Тем более Уфа заполнила трибуны на 50%, что в нынешних условиях более чем солидно.

«Салават», к слову, тоже набрал хороший ход. Три победы из четырёх возможных в выездной серии – результат достойный. Да, со «Спартаком» башкирский клуб допустил много ошибок в обороне, да ещё и голкипер Владислав Сухачёв не выручил. Но никакого провала не случилось.



Своих ошибок сегодня наделал и «Авангард». Прежде всего бросилось в глаза отсутствие дисциплины. Девять (!) удалений за три периода – это очень много. Особенно, когда во всей лиге уменьшили размер площадок.



«Тяжёлое выдалось начало сегодня: пропустили на первой же минуте. Противник забросил в первой смене. Конечно, никогда не хочется так начинать выездные игры, когда ты встречаешься с очень сильным соперником. Во втором периоде мы очень много удалялись — пять раз ребята сидели на скамейке штрафников. После такого сложно вернуться в игру, сложно наладить ход. Тем не менее, мы продолжили. В третьем периоде играли хорошо, но нам не хватило времени. Сделаем выводы после сегодняшнего матча», — поделился впечатлениями от игры главный тренер омичей Боб Хартли.

Разумеется, Хартли тоже не мог не обратить внимание на постоянные удаления в составе «Авангарда». Ударил по гостям и быстрый гол в исполнении защитника соперника Бирюкова, мощно щёлкнувшего от синей линии под перекладину ворот. Не выручил даже такой опытный голкипер, как Эмиль Гарипов. У «Салавата» после слабого матча в исполнении Сухачёва ожидаемо вышел играть Юха Метсола. Работы у финна тоже хватало, хотя в итоге уфимцы прилично перебросали омичей (42-28).

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«Салават», учитывая убойное первое звено и спецбригаду большинства, не мог не наказать часто удалявшегося соперника. И если первый гол Хартикайнена, случившийся в середине первого периода, был забит в равных составах, то в начале второго периода Теэму реализовал лишнего. Форвард воспользовался отскоком шайбы от щитка Гарипова на пятак — рикошет от конька привёл к взятию ворот. Судьи внимательно изучили повтор и вынесли вердикт: гол засчитан.



А что «Авангард»? Здесь тоже много всего интересного. Так, первую шайбу за сибирскую команду забросил перешедший из «Спартака» нападающий Александр Хохлачёв. Талантливый нападающий постепенно начинает находить свою игру. А ближе к концовке третьего периода своё слово сказал нападающий Сергей Шумаков. Хоккеист, по поводу которого ходило много слухов (например, что Хартли не заинтересован в этом игроке и Сергея могут обменять), доказывает свою полезность. Шумаков здорово поборолся, выиграл борьбу в углу, вылез на пятак и направил шайбу в ближний угол ворот. Это сотый гол Сергея в регулярных чемпионатах КХЛ.



Гости попытались устроить финальный штурм (этому поспособствовало сперва удаление Кугрышева, а затем замена голкипера на шестого полевого), однако перевести игру в овертайм «Авангард» так и не смог. В результате «Салават» одержал победу со счётом 3:2, а «ястребы» стали последней командой, проигравшей в нынешнем чемпионате.