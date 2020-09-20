Был ещё пушечный бросок Никиты Кучерова, который шел под перекладину. Сотни ретвитов в соцсетях и множество повторов на американском ТВ.

«Он не человек». Видео четырёх суперсейвов Худобина (один из них лезвием конька!)

Антон Худобин заслуженно стал первой звездой стартового матча финала Кубка Стэнли. 22 сейва только в третьем периоде — уже этого было бы достаточно, чтобы выделить голкипера «Далласа», но и без цифр статистики россиянин был настолько хорош, что им не устают восторгаться болельщики.

«Его имя Антон Худобин!». Удивительная игра русского вратаря в первом матче финала НХЛ! 35 сейвов, многие из которых были сделаны в почти безнадёжных ситуациях. «Даллас» сделал первый шаг к Кубку Стэнли.

В этом матче Антон совершил по крайней мере четыре великолепных и очень непростых «спасения», которые помогли «Старз» устоять против мощного нападения «Тампы». В конце второго периода при счёте 2:1 в пользу техасцев Худобин в жуткой сутолоке у ворот не дал забить Энтони Чирелли, отбив шайбу после броска в упор, а потом поймал её правой рукой, в которой у голкипера находится блин, а не ловушка.

Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео можно на сайте «Яндекс.Эфир».

Затем чудеса продолжились — Худобин лишил верного гола Никиту Кучерова. Российский снайпер бросал под перекладину, но вратарь успел переместиться и отбил шайбу плечом.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно в твиттер-аккаунте NHL GIFs.

На Антона был вправе пожаловаться и форвард «Тампы» Алекс Киллорн, которого одноклубники прозвали Киллер. На этот раз киллером атак «Лайтнинг» выступил Худобин, который лезвием конька отбил шайбу после того, как Киллорн успел бросить в касание.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно в официальном твиттер-аккаунте «Далласа».

Сейв ловушкой после броска в девятку от защитника Зака Богосяна на фоне предыдущих геройств выглядит достаточно обыденно, но это была концовка третьего периода, когда давление «Тампы» на ворота соперника стало максимальным.

Права на видео принадлежат NBC Universal Media, LLC. Посмотреть видео можно в твиттер-аккаунте компании NBC.

Любопытно, что перед матчем НХЛ разместила Кубок Стэнли на специальном подиуме в центральной части площадки и трофей крупным планом показали на больших экранах. «Я этого не заметил. Единственное, что для нас имеет значение — это следующий матч. Я уже бывал на финалах и знаю, что Кубок Стэнли где-то рядом. Я об этом не беспокоюсь и не могу себе даже позволить думать об этом», — отмахнулся наставник «Старз» Рик Боунесс.

Худобин ни разу не проиграл в основной части плей-офф, сделав за матч минимум 30 сейвов

«Мы должны украсть его и убежать», — хохотнул в ответ Худобин и сделал всё возможное, чтобы первый шаг к этой краже был сделан. Его сейвы стали хитом на североамериканском телевидении, будучи десятки раз показанными в эфире Sportsnet и NBC, а публикации с этими роликами в социальных сетях собрали огромную аудиторию.